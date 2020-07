کوالکام از فناوری شارژ سریع Quick Charge 5 رونمایی کرد

کوالکام با معرفی فناوری شارژ سریع Quick Charge 5 می‌خواهد بار دیگر به صحنه اصلی رقابت در این زمینه برگردد. این فناوری از سرعت بیش از ۱۰۰ وات پشتیبانی می‌کند و نسبت به نسل قبلی می‌تواند باتری را تا ۱۰ درجه سلسیوس خنک‌تر نگه دارد، ۷۰ درصد بهینه‌تر است و تا ۴ برابر سرعت بیشتری دارد.

بر اساس بررسی‌های انجام شده توسط کوالکام، شارژ یک باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با بهره‌گیری از این فناوری در عرض ۵ دقیقه از ۰ به ۵۰ درصد می‌رسد و شارژ کامل این باتری فقط ۱۵ دقیقه طول می‌کشد. فناوری شارژ سریع Quick Charge 5 از ولتاژها و آمپرهای متنوعی پشتیبانی می‌کند؛ از ۳.۳ ولت تا ۲۰ ولت و در مورد آمپرها هم می‌توان از ۳، ۵ و حتی بیش از ۵ آمپر استفاده کرد.

این فناوری بر مبنای استاندارد USB Power Delivery PPS توسعه پیدا کرده و با Quick Charge 2 به بعد هم سازگار است. همچنین گجت‌های مبتنی بر استاندارد شارژ USB PD و آیفون ۷ به بعد می‌توانند از این فناوری بهره ببرند.

کوالکام ادعا می‌کند این فناوری از استاندارد Power Delivery امن‌تر است. همچنین گوشی‌های مبتنی بر این فناوری صرفا به اطلاعات ارائه شده از جانب شارژرها اعتماد نمی‌کنند زیرا گاهی اوقات اطلاعات نادرستی را ارائه می‌دهند. در عوض حداکثر توان، جریان و ولتاژ شارژر مورد بررسی قرار می‌گیرد و غیر از این موضوع، سطوح حفاظتی مختلفی برای افزایش امنیت تعبیه شده است.

انتظار می‌رود در سه‌ماهه سوم سال جاری اولین گوشی‌های مبتنی بر این فناوری عرضه شوند و شیائومی یکی از این شرکت‌ها خواهد بود. همچنین کوالکام برای این فناوری از دو چیپ مدیریت شارژ به نام‌های SMB1396 و SMB1398 رونمایی کرده که گوشی‌های موردنظر می‌توانند از آن بهره ببرند. هر دو چیپ از شارژ سیمی و بی‌سیم پشتیبانی می‌کنند و سازندگان می‌توانند برای گوشی‌های خود به بهره‌گیری از باتری واحد یا دو تکه روی بیاورند. البته اگر باتری فقط یک تکه باشد، حداکثر سرعت شارژ به ۴۵ وات محدود می‌شود.

اگرچه تراشه‌های اسنپ‌دراگون ۸۶۵ و ۸۶۵ پلاس از این مشخصه پشتیبانی می‌کنند، ولی این موضوع به معنای آن نیست که گوشی‌های فعلی مبتنی بر این تراشه‌ها می‌توانند از فناوری شارژ سریع Quick Charge 5 بهره ببرند زیرا باید چیپ‌های موردنظر در گوشی تعبیه شود.

