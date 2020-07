عکسی از نمایشگر مدل ۵.۴ اینچی آیفون ۱۲ منتشر شد

گوشی‌های آیفون ۱۲ حدود ۲ ماه دیگر معرفی می‌شوند و تا آن زمان به لطف انتشار گزارش‌ها و تصاویر مختلف با قاطعیت بیشتری می‌توانیم در مورد آن‌ها اظهارنظر کنیم. در همین رابطه، یکی از افشاگران مشهور تصویری از پنل LCD مدل ۵.۴ اینچی آیفون ۱۲ منتشر کرده است.

همانطور که انتظار داشتیم، بریدگی نمایشگر این گوشی همانند سری آیفون ۱۱ خواهد بود و نباید انتظار کاهش اندازه آن را داشته باشیم. البته گفته می‌شود اندازه کلی این گوشی مشابه آیفون SE جدید است. در ادامه می‌توانید دو عکس منتشر شده از این پنل LCD را مشاهده کنید.

طبق گزارش‌های منتشر شده، مدل ۵.۴ اینچی آیفون ۱۲ از باتری ۲۲۲۷ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد. همچنین ظاهرا کاربران از بین مدل‌های LTE و ۵G حق انتخاب خواهند داشت و ارزان‌ترین مدل LTE با قیمت ۵۴۹ دلار روانه‌ی بازار می‌شود. از بین دیگر ویژگی‌های احتمالی آن می‌توانیم به وجود دوربین دوگانه مشابه آیفون ۱۱ و لبه‌های تخت بدنه مانند دیگر مدل‌های آیفون ۱۲ اشاره کنیم.

به نظر می‌رسد تمام مدل‌های آیفون ۱۲ از لنزهای ساخت شرکت‌های Semco و Sunny Optical بهره می‌برند که قرار است که عملکرد بهتری را نسبت به نسل قبلی این گوشی‌ها به ارمغان بیاورند. به احتمال زیاد در تاریخ ۸ سپتامبر (۱۸ شهریور) شاهد رونمایی از خانواده آیفون ۱۲ خواهیم بود.

