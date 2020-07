بر اساس گزارش جدید، تلفن همراه سامسونگ گلکسی A42 دارای شماره مدل SM-A426B‌ است و با حافظه‌ی داخلی ۱۲۸ گیگابایتی عرضه خواهد شد.

اطلاعات جدیدی در رابطه با این دستگاه که اولین تلفن همراه مقرون‌به‌صرفه مجهز به قابلیت ۵G این شرکت کره‌ای است، توسط یک سایت چینی منتشر شد. این سایت که وظیف‌ی صادر کردن گواهینامه‌های مورد نیاز تلفن همراه را بر عهده دارد در لیستی برخی اطلاعات جدید در رابطه با این تلفن همراه را افشا کرد.

لیست منتشر شده در وب سایت چینی ۳C نشان می‌دهد که سامسونگ در تلفن همراه گلکسی A42 از باتری با ظرفیت بسیار بالای ۵۰۰۰ mAh استفاده خواهد کرد و شماره مدل این دستگاه SM-A426B خواهد بود. اطلاعات موجود در این سایت همچنین نشان می‌دهند که ظرفیت واقعی باتری لیتیم یونی مورد استفاده در این تلفن همراه برابر با ۴۸۶۰ mAh است.

در این گزارش‌ اطلاعات بیشتری در رابطه با این تلفن همراه منتشر نشده است و به علت شباهت شماره مدل این دستگاه به تلفن همراه گلکسی A42 پیش بینی می‌شود که این اطلاعات منتشر شده مربوط به تلفن همراه سامسونگ گلکسی A42 باشد.

اولین بار در ماه ژوئن (تیر ماه) اطلاعاتی توسط Sammobile در رابطه با تلفن همراه جدید گلکسی A42 منتشر شد که نشان می‌داد این تلفن همراه ۱۲۸ گیگابایتی دارای شماره مدل SM-A426B است و در سال آینده از آن رونمایی خواهد شد. بعد از این خبر، این اطلاعات جدید نشان دهنده‌ی ظرفیت باتری استفاده شده در این دستگاه هستند.

این تلفن همراه جدید جایگزین سامسونگ گلکسی A41 خواهد شد که در ماه مارس (فروردین ماه) امسال با ظرفیت باتری ۳۵۰۰ mAh از آن رونمایی شد. دلیل استفاده از باتری با این ظرفیت به احتمال زیاد وجود قابلیت ۵G در این تلفن همراه است و بدلیل استفاده از این باتری، ممکن است این تلفن همراه دارای اندازه‌ی بزرگتری نسبت به نسل قبلی خود باشد.

در حالی که سامسونگ شروع به استفاده از باتری‌های با ظرفیت ۶۰۰۰ mAh در بعضی از تلفن‌های همراه خود کرده است، شاید دلیل عدم استفاده از باتری با ظرفیت ۶۰۰۰ mAh در این تلفن همراه محدودیت فضای موجود در این دستگاه باشد. در حال حاضر اطلاعاتی رسمی در رابطه با این تلفن همراه توسط سامسونگ منتشر نشده است.

منبع: NDTV Gadgets

