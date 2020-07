گوشی اسرارآمیز شیائومی با اسنپدراگون ۸۶۵ در بنچمارک AnTuTu دیده شد

بعد از معرفی گوشی‌های سری می ۱۰ شیائومی که شامل می ۱۰ لایت، می ۱۰ و می ۱۰ پرو می‌شدند، شایعات پیرامون عرضه یک مدل قدرتمند با نام می ۱۰ پرو پلاس نیز قوت گرفت. روز گذشته اما محصولی اسرار آمیز از این شرکت در بنچمارک AnTuTu دیده شده که به پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ مجهز بوده و امتیاز بسیار خوبی را هم کسب کرد.

در حال حاضر در بنچمارک AnTuTu بیشترین امتیاز متعلق به نماینده گیمینگ ایسوس یعنی راگ فون ۳ است. این محصول با فعال بودن حالت X (حالت کارایی بالا) و به همراه فن خنک کننده، امتیاز ۶۲۱,۰۰۰ را کسب کرد اما نماینده جدید و ناشناخته شیائومی توانست به امتیاز حیرت انگیز ۶۸۷,۰۰۰ دست پیدا کند.

با توجه به منبع خبر، گوشی دیده شده در بنچمارک، از پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ استفاده می‌کند، این در حالی است که قدرتمندترین گوشی حاضر در AnTuTu به مدل اورکلاک شده این پردازنده یعنی اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس مجهز شده. البته بنچمارک‌ها معمولا نمی‌توانند این دو پردازنده را از یکدیگر تفکیک کنند چرا که هر دوی آن‌ها از یک شناسه استفاده می‌کنند بنابراین فعلا در این رابطه نمی‌توان با قاطعیت نظر داد جز اینکه مطمئن هستیم قلب تپنده این محصول از سری ۸۶۵ کوالکام خواهد بود.

اما سوال مهم‌تر در رابطه با این گوشی، نام آن است. تنها چیزی که در حال حاضر در اختیار داریم، شماره مدل آن است (M2007J1SC) که با توجه به آن می‌توانیم بگوییم محصول جدید احتمالا عضو جدیدی از خانواده می ۱۰ خواهد بود‌. در حال حاضر شایعات پیرامون می ۱۰ پرو پلاس بسیار بیشتر از هر گوشی دیگری سر زبان‌هاست و احتمال اینکه دستگاه جدید همان می ۱۰ پرو پلاس باشد بسیار بالاست. اخیرا حتی لی جون، مدیرعامل شیائومی جزئیاتی از گوشی پرچم‌دار بعدی خود را فاش کرد و این یعنی به زودی شاهد معرفی یک پرچمدار دیگر خواهیم بود.

به گفته لی‌ جون، محصول جدید از بلندگوهای استریو، نمایشگری با رفرش ریت بالا، حسگر اثرانگشت درون صفحه، جک هدفون، مادون قرمز، بزرگنمایی ۳۰ برابری (یا بیشتر)، باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی، موتور لرزشی حرفه‌ای و شارژر بی‌سیم بهره خواهد برد. البته جای تعجبی هم نخواهد داشت اگر شاهد معرفی یک گوشی گیمینگ جذاب از شیائومی باشیم چون در حال حاضر سری می ۱۰ تمام مشخصات خوب یک پرچم‌دار معمولی را در اختیار دارند.

اگر این اطلاعات درست باشند، بنابراین باید شاهد رونمایی از اولین گوشی شیائومی باشیم ‌که به نمایشگری ۱۲۰ هرتزی مجهز خواهد شد. همچنین اگر شیائومی بخواهد تفاوتی بین این محصول و دیگر پرچم‌داران خود با پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ قائل شود، این احتمال که آن را با شارژر ۱۲۰ واتی راهی بازار کند بسیار بالاست.

در حال حاضر از زمان دقیق معرفی یا عرضه این گوشی ناشناخته خبری نداریم اما به گفته منبع این خبر، احتمالا این اتفاق در ماه آگوست (ماه بعد) رخ خواهد داد. بنابراین‌ انتظار می‌رود در روزهای آتی خبرهای بیشتری در رابطه با مشخصات فنی نماينده جدید شیائومی و قیمت آن بشنویم.

GSMArena

