اولین تصاویر مدل ۲۰۲۰ موتورولا ریزر لو رفت

سال گذشته بود که شرکت موتورولا با معرفی مدل ۲۰۱۹ از گوشی ریزر، این نسل از گوشی‌های خاطره‌انگیز خود را دوباره و با تکنولوژی روز، زنده کرد. با استقبال خوبی که از نسل اول این گوشی شد، حالا موتورولا در تدارک آماده سازی دومین نسخه از سری جدید ریزر است. تا به اینجا از موتورولا ریزر ۲۰۲۰ همینقدر می‌دانیم که قرار است از شبکه ۵G پشتیبانی کند که این یعنی پردازنده آن ممکن است بالاخره از سری ۸۰۰ اسنپدارگن باشد.

از این‌ها که بگذریم، امروز حساب کاربری @evleaks در توییتر که سابقه درخشانی در لو دادن تصاویر و مشخصات گوشی‌های معرفی نشده دارد، چند تصویر رندر از موتورولا ریزر ۲۰۲۰ منتشر کرده است. به طور کل می‌توانیم ببینیم که ابعاد این گوشی شبیه به نسل قبلی آن است که پارسال معرفی شد. ناچ یا بریدگی نمایشگر نیز از نمایشگر حذف نشده و همچنان حاضر خواهد بود.

اما حاشیه پایینی نمایشگر این گوشی نسبت به نسل قبلی کمی کوچک‌تر شده که خبر خیلی خوبی است. سنسور اثر انگشت هم از حاشیه پایینی دستگاه حذف شده که یعنی اگر به بخش پشتی گوشی منتقل نشده باشد، احتمالا به زیر نمایشگر منتقل خواهد شد.

نمایشگر بیرونی موتورولا ریزر ۲۰۲۰ هم به نظر تفاوتی با نسل قبلی ندارد و در زیر آن، همچنان یک دوربین و فلش LED مشاهده می‌شود. البته پیش‌تر در شایعات داشتیم که این گوشی قرار است دو دوربین اصلی داشته باشد که یکی ۴۸ مگاپیکسلی و دیگری ۲۰ مگاپیکسلی خواهد بود. اما در اینجا فعلا که فقط یک دوربین اصلی دیده می‌شود. در مورد پردازنده نیز در شایعات داشتیم که پردازشگر قدرتمندی در این گوشی استفاده خواهد شد اما فعلا چیز بیشتری از آن نمی‌دانیم.

دیگر جزئیاتی که از این گوشی فاش شده، شامل شارژر ۱۸ واتی در بسته‌بندی محصول، حافظه داخلی ۲۵۶ گیگابایتی و پشتیبانی از نانو سیم کارت می‌شود. احتمالا می‌دانید که موتورولا ریزر که پارسال معرفی شد، فاقد شیار و درگاهی برای قرارگیری سیم‌کارت است و از تکنولوژی eSIM استفاده می‌کند. امسال اما به نظر موتورولا به قرار دادن جایگاه نانو سیم‌کارت راضی شده و این یعنی احتمالا مدل جدید این گوشی را در بازار کشورمان خواهیم دید. شما درباره موتورولا ریزر ۲۰۲۰ چه فکر می‌کنید؟

