مدت زمان زیادی است که در رابطه با گوشی گوگل پیکسل ۴a خبرهایی می‌شونیم. حتی قرار بود این محصول در ماه مه (دو ماه قبل) رونمایی شود اما هر بار به دلایلی این اتفاق به تعویق افتاد تا اینکه جان پراسر، یکی از افشاگران معروف حوزه فناوری، ادعا کرد ۳ آگوست (۱۳ مرداد) گوگل از این محصول رونمایی می‌کند.

پیکسل ۳a یکی از بهترین میان‌رده‌هایی بود که گوگل در سال ۲۰۱۹ راهی بازار کرد اما جانشینی برای آن طراحی نشد. اواخر سال گذشته این شرکت از سری پیکسل ۴ رونمایی کرد که در دسته محصولات پرچم‌دار قرار می‌گرفتند و قیمت بالایی نیز داشتند. به همین خاطر گوگل تصمیم گرفت از یک گوشی میان‌رده با قیمت مناسب نیز رونمایی کند که پیکسل ۴a نام دارد.

مشخصات فنی گوشی‌های پیکسل معمولا مدت‌ها قبل از عرضه، به طور کامل فاش می‌شود و پیکسل ۴a هم از این قضیه مستثنی نبود. اما در واقع این محصول باید چند ماه زودتر معرفی می‌شد که این اتفاق به دلایلی رخ نداد و اکنون اعلام شده شرکت آمریکایی، ۳ آگوست را به عنوان تاریخ نهایی رونمایی از این گوشی در نظر گرفته.

جان پراسر که به عنوان یکی از افشاگران معروف حوزه فناوری فعالیت می‌کند، در توییتی اعلام کرد رونمایی از پیکسل ۴a قطعا در ۳ آگوست (۱۳ مرداد) رخ خواهد داد. در اواخر ماه ژوئن (یک ماه پیش)، این محصول در کمیسیون فدرال ارتباطات، و پیش‌تر از آن در لیست خرده‌ فروشی‌های اروپایی نیز دیده شد. همچنین اخیرا بود که تولید پیکسل ۳a و پیکسل ۳a XL متوقف شد. این یعنی باید به زودی شاهد رونمایی از پیکسل جدید باشیم و همین مسئله می‌تواند به نوعی ادعای جان پراسر را نیز تایید کند.

عملکرد فوق‌العاده پیکسل ۴a در مقایسه با پیکسل ۳a XL و پیکسل ۳ XL

پیکسل ۴a به احتمال زیاد از پردازنده اسنپدراگون ۷۳۰ بهره خواهد برد. این در حالی است که بسیاری از رقبای جدید آن نظیر ال جی ولوت و وان پلاس نورد به پردازنده‌ اسنپدراگون ۷۶۵G مجهز شده‌اند. البته اسنپدراگون ۷۳۰ هم پردازنده بسیار توانمندی است و نتیجه بنچمارک اخیر از نماینده گوگل نشان داد که این محصول با قدرتی معادل ۷۰ درصد قدرت پیکسل ۴، می‌تواند به عنوان یک میان‌رده بسیاری از نیازهای کاربران را برطرف کند.

با این حال پیکسل ۴a از نظر قیمت شاید در محدوده مناسبی قرار داشته باشد و بتوان آن را با محصولاتی نظیر آیفون SE 2020 مقایسه کرد اما از نظر قدرت، حداقل در برابر آیفون SE حرفی برای گفتن ندارد چون این محصول به پردازنده پرچم‌دار A13 مجهز شده و کاملا بحث متفاوتی دارد. از طرفی میان‌رده‌های مجهز به اسنپدراگون ۷۶۵G نه تنها از لحاظ سرعت و قدرت به اسنپدراگون ۷۳۰ برتری دارند بلکه پشتیبانی از اینترنت ۵G را نیز به گوشی‌های میان‌رده میاورند و همین موضوع می‌تواند زنگ خطری باشد برای پیکسل ۴a.

البته گفته می‌شود یک نسخه ۵G از پیکسل ۴a نیز در دست ساخت قرار دارد و گوگل می‌خواهد آن را به همراه پیکسل ۵ در ماه اکتبر رونمایی کند. از آن جایی که شنیده بودیم گوگل نمی‌خواهد امسال یک پرچم‌دار راهی بازار کند، بنابراین باید شاهد استفاده از اسنپدراگون ۷۶۵G یا ۷۶۸G در این محصولات باشیم و این مسئله می‌تواند باعث افزایش رقابت بین نماینده‌های گوگل و میان‌رده‌های قدرتمند کنونی شود.

نمونه‌ای از تصاویر ثبت شده توسط دوربین پیکسل ۴a منتشر شد

اما پیکسل ۴a که قرار است ۱۳ مرداد راهی بازار شود احتمالا از نمایشگری ۵.۸۱ اینچی با حفره‌ای در سمت چپ برای تعبیه دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی بهره می‌برد. اینطور که به نظر می‌رسد، در پنل پشتی این محصول یک دوربین ۱۲ مگاپیکسلی حضور خواهد داشت که با توجه به خبرها و شایعات از کیفیت مناسبی برخوردار بوده و از قابلیت‌های فیلم‌برداری پیکسل ۴ نیز پشتیبانی می‌کند.

همچنین در کنار اسنپدراگون ۷۳۰، ۶ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی را شاهد خواهیم بود که ترکیب کاملا مناسبی برای یک محصول میان‌رده به حساب می‌آیند. حسگر اثر انگشت فیزیکی، جک هدفون و باتری ۳۰۸۰ میلی‌آمپر ساعتی، از دیگر مشخصات میان‌رده جدید گوگل هستند که شاید به ظاهر آنقدرها چشمگیر نباشند اما پیکسل‌ها هیچوقت به خاطر سخت‌افزار قدرتمند شناخته نمی‌شدند و همیشه امکانات و قابلیت‌های نرم‌افزاری بودند که این محصولات را در رقابت با سایر گوشی‌ها موفق می‌کردند.

گوگل برای پیکسل ۴a به احتمال بسیار فراوان قیمت ۳۴۹ دلاری را در نظر می‌گیرد که بدین ترتیب در مقایسه با آیفون SE 2020، وان پلاس نورد و ال جی ولوت، ارزش خرید بیشتری پیدا می‌کند. با این حال باید تا زمان رونمایی و عرضه این محصول منتظر بمانیم و ببینیم چه پیش می‌آید.

آیا تمام گوشی‌های گوگل در سال ۲۰۲۰ با شکست مواجه می‌شوند؟

منبع: PhoneArena

The post گوگل پیکسل ۴a در تاریخ ۱۳ مرداد رونمایی می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala