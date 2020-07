مشخصات فنی گلکسی تب اس ۷ و تب اس ۷ پلاس به طور کامل لو رفت

سامسونگ تا یک هفته دیگر از تبلت‌های پرچم‌دار خود رونمایی می‌کند. در همین راستا روز گذشته خبری منتشر شد که به لطف آن، به طور کامل از مشخصات فنی گلکسی تب اس ۷ و تب اس ۷ پلاس باخبر شدیم.

سال‌های زیادی است که اپل با آیپد پرو، بازار تبلت‌های بالارده را تحت سلطه خود درآورده اما اینطور که به نظر می‌رسد این محصولات به زودی قرار است با یکی از سرسخت‌ترین رقبای خود از سامسونگ مواجه شوند. محصولاتی که هم از لحاظ مشخصات فنی در وضعیت خوبی قرار دارند و هم از قیمت کمتری به نسبت آیپد پرو برخوردارند.

مشخصات فنی گلکسی تب اس ۷ پلاس

تبلت پرچم‌دار سامسونگ از این سری، گلکسی تب اس ۷ پلاس نام دارد. غول کره‌ای برای این محصول از نمایشگر ۱۲.۴ اینچی از نوع امولد استفاده خواهد کرد تا بدین ترتیب زنگ خطر برای نمایشگر کم‌نظیر آیپد پرو با رفرش ریت ۱۲۰ هرتز و وضوح تصویر ۱۷۵۲ × ۲۸۰۰ به صدا در بیاید.

دور تا دور این نمایشگر را حواشی بسیار باریکی تشکیل داده است که قسمت بالایی آن میزبان یک دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی با قابلیت تشخیص چهره است. به عنوان یک راه جایگزین برای باز کردن قفل تبلت، مطابق شایعات و خبرهای گذشته، حسگر اثر انگشت درون این نمایشگر تعبیه خواهد شد اما اینکه از نوع اپتیکال است یا اولتراسونیک هنوز مشخص نشده.

علاوه بر این‌ها، بلندگوهای ۴ گانه تنظیم شده توسط شرکت AKG با قابلیت پشتیبانی از Dolby Atmos (قابلیتی که باعث کاهش نویز و ایجاد صدای سه بعدی و بلند می‌شود) هم برای تب اس ۷ پلاس در نظر گرفته شده که تجربه گوش دادن به موسیقی و تماشای فیلم را بسیار لذت‌بخش‌تر می‌کند. همچنین سامسونگ برای این تبلت یک قلم S Pen هم در نظر گرفته تا بدین ترتیب از همه لحاظ آماده رقابت با آیپد پرو باشد.

گلکسی تب اس ۷ و گلکسی تب اس ۷ پلاس به نمایشگرهای ۱۲۰ هرتزی مجهز می‌شوند

سامسونگ تاکنون قلم‌های زیادی را طراحی کرده اما S Pen طراحی شده برای محصولات ۲۰۲۰ بهترین آن‌هاست. این قلم به صورت مغناطیسی به پشت تبلت متصل می‌شود و از زمان تاخیر فوق‌العاده ۹ میلی‌ثانیه بهره می‌برد که مشابه زمان تاخیر نسل دوم قلم اپل است. این قلم از قابلیت تشخیص دست خط و حالت‌های مختلف حرکتی نیز پشتیبانی می‌کند.

در بخش سخت‌افزار، پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس به عنوان قلب تپنده تب اس ۷ پلاس ایفای نقش می‌کند که ۶ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی نیز به عنوان مدل استاندارد آن را همراهی می‌کنند. البته سامسونگ مدل‌ دیگر با حافظه داخلی ۲۵۶ گیگابایتی را هم در دست ساخت دارد.

اینطور که به نظر می‌رسد، سامسونگ در بخش نرم‌افزاری، اندروید ۱۰ را سوار بر رابط کاربری One UI 2.5 برای این محصول در نظر گرفته که اخیرا هم جزئیاتی در رابطه با قابلیت‌های آن منتشر شده. تبلتی با این نمایشگر بزرگ، به یک منبع تغذیه قدرتمند نیز نیاز خواهد داشت که طبق خبرها، سامسونگ یک باتری ۱۰۰۹۰ میلی‌آمپر ساعتی را با قابلیت پشتیبانی از شارژ سریع ۴۵ واتی برای این منظور تدارک دیده که ظاهرا می‌تواند تا ۱۶ ساعت پخش ویدئو، دستگاه را روشن نگه دارد. البته این موضوع فعلا در حد یک ادعا است و عملکرد باتری را باید بعد از انجام بررسی‌‌های دقیق مورد قضاوت قرار دهیم.

اولین بنچمارک گلکسی تب اس ۷ پلاس ۵G منتشر شد؛ خوب اما نه در حد انتظار

همچنین گلکسی تب اس ۷ پلاس از شبکه وای‌فای نیز پشتیبانی می‌کند اما ظاهرا دیگر نسخه ۴G/LTE تولید نخواهد شد و به جای آن، تنها یک نسخه ۵G با ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی در دسترس قرار خواهد گرفت.

مشخصات فنی گلکسی تب اس ۷

مدل کوچک‌تر اما تب اس ۷ نام دارد که تفاوت‌های زیادی با برادر بزرگ‌تر خود دارد. سامسونگ در این محصول از نمایشگر ۱۱ اینچی از نوع LCD استفاده کرده که جای تعجب هم ندارد چرا که غول کره‌ای سعی داشته با این تصمیم، قیمت تمام شده محصول خود را کاهش دهد.

همچنین برای آن، یک باتری ۷۴۰۰ میلی‌آمپر ساعتی در نظر گرفته شده که می‌تواند تا ۱۵ ساعت تماشای ویدئو، کاربران را همراهی کند. حسگر اثر انگشت درون این محصول به جای اینکه درون نمایشگر تعبیه شود، با کلید پاور ادغام شده و در کنار تبلت قرار می‌گیرد که برای خیلی از کاربران این یک حرکت مثبت به حساب می‌آید چرا که سنسورهای درون نمایشگر در حال حاضر از سرعت و کیفیت بالایی برخوردار نیستند.

مشخصات فنی دیگر این محصول بدون تغییر باقی مانده جز اینکه اخیرا خبری منتشر شد مبنی براینکه سامسونگ قصد دارد در این تبلت از پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ استفاده کند اما با استناد به خبر امروز باید بگوییم همان پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس در این محصول هم بکار گرفته خواهد شد.

تبلت گلکسی تب اس ۷ با نمایشگر LCD و اسنپ‌دراگون ۸۶۵ عرضه می‌شود

برای عکاسی و فیلم‌برداری، یک سنسور ۸ مگاپیکسلی به عنوان دوربین سلفی و دو سنسور ۱۳ و ۵ مگاپیکسلی به عنوان دوربین اصلی و فوق عریض در نظر گرفته شده که مشابه نمونه بکار رفته در مدل پلاس است و نمی‌توان در مورد عملکرد آن‌ها نظر خاصی داد. جز اینکه می‌توان گفت با شناختی که از سامسونگ داریم و از آن جایی که این تبلت‌ها پرچم‌دار هستند، بنابراین کیفیت پایینی را شاهد نخواهیم بود.

سامسونگ برای این تبلت هم نسخه ۴G طراحی نکرده و کاربران می‌توانند تب اس ۷ را در دو مدل با قابلیت پشتیبانی از شبکه وای‌فای و ۵G خریداری کنند که مدل اول از ۶ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد و مدل دوم نیز از ۶ گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی.

زمان معرفی/تاریخ عرضه سری تب اس ۷

سامسونگ قصد دارد در تاریخ ۵ آگوست (۱۵ مرداد) و در جریان رویداد آنپکد، در کنار گوشی‌های سری نوت ۲۰ و گلکسی Z Fold 2، از تبلت‌های جدید خود نیز رونمایی کند. در رابطه با قیمت و تاریخ عرضه دقیق هنوز خبری نداریم اما با توجه به رندرهایی که از این محصولات منتشر شده، می‌توانیم بگوییم سامسونگ آن‌ها را در رنگ‌های مشکی، برنزی و نقره‌ای راهی بازار می‌کند.

تیزر رسمی سامسونگ برای رویداد Galaxy Unpacked منتشر شد

