چند روز قبل ایسوس از گوشی گیمینگ راگ فون ۳ رونمایی کرد که از ویژگی‌های بسیار جذابی بهره می‌برد و در این میان همانطور که انتظار داشتیم، نمایشگر آن رفرش ریت بسیار بالایی را به ارمغان آورده است. اگرچه رسما نمایشگر این گوشی مبتنی بر رفرش ریت ۱۴۴ هرتز است، اما با بهره‌گیری از فقط یک دستور ADB می‌توان رفرش ریت آن را به ۱۶۰ هرتز ارتقا داد.

اگر نمی‌دانید دستورهای ADB چه چیزی هستند، باید بگوییم که این عبارت مخفف Android Debug Bridge است و روی هم رفته ADB پل برقراری ارتباط با گجت اندرویدی با استفاده از کامپیوتر به حساب می‌آید. متخصصین سایت XDA با بررسی تنظیمات این گوشی متوجه این قضیه شده‌اند و با ارسال این دستور ADB که در ادامه می‌توانید آن را مشاهده کنید، این رفرش ریت بسیار بالا نمایشگر ایسوس راگ فون ۳ فعال می‌شود:

adb shell setprop debug.vendor.asus.fps.eng 1

بعد از ارسال این دستور و ریبوت کردن گوشی، در بخش Settings > Display > Refresh Rate می‌توانید گزینه مربوط به رفرش ریت ۱۶۰ هرتز را مشاهده کنید. متخصصین سایت XDA سپس با اجرای چند آزمایش متوجه شده‌اند که نمایشگر این گوشی در واقع در حال استفاده از رفرش ریت ۱۶۰ هرتز است. همچنین بیشتر اپلیکیشن‌ها و بازی‌هایی که با رفرش ریت ۱۴۴ هرتز سازگار هستند، می‌توانند در حالت ۱۶۰ هرتز هم از این قابلیت بهره ببرند.

با این وجود، مشخص است که این قابلیت برای استفاده عموم هنوز آماده نشده. زیرا علاوه بر اینکه چنین گزینه‌ای در بخش تنظیمات ارائه نشده، بلکه بعد از فعال‌سازی با این ترفند نمایشگر موردنظر به طور مناسب کالیبره محسوب نمی‌شود. در هر صورت احتمالا این ترفند مورد توجه تعداد زیادی از کاربران ایسوس راگ فون ۳ قرار می‌گیرد.

