اسفند ماه سال گذشته بود که گوشی نوبیا رد مجیک ۵G با نمایشگر ۱۴۴ هرتزی معرفی شد. حالا نسل جدید این گوشی با نام نوبیا رد مجیک ۵S از راه رسیده که به نظر بزرگ‌ترین تفاوت آن با گوشی قبلی، استفاده از یک سیستم خنک کننده محفظه بخار است که جنس آن هم از نوع نقره خواهد بود. باقی مشخصات سخت‌افزاری این گوشی و البته طراحی آن، تفاوت چندانی با گوشی رد مجیک ۵G ندارد.

همانطور که احتمالا می‌دانید، نقره رسانای گرمایی بهتری نسبت به مس است و به همین جهت، محفظه بخار این گوشی که حالا از نقره ساخته شده، می‌تواند با سرعت بیشتری در خنک‌کردن سخت‌افزار گوشی کمک کند. این گوشی همچنین فن داخلی خود را حفظ کرده که هنوز هم با حداکثر سرعت ۱۵ هزار دور در دقیقه کار می‌کند. این فن کوچک که در داخل بدنه نوبیا رد مجیک ۵S قرار گرفته، در زمان شارژ باتری در حداکثر سرعت ۵۵ واتی خود، به خنک کردن باتری هم کمک می‌کند.

در بخش جلویی این گوشی شاهد نمایشگر ۶.۶۵ اینچی AMOLED هستیم که همچنان همان رزولوشن فول‌اچ‌دی پلاس را دارد. یک مزیت این نمایشگر علاوه بر سرعت نرخ تجدید ۱۴۴ هرتزی آن، این است که حاشیه‌های متقارنی در اطرافش دارد و خبری از ناچ و بریدگی هم در آن نیست.

در لبه سمت راست این گوشی دو دکمه لمسی هم قرار گرفته‌اند که برای بازی کردن کاربردی خواهند بود. میزان حساسیت این دکمه‌ها به لمس هم به ۳۲۰ هرتز افزایش یافته است.

در بخش پشتی این گوشی سه دوربین دیده می‌شوند. دوربین اصلی از سنسور ۶۴ مگاپیکسلی سونی IMX686 استفاده می‌کند. در کنار آن دو دوربین دیگر که یکی ۸ مگاپیکسلی اولترا واید و دیگری ۲ مگاپیکسلی و برای گرفتن عکس‌های پرتره کاربرد دارد، دیده می‌شوند. همچنین در این قسمت مثل دیگر گوشی‌های گیمینگ امروزی، چراغ‌های RGB هم قرار گرفته‌اند.

نوبیا رد مجیک ۵S مثل نسل قبلی‌اش، از پردازنده اسنپدارگن ۸۶۵ استفاده می‌کند و در کنار آن، ۱۶ گیگابایت رم از نوع LPDDR5 دارد. حداکثر حافظه داخلی گوشی هم ۲۵۶ گیگابایتی و از نوع UFS 3.1 است. روی این گوشی اندروید ۱۰ نصب شده که با رابط کاربری Red Magic OS همراه است. باتری گوشی هم ۴۵۰۰ میلی‌آمپری است و با یک شارژر ۵۵ واتی شارژ می‌شود.

نوبیا رد مجیک ۵S در دو رنگ نقره‌ای و رنگ ترکیبی آبی و قرمز عرضه می‌شود. مدل پایه این گوشی با حافظه داخلی و رم ۱۲۸/۸ گیگابایتی، حدود ۵۴۲ دلار قیمت دارد. دو مدل دیگر هم از این گوشی عرضه می‌شوند که هر دو حافظه داخلی ۲۵۶ گیگابایتی دارند اما اولی با رم ۱۲ گیگابایتی و قیمت حدود ۶۲۸ دلار همراه است و مدل با رم ۱۶ گیگابایتی و قیمت حدودی ۷۱۵ دلار عرضه می‌شود.

