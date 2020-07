تصویر زمینه گلکسی نوت ۲۰ و گلکسی تب اس ۷ در دسترس قرار گرفت

سری گلکسی نوت ۲۰ و تبلت‌های تب اس ۷ قرار است در تاریخ ۵ آگوست (۱۵ مرداد) و در جریان رویداد آنپکد رونمایی شوند. اما اگر علاقه‌مند به تصویر زمینه کهکشانی‌های جدید هستید نیازی نیست تا روز معارفه منتظر بمانید چرا که می‌توانید همین حالا آن‌ها را دانلود کنید.

اولین کاری که معمولا کاربران با خرید هر گوشی هوشمندی انجام می‌دهند، تغییر تصویر زمینه است. اما بسیاری‌ها ترجیح می‌دهند از همان تصاویر زمینه پیش فرض گوشی استفاده کنند. شرکت‌ها معمولا تصاویر زمینه پیش فرض زیبایی روی گوشی قرار نمی‌دهند. برای مثال سامسونگ ۵ تصویر زمینه را برای سری نوت ۲۰ و ۱۲ تصویر برای سری تب اس ۷ در نظر گرفت که گویا صخره‌هایی با شکل و شمایل عجیب را نشان می‌دهند و خب ظاهری کاملا متفاوت با یکدیگر دارند.

شما عزیزان می‌توانید تمام تصاویر زمینه گلکسی نوت ۲۰ را با کیفیت اصلی و وضوح کامل در زیر دانلود کنید. همچنین در کنار آن، فایل مربوط به تصاویر زمینه گلکسی تب اس ۷ نیز قرار گرفته که در صورت تمایل می‌توانید آن‌ها را دانلود کنید.

منبع: AndroidAuthority

