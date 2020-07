بسیاری از کاربران امیدوار بودند که گوشی‌های گلکسی نوت ۲۰ با قیمت مشابه یا حتی ارزان‌تر از نسل قبلی روانه‌ی بازار می‌شوند ولی ظاهرا سامسونگ قرار است این دسته از کاربران را ناامید کند. یکی از افشاگران مشهور به نام Ishan Agarwal قیمت این گوشی‌ها در اروپا را اعلام کرده که اگر صحت داشته باشد، با گوشی‌های بسیار گران‌قیمتی سروکار داریم.

به گفته این افشاگر، مدل پایه LTE گلکسی نوت ۲۰ همراه با ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی با قیمت ۹۹۹ یورو به دست کاربران می‌رسد و برای خرید مدل ۵G باید قیمت ۱۰۹۹ یورو بپردازند. در این میان، مدل ۵G گلکسی نوت ۲۰ اولترا با ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی ظاهرا ۱۳۴۹ یورو قیمت دارد و برای خرید مدل ۵۱۲ گیگابایتی باید مبلغ ۱۴۴۹ یورو پرداخته شود. در این گزارش به مدل LTE نوت ۲۰ اولترا اشاره‌ای نشده است.

برای مقایسه باید بگوییم که در حال حاضر مدل LTE گلکسی اس ۲۰ با ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی در کشور آلمان با قیمت ۸۷۶ یورو به فروش می‌رسد و اس ۲۰ اولترا ۵G با ۱۲۸ گیگابایت حافظه ۱۳۱۵ یورو قیمت دارد. قیمت پایه گوشی‌های نوت ۱۰ و نوت ۱۰ پلاس هم به ترتیب ۹۲۵ و ۱۰۷۱ یورو است.

همچنین این افشاگر مدعی شده قیمت هدفون بی‌سیم گلکسی بادز لایو ۱۸۹ یورو خواهد بود. البته باید خاطرنشان کنیم در کشورهای اروپایی به دلیل دریافت مالیات بیشتر به‌خصوص مالیات بر ارزش افزوده، معمولا گوشی‌های هوشمند تا حدی گران‌تر هستند. اما در هر صورت باید انتظار افزایش قیمت جهانی این گوشی‌ها را داشته باشیم.

گوشی‌های گلکسی‌ اس‌ ‌۲۰ نسبت به نسل قبلی قیمت بسیار بیشتری داشتند و ظاهرا برای خانواده گلکسی‌ نوت‌ ۲۰ قرار است چنین اتفاقی تکرار شود. در هر صورت باید ببینیم اگر این گوشی‌ها با قیمت بالاتری روانه‌ی بازار شوند، با استقبال گسترده کاربران مواجه خواهند شد یا نه.

سامسونگ برای تقاضای پایین گلکسی نوت ۲۰ آماده می‌شود

منبع: Android Authority

