تست مقاومت وان پلاس نورد در برابر خط و خش و خمیدگی

وان پلاس نورد به تازگی به عنوان یک گوشی میان‌رده اما قدرتمند معرفی شد که باید آن را از همه لحاظ نسخه ضعیف‌تر سری وان پلاس ۸ دانست. از آن جایی که بسیاری از کاربران این محصول را بهترین میان‌رده موجود در بازار می‌دانند، مثل همیشه زک نلسون (با نام کاربری Jerryrigeverything) آن را با شدیدترین تست‌ها مورد بررسی قرار داد تا ببینیم آیا نماینده جذاب وان پلاس از لحاظ کیفیت بدنه هم خواهد درخشید یا خیر.

سری وان پلاس ۸ یکی از بهترین محصولاتی هستند که وان پلاس تاکنون راهی بازار کرده اما متاسفانه به دلیل بهره‌مندی از قطعات سخت‌افزاری گران قیمت نظیر اسنپدراگون ۸۶۵، مودم ۵G، دوربین‌ و نمایشگرهای بسیار با کیفیت و مواردی از این دست، قیمت تمام شده بسیار بالایی داشته و هر کسی توانایی خرید آن‌ها را ندارد. با در نظر گرفتن این موضوع، شرکت چینی تصمیم گرفت محصولی میان‌رده را با قابلیت پشتیبانی از اینترنت ۵G راهی بازار کند تا بدین ترتیب کاربران با بودجه محدود هم بتوانند از گوشی هوشمندی با قابلیت‌های جذاب بهره‌مند شوند.

وان پلاس نورد اما همان گوشی میان‌رده وان پلاس است که مدت‌ها منتظر رونمایی از آن بودیم. محصولی که به پردازنده اسنپدراگون ۷۶۵G مجهز شده و از اینترنت ۵G نیز پشتیبانی می‌کند. نمایشگر این گوشی به نسبت پرچم‌دارهای سری ۸ کمی کوچک‌تر است، در بخش دوربین شاهد سنسور تله‌فوتو نیستیم و فریم دور بدنه نیز از جنس پلاستیک ساخته شده، در حالی که پرچم‌داران شرکت از فریم فلزی بهره می‌برند و شاید بتوان این موضوع را مهم‌ترین تفاوت در کیفیت ساخت بدنه در نظر گرفت.

میان‌رده وان پلاس اما نتوانست در برابر آخرین تست سنگین زک نلسون از خود مقاومت نشان دهد و خم شد. مانند هر گوشی دیگری که نتوانست در این بخش دوام بیاورد، وان پلاس نورد نیز دقیقا از زیر کلیدهای کنترل صدا ترک برداشت و در نهایت خم شد. در باقی تست‌ها عملکرد این محصول کاملا مشابه پرچم‌دار شرکت بود. یعنی برداشتن خط و خش در فشار سطح ۶، مقاومت در برابر آتش و مواردی از این دست.

با این اوصاف نمی‌توان عملکرد وان پلاس نورد را ناامید کننده دانست. باید به این نکته توجه داشته باشیم که این محصول در درجه اول یک میان‌رده است و بنابراین سطح انتظاراتمان باید کاهش پیدا کند. از طرفی احتمال وارد شدن فشارهای سنگین این چنینی به گوشی در دنیای واقعی بسیار پایین است بنابراین می‌توانیم بگوییم این گوشی توانست نمره قبولی را به عنوان یک میان‌رده دریافت کند.

