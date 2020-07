اینطور که به نظر می‌رسد، اپل قصد دارد ظرفیت باتری آیفون ۱۲ را به نسبت سری قبل کاهش دهد اما ظاهرا از این بابت نگرانی خاصی ندارد چرا که کوپرتینویی‌ها روی عملکرد بهینه پردازنده ۵ نانومتری A14 حساب ویژه‌ای باز کرده‌اند.

اپل باید برای ماندن در رقابت، گوشی‌های امسال خود را با قابلیت‌های زیادی راهی بازار کند که از جمله مهم‌ترین آن‌ها، پشتیبانی از اینترنت ۵G است. همچنین انتظار می‌رود حداقل دو مدل پرو و پرو مکس، به نمایشگرهایی با رفرش ریت ۱۲۰ هرتز مجهز شوند که اسکرول کردن و انیمیشن‌ها را روان‌تر از قبل می‌کند. این قابلیت‌ها، منبع تغذیه قدرتمندی را می‌طلبند اما چرا با این حال، اپل ظرفیت باتری را کاهش داده؟

تقریبا دو هفته پیش بود که وب‌سایت MySmartPrice ادعا کرد ظرفیت باتری آیفون ۱۲ و برادران بزرگ‌ترش به نسبت قبل کاهش چشم‌گیری خواهد داشت. سپس با توجه به خبرها و شایعات، به این نتیجه رسیدیم که اپل برای باتری گوشی‌های سری آیفون ۱۲، ظرفیت‌های زیر را در نظر گرفته:

تغییر به نسبت قبل ظرفیت باتری (غیر رسمی) مدل گوشی ۸۶۳- میلی‌آمپر ساعت ۲۲۲۷ میلی‌آمپر ساعت آیفون ۱۲ (A2479) نامشخص ۲۷۷۵ میلی‌آمپر ساعت آیفون ۱۲ مکس ۲۷۱- میلی‌آمپر ساعت ۲۷۷۵ میلی‌آمپر ساعت آیفون ۱۲ پرو (A2431) ۲۸۲- میلی‌آمپر ساعت ۳۶۸۷ میلی‌آمپر ساعت آیفون ۱۲ پرو مکس (A2466)

تاریخ معرفی آیفون ۱۲ و کامپیوترهای جدید مبتنی بر اپل سیلیکون لو رفت

همچنین آژانس نظارتی SafetyKorea در گذشته اعلام کرده بود یک باتری ۲۷۷۵ میلی‌آمپر ساعتی، انرژی حداقل یکی از آیفون‌های جدید را تامین می‌کند. در ابتدا تصور می‌شد آیفون ۱۲ مکس و آیفون ۱۲ پرو به دلیل بهره‌مندی از اندازه یکسان نمایشگر (۶.۱ اینچ)، از باتری با این ظرفیت بهره می‌برند اما چند روز بعد، MySmartPrice به نقل از وب‌سایت‌های صدور گواهی، محصولی را با شماره مدل A2479 رویت کرد که از باتری ۲۸۱۵ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد. با فرض بر اینکه باتری هر گوشی به تناسب اندازه نمایشگر آن در نظر گرفته می‌شود، بنابراین می‌توان جدول بالا را به صورت زیر در نظر گرفت:

تغییر به نسبت قبل ظرفیت باتری (غیر رسمی) مدل گوشی ۸۶۳- میلی‌آمپر ساعت به نسبت آیفون ۱۱ پرو ۵.۸ اینچی ۲۲۲۷ میلی‌آمپر ساعت آیفون ۱۲ ۵.۴ اینچی ۳۳۵- میلی‌آمپر ساعت به نسبت آیفون ۱۱ ۶.۱ اینچی ۲۷۷۵ میلی‌آمپر ساعت آیفون ۱۲ مکس ۶.۱ اینچی ۲۹۵- میلی‌آمپر ساعت به نسبت آیفون ۱۱ ۶.۱ اینچی ۲۸۱۵ میلی‌آمپر ساعت آیفون ۱۲ پرو ۶.۱ اینچی ۲۸۲- میلی‌آمپر ساعت به نسبت آیفون ۱۱ پرو مکس ۶.۵ اینچی ۳۶۸۷ میلی‌آمپر ساعت آیفون ۱۲ پرو مکس ۶.۷ اینچی

آیفون ۱۲ پرو و پرو مکس احتمالا با مشکل در عرضه مواجه خواهند شد

حال می‌پردازیم به این پرسش که دلیل کاهش ظرفیت باتری آیفون‌های جدید چیست؟ اگر از دو مدل پرو و پرو مکس که تغییر نسبتا کمی داشته‌اند فاکتور بگیریم، کوپرتینویی‌ها ظرفیت باتری آیفون ۱۲ را به نسبت قبل ۲۸ درصد کاهش داده‌اند که خب کمی بیش از اندازه است. همه این‌ها در حالی است که شرکت‌ها معمولا با معرفی گوشی‌های پرچم‌دار جدید، تلاش می‌کنند ظرفیت باتری را افزایش دهند.

در درجه اول، آیفون ۱۲ از نمایشگری ۵.۴ اینچی بهره می‌برد اما آیفون ۱۱ ۵.۸ اینچی بود. همچنین آیفون‌های جدید اولین گوشی‌هایی هستند که به پردازنده ۵ نانومتری مجهز می‌شوند. با چیزی در حدود ۱۵ میلیارد ترانزیستور درون این چیپ کوچک (به نسبت ۸.۵ میلیارد در A13 با چیپ ۷ نانومتری)، پردازنده جدید از لحاظ مصرف انرژی در وضعیت فوق‌العاده‌ای قرار می‌گیرد و می‌توان اینطور در نظر گرفت که این پردازنده کاهش ۷ درصدی ظرفیت باتری در سری پرو را جبران می‌کند.

به صورت کلی، به جز آیفون ۱۱ و آیفون ۱۲، تفاوت زیادی بین دیگر مدل‌ها نیست و اگر پردازنده A14 به خوبی از پس وظایف خود بر بیاید، می‌توان این میزان اندک را جبران کرد. برای علاقه‌مندان به آیفون‌ها، امسال کاملا غیر قابل پیش‌بینی خواهد بود. از طرفی اپل ظرفیت باتری این محصولات را کاهش داده و از طرفی دیگر، قرار نیست حتی شارژر هم به همراه آن‌ها عرضه کند. با این حال، فعلا زود است بخواهیم در رابطه با بد یا خوب بودن تصمیم اپل قضاوت کنیم و باید منتظر بمانیم ببینیم در مراسم معارفه چه پیش خواهد آمد.

نظر شما در این رابطه چیست؟ آیا واقعا پردازنده ۵ نانومتری می‌تواند در میزان شارژدهی آیفون‌ها تا این اندازه تاثیر بگذارد یا بار دیگر شاهد معضل همیشگی آیفون‌ها یعنی زود به اتمام رسیدن باتری خواهیم بود؟

آیا خریداران آیفون ۱۲ با حذف شارژر از جعبه کنار می‌آیند؟

منبع: PhoneArena

The post علی‌رغم کاهش ظرفیت باتری آیفون ۱۲، اپل به میزان شارژدهی این سری امیدوار است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala