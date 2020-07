اولین گوشی گلکسی نوت چگونه این خانواده را شکل داد؟

تقریبا ۹ سال از زمانی که سامسونگ اولین گوشی گلکسی نوت را روانه‌ی بازار کرد، می‌گذرد. اگرچه فرمول اصلی این سری گوشی‌ها یعنی بهره‌گیری از قلم S Pen تغییری نکرده، اما هر ساله سامسونگ تلاش کرده که بر مبنای همین فرمول گوشی بهتری را به دست مشتریان برساند. با توجه به اینکه حدود یک هفته دیگر شاهد معرفی گوشی‌های گلکسی نوت ۲۰ خواهیم بود، بنابراین در حال حاضر بهترین زمان برای نگاه دوباره به اولین نسل این خانواده محسوب می‌شود.

اغلب طرفداران سامسونگ از این موضوع خبر دارند اما در هر صورت باید خاطرنشان کنیم به نظر بسیاری از کاربران، نسل اول گوشی گلکسی نوت محکوم به شکست بود. این گوشی برای آن زمان اندازه غول‌پیکری داشت و همین موضوع واکنش‌های منفی به همراه داشت. در آن دوران بیشتر گوشی‌های هوشمند از نمایشگر ۴ اینچی بهره می‌بردند و نمایشگر ۵.۳ اینچی موجود در مدل اصلی گلکسی نوت، به نظر بسیاری از کارشناسان و کاربران به طور مضحکی بزرگ محسوب می‌شد.

البته دلیل اصلی سامسونگ برای بهره‌گیری از این نمایشگر بزرگ، به وجود قلم S Pen برمی‌گشت. سامسونگ این شجاعت را داشت که ایده خود را علی‌رغم مخالفت‌های اولیه حفظ کند و به توسعه این گوشی‌ها ادامه داد.

استیو جابز در سال ۲۰۰۷ از آیفون معرفی کرد و با این کار موفق شد گجت‌های مبتنی بر قلم لمسی را تا حد زیادی منسوخ کند. چند سال بعد از معرفی آیفون، سامسونگ از اولین نسل گلکسی نوت رونمایی کرد که با توجه به وضعیت ایجاد شده توسط آیفون، چنین کاری ریسک بزرگی محسوب می‌شد. اما بعد از ۹ سال، جذابیت قلم S Pen برای کاربران این گوشی‌ها کماکان ادامه دارد و حالا فرصت‌های جدیدی برای افزایش بهره‌وری ایجاد کرده است.

در هر صورت این گوشی برای سامسونگ درس بزرگی به همراه داشت. اگر این شرکت قبل از عرضه این گوشی برابر فشارها کوتاه می‌آمد، حالا دیگر شاهد یکی از موفق‌ترین سری گوشی‌های اندرویدی نبودیم. در هر صورت سامسونگ تصمیم گرفت این گوشی را روانه‌ی بازار کند و چند میلیون کاربر آن را خریداری کردند.

قلم S Pen همچنان بخش حیاتی گوشی‌های گلکسی نوت محسوب می‌شود

در رابطه با تأثیر قلم S Pen در موفقیت گوشی‌های گلکسی نوت باید خاطرنشان کنیم که در این زمینه ترکیبی از سخت‌افزار و نرم‌افزار نقش مهمی داشته است. در ابتدا بسیاری تصور می‌کردند این قلم مانند بسیاری از قلم‌های لمسی دیگر، کاربرد خاصی ندارد ولی سپس دیدند که سامسونگ برای آن ایده‌های مختلفی را عملی کرده است.

اولین قلم S Pen این مجموعه گوشی‌ها نه‌تنها یک ابزار دقیق بود بلکه از ویژگی‌هایی مانند حساسیت به فشار بهره می‌برد. مجموعه نرم‌افزاری اولین گوشی گلکسی نوت باعث می‌شد کارهای ساده‌ای مانند یادداشت‌برداری یا طراحی‌های ساده به تجربیات لذت‌بخش‌تری بدل شوند. به همین خاطر گلکسی نوت به سرعت در بین کاربران طرفدار افزایش بهره‌وری به گوشی محبوبی بدل شد که می‌خواستند از گوشی خود برای چندین کار مختلف استفاده کنند.

سال‌ها از معرفی این مجموعه می‌گذرد و در طول این زمان، تکامل قلم S Pen و مجموعه نرم‌افزارهای مربوط به آن متوقف نشده است. از چند سال قبل و با ظهور نمایشگرهای همیشه روشن، کاربران این گوشی‌ها بدون روشن کردن نمایشگر می‌توانند یادداشت‌های کوتاهی را بر روی نمایشگر بنویسند. با استفاده از این قلم راحت‌تر و دقیق‌تر از گذشته می‌توان عکس‌ها و ویدیوها را ویرایش کرد. همچنین از گلکسی نوت ۹، قلم S Pen به پشتیبانی از بلوتوث روی آورد و همراه با گلکسی نوت ۱۰ این قلم قابلیت‌های پیشرفته‌تری را برای کنترل از راه دور دریافت کرد.

با توجه به روند همیشگی سامسونگ، برای گوشی‌های گلکسی نوت ۲۰ هم چشم‌انتظار معرفی قابلیت‌های جدید قلم S Pen هستیم. طبق گزارش‌ها، میزان تأخیر قلم S Pen گلکسی نوت ۲۰ اولترا به فقط ۹ میلی‌ثانیه رسیده است. این یعنی تجربه کاربری استفاده از آن بیش از پیش بهتر می‌شود. فارغ از اینکه از قلم موردنظر برای چه کارهایی استفاده می‌کنید، کاهش تاخیر تجربه جذاب‌تری را برای شما به ارمغان می‌آورد که در این میان باید به ۱۲۰ هرتز بودن نمایشگر گلکسی نوت ۲۰ اولترا هم اشاره کنیم که در این زمینه تأثیرگذار خواهد بود.

آیا طی این سال‌ها از گوشی‌های گلکسی نوت استفاده کرده‌اید؟ به نظر شما گوشی‌های گلکسی نوت توانسته‌اند همچنان جذابیت خود را حفظ کنند؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

تاریخچه گوشی‌های گلکسی نوت شرکت سامسونگ

