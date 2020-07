برندگان نهایی سیزدهمین مسابقه‌ی عکاسی با آیفون (iPhone Photography Awards) معرفی شدند. در این مسابقه، عکس‌های گرفته شده توسط ده‌ها عکاس در ۱۸ موضوع مختلف با یکدیگر به رقابت پرداختند تا در نهایت برندگان نهایی هر موضوع مشخص شدند. نکته قابل توجه در مسابقه امسال، انتخاب عکس گرفته شده توسط گوشی ۱۰ ساله‌ی آیفون ۴ در میان برندگان بود.

جایزه اصلی این رویداد و همچنین عنوان عکاس سال به عکاس خیابانی (Street Photographer) اهل انگلیس Dimpy Bhalotia به خاطر عکس پسران پرنده (Flying Boys) اختصاص یافت. این عکس که از لحظه پریدن سه پسر در رودخانه Ganges با آیفون X گرفته شده بود، به خوبی ترس و نشاط پسرها را در آسمان بالای سرشان نشان می‌داد.

در مصاحبه با نشریه‌ی Input بنیان‌گذار مسابقه‌ی سالانه عکاسی با آیفون Kenan Aktulun، توضیح داد که هر ساله هزاران عکس از سرتاسر دنیا در این مسابقه شرکت می‌کنند. مجموعه داروان که از عکاسان متنوع و حرفه‌ای تشکیل شده است تمامی این عکس‌ها را بدون در نظر گرفتن اسامی عکاس‌ها داوری می‌کنند.

او در مصاحبه خود گفت بعد از برنده شدن یک عکس، ما از عکاس‌ می‌خواهیم که فایل اصلی عکس را برای ما بفرستد و در این مدت تنها یک عکس بود که بعد از برنده شدن، مشخص شد با وسیله‌ای غیر از آیفون ثبت شده است. او در ادامه گفت، در این ۱۳ سال ما اشتباه فاحشی نداشته‌ایم. علاوه بر مورد قبل فقط یک مورد دیگر وجود داشت که برای عکاسی اهل لهستان بود که بعد انتخاب عکسش در بخش شایسته‌ی تقدیر، شخص دیگری با دیدن این عکس، موضوعی را در رابطه با آن به ما گفت که صحت نداشت.

تمامی عکس‌های شرکت کننده در این مسابقه علاوه بر ثبت توسط آیفون نباید به وسیله‌ی نرم افزار‌های دسکتاپ ادیت ‌شوند و عکاس‌ها تنها مجاز به استفاده از اپلیکیشن‌ها آیفون برای ادیت‌ عکس‌های خود هستند.

یکی از نکته‌های قابل توجه مسابقه امسال انتخاب عکسی بود که با استفاده از گوشی آیفون ۴ گرفته شده بود. این عکس که توسط Omar Lucas گرفته شده بود جایگاه اول را در موضوع مردم به خود اختصاص داد. انتخاب این عکس، بیانگر این موضوع است که برای گرفتن عکس‌های عالی نیاز به داشتن آخرین نسل از آیفون نیست.

در حالی که بعضی اوقات اپل از عکس‌های برنده شده در این مسابقه برای تبلیغ دوربین گوشی‌های خود استفاده می‌کند اما این مسابقه یک رویداد کاملا مستقل از اپل است. اپل خود رقابت عکاسی Shot on iPhone را به صورت جداگانه‌ برگزار می‌کند. شما می‌توانید تمامی عکس‌های برنده شده در این رقابت را در سایت iPhone Photography Award ببیند.

