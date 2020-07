سال ۲۰۱۸ بود که سامسونگ با معرفی رابط کاربری One UI، تغییر ظاهری بزرگی در نرم‌افزار گوشی‌های خود ایجاد کرد و رسما از رابط کاربری قبلی خود یعنی Samsung Experience، عبور کرد. از آن زمان تا به امروز، چند بروزرسانی مختلف در رابط کاربری سامسونگ One UI شاهد بوده‌ایم و حالا آخرین نسخه کنونی آن، One UI 2.1 است. اما گویا تا یکی دو ماه آینده شاهد نسخه ۲.۵ از این رابط کاربری خواهیم بود و در ادامه می‌خواهیم ببینیم که چه ویژگی‌های جدیدی را احتمالا در رابط کاربری سامسونگ One UI 2.5 خواهیم دید.

ویژگی‌های رابط کاربری سامسونگ One UI 2.5

به نقل از وب‌سایت SamMobile، رابط کاربری One UI 2.5 قرار است در زمینه ژست‌های حرکتی در سیستم عامل، بهبودهای مختلفی داشته باشد. از جمله اینکه ژست‌های حرکتی پیش‌فرض اندروید قرار است در لانچرهای دیگری به جز لانچر خود سامسونگ هم قابل استفاده باشند.

One UI 2.5 همچنین قرار است چند ویژگی جدید در اپلیکیشن دوربین داشته باشد. این ویژگی‌های شامل حالت‌های Single Take، Night Hyperlapse و یک حالت حرفه‌ای برای فیلم‌برداری یا Pro Video Mode داشته باشد. این مورد آخر به کاربر اجازه می‌دهد تا تنظیمات بیشتری در هنگام فیلم‌برداری داشته باشد و احتمالا تنها در گوشی‌های رده بالای سامسونگ شاهد آن خواهیم بود.

ویژگی‌های Quick Share و Music Share که احتمالا برای ارسال و دریافت فایل‌های مختلف کاربرد خواهند داشت نیز در این بروزرسانی عرضه می‌شوند. البته هنوز دقیق مشخص نیست که این ویژگی‌های چقدر گسترده یا محدود خواهند بود.

در نظرسنجی که وب‌سایت Android Authority در خرداد ماه گذشته انجام داده بود، بیش از ۹۰ درصد شرکت‌کنندگان گفته بودند که امیدوارند سامسونگ تبلیغات در از اپلکیشن‌های پیش‌فرض رابط کاربری خود حذف کند. امیدواریم در رابط کاربری One UI 2.5، شاهد بهبود وضعیت در این زمینه باشیم.

زمان عرضه و دستگاه‌های پشتیبانی شده

طبیعتا باید انتظار داشته باشیم که در ابتدا این نسخه از One UI را در پرچمداران سامسونگ ببینیم؛ آن هم پرچمدارانی که امسال عرضه شده‌اند. این یعنی گوشی‌های خانواده گلکسی نوت ۲۰ که به زودی معرفی خواهند شد، گلکسی فولد ۲ (یا گلکسی زد فولد ۲)، تبلت گلکسی تب S7 و در نهایت گوشی‌های خانواده گلکسی S20.

پیش‌تر دو حساب کاربری Ice Universe و Max Weinbach در توییتر گفته بودند که رابط کابری One UI 2.5 را به زودی در گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ خواهیم دید. Weinbach مخصوصا اینطور مشخص کرد که آزمایش‌های اولیه رابط کاربری جدید سامسونگ در ماه جاری میلادی، روی گوشی‌هی گلکسی اس ۲۰ و همچنین گلکسی زد فلیپ آغاز شده است.

پس از پرچمداران کنونی سامسونگ، ممکن است دیگر گوشی‌‌های این شرکت که همین حالا هم اندروید ۱۰ و One UI 2.1 را دارند، بروزرسانی One UI 2.5 را هم دریافت کنند.

در این میان اما این احتمال هم وجود دارد که برخی محصولات قدیمی سامسونگ شامل استثنا شوند. برای مثال گلکسی نوت ۹ که همین حالا بروزرسانی One UI 2.1 را دارد، احتمالا با پایان رسیدن دو سال ضمانت پشتیبانی سامسونگ، One UI 2.5 را دریافت نخواهد کرد! اگر این چنین باشد، گوشی سامسونگ گلکسی اس ۹ هم شامل این مورد خواهد شد.

در مورد گوشی‌های میان‌رده سامسونگ هم باید بگوییم محصولات مثل گلکسی A71 و گلکسی A51، اخیرا بروزرسانی One UI 2.1 را دریافت کردند و با این وضع، احتمالا با تاخیر بروزرسانی One UI 2.5 را دریافت خواهند کرد.

