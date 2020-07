خبرهای منتشر شده توسط منابع غیر رسمی در هفته‌ی پیش نشان دادند که تابستان امسال اپل از «آی‌مک» (iMac) جدید رونمایی خواهد کرد. بر اساس این شایعه‌ها، حتی ممکن است که این هفته شاهد رونمایی از آی‌مک جدید باشیم. پیش بینی می‌شود که در این آی‌مک‌ خبری از تغییر در طراحی خارجی بدنه‌ی دستگاه نباشد.

بر اساس اولین شایعه منتشر شده، در آی‌مک‌های جدید از پردازنده‌های اینتل استفاده خواهد شد و ممکن است که اپل در این هفته از آنها رونمایی کند. خبر‌های قبلی منتشر شده درباره‌ی این موضوع، حکایت از این داشتند که اپل در مراسم WWDC سال ۲۰۲۰ از آی‌مک‌های جدید رونمایی خواهد کرد. همان‌‌طور که دیدیم در مراسم امسال، اپل از هیچ‌گونه دیوایس جدیدی رونمایی نکرد.

در ماه گذشته شاهد فاش شدن نتیجه بنچ‌مارک Geekbench در رابطه با ‌آی‌مکی بودیم که هنوز از آن رونمایی نشده است ولی از پردازنده‌ی ۱۰ هسته‌ای اینتل Core i9 و همچنین از کارت گرافیک Radeon Pro 5300 بهره می‌برد. شایعه‌های جدید، خبر از معرفی این آی‌مک در زمان‌های نزدیک را می‌دهند.

این خبر درباره‌ی معرفی زود هنگام iMac جدید، توسط اکانت توییتر L0vetodream در هفته گذشته منتشر شده است. این اکانت توییتر سابقه‌ی درخشانی در منتشر کردن جزییات مربوط به macOS Big Sur، آیفون SE جدید و آیپد پرو جدید را پیش از رونمایی رسمی در کارنامه‌ی خود دارد.

نگاهی به معرفی محصولات اپل در گذشته، هم نشان می‌دهند که این شرکت در ژولای (مرداد ماه) سال ۲۰۱۹ مک‌های خود را با منتشر کردن یک خبر بروزرسانی کرد. به طور نمونه در ژولای سال گذشته اپل از دو «مک‌بوک» (MacBook) جدید رونمایی کرد که یکی از این مک‌بوک‌ها، مک‌بوک ایر (Air) جدید با صفحه نمایش True Tone بود. اضافه کردن Touch Bar و Touch ID به مدل پایه مک‌بوک پرو و همچنین استفاده از پردازنده‌ی نسل هشتمی «اینتل» (Intel) در مک‌بوک پرو ها، از دیگر تغییرات صورت گرفته در مک‌بوک‌های ۲۰۱۹ اپل بود.

تاریخ معرفی آیفون ۱۲ و کامپیوترهای جدید مبتنی بر اپل سیلیکون لو رفت

شایعه‌ی دیگری که در رابطه با آی‌مک‌های جدید در هفته گذشته منتشر شد، نشان می‌دهد که در آی‌مک‌های جدید از پردازنده‌های اینتل استفاده خواهد شد و اپل قصد رونمایی از این دستگاه‌ها با طراحی خارجی جدید را ندارد.

به نظر می‌رسد که اپل استفاده از طراحی جدید را برای ‌آی‌مک‌هایی که در آنها از پردازنده‌ی «سیلیکون» (Silicon) ساخت خودش استفاده می‌شود، نگه‌داشته است. معرفی آی‌مک‌هایی با پردازنده‌ی سیلیکون همراه با طراحی جدید باعث ترغیب بیشتر کاربران به تعویض آی‌مک یا خرید آی‌مک‌های مجهز به پردازنده‌ی سیلیکون اپل می‌شود زیرا بسیاری از کاربران عادی نگران این تغییر پردازنده از اینتل به اپل سیلیکون نیستند.

خبر‌های دیگر هم رونمایی از این آی‌مک‌های جدید با طراحی قبلی را محتمل ‌می‌دانند. این خبر‌ها همچنین اشاره ‌می‌کنند که اپل در این آی‌مک‌ها از Fusion Drive استفاده نخواهد کرد و در تمامی این آی‌مک‌ها از SSD برای ذخیره سازی اطلاعات کاربر استفاده خواهد شد. بهره‌مندی از چیپست T2 به جهت بالا بردن ویژگی‌های امنیتی و حریم خصوصی کاربر از دیگر تغییرات مهم این آی‌مک‌ها خواهد بود.

در سال ۲۰۱۲، اپل از iMac جدید با طراحی بروز رونمایی کرد. طراحی این آی‌مک‌ها به این گونه بود که، وقتی از طرفین به دستگاه نگاه می‌کردید ضخامت بسیار نازک لبه‌ی دستگاه اولین نکته‌ای بود که به چشم می‌آمد. با وجود این ضخامت ۵ میلی‌متری، در نمای روبه‌رویی دستگاه، شاهد استفاده از همان طراحی قدیمی بودیم. اکنون در حدود ۱۰ سال است که iMac با این طراحی عرضه ‌می‌شود.

با اینکه مک‌های جدید دارای پردازنده‌ی اینتل هستند اما پیش‌بینی می‌شود که تا پایان امسال، اولین مک دارای پردازنده‌ی اپل سیلیکون توسط اپل عرضه شود. بر اساس گفته‌ی اپل جایگزینی کامل پردازنده‌های اینتل با سیلیکون در حدود دو سال زمان خواهد برد.

علی‌رغم کاهش ظرفیت باتری آیفون ۱۲، اپل به میزان شارژدهی این سری امیدوار است

منبع: ۹to5mac

The post براساس شایعه‌ها iMac جدید اپل همین هفته رونمایی می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala