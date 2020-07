بحران کرونا اقتصاد جهانی را دچار اختلال کرده است و شرکت‌های زیادی در تلاش هستند از این بحران جان سالم به در ببرند. در این زمینه باید به بازار گوشی‌های هوشمند اشاره کنیم که تحت تاثیر این بحران قرار گرفته و بر اساس گزارش DigiTimes، فروش گوشی های چینی در نیمه دوم ۲۰۲۰ احتمالا با کاهش ۲ رقمی مواجه خواهند شد.

دلیل اصلی این کاهش به عدم بازگشت بازار چین به وضعیت سابق است. همچنین در تعدادی از کشورها هنوز بحران کرونا کنترل نشده و به همین خاطرات صادرات گوشی های چینی کمتر از گذشته شده است. این گزارش می‌افزاید در مقایسه با سه‌ماهه نخست ۲۰۲۰، فروش گوشی های چینی در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۰ رشد ۴۳.۳ درصدی داشته‌اند اما در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، شاهد کاهش ۱۵.۲ درصدی این آمار هستیم.

به دلیل محدودیت‌های مربوط به صادرات، برندهای چینی محبور به تمرکز بر بازار داخلی شده‌اند. در نتیجه در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۰ حدود ۸۲.۳ درصد از بازار موبایل چین را گوشی‌های هواوی، اوپو، ویوو و شیائومی تشکیل داده‌اند. اگرچه آمار فروش گوشی‌های تقریبا تمام شرکت‌ها نسبت به سال گذشته کمتر شده، اما در این مدت گوشی‌های هواوی رشد فروش ۲.۱ درصدی داشته‌اند. از طرفی دیگر، فروش گوشی‌های شیائومی با کاهش هنگفت ۲۷.۱ درصدی روبرو شده است.

این شرکت‌ها برای افزایش آمار فروش حالا به دنبال ارائه‌ی تکنولوژی‌های جذاب مانند ۵G، شارژ بسیار پرسرعت و دیگر موارد در بین گوشی‌های مقرون به صرفه هستند. علی‌رغم این تلاش‌ها، به دلیل رکود بازار فروش این گوشی‌ها رشد چندانی نخواهد داشت.

