شاید بتوان گفت که بی‌سیم شدن این محصول مهم‌ترین تفاوت آن نیست بلکه در واقع شارژر یواس‌بی نوع سی (USB Type-C) است که باعث تفاوت عمده با نسل قبلی خود می‌شود. کمتر هدست بی‌سیمی داریم که با یو‌اس‌بی تایپ سی شارژ شود، بنابراین از این نظر می‌توان هدست تازه‌ی لاجیتک را در رده‌ی خاص خود قرار دارد.

لاجیتک محصول تازه‌ی خود را که در حقیقت نسخه‌ی بی‌سیم هدست بازی ۲۰۱۹ این شرکت محسوب می‌شود، معرفی کرد.

این هدست وایرلس که پرو ایکس لایت اسپید (Pro X Lightspeed) نام دارد، تقریبا مشابه نسخه‌ی سیمی است. در این محصول نیز همان طراحی آلومینیومی و فلزی کامل دیده می‌شود اما برخی تفاوت‌های عمده هم دارد.

هرچند باید به ویژگی وایرلس بودن آن نیز اشاره شود. این هدفون صدا از طریق رسیور وای‌فای ۲.۴ گیگاهرتزی با یو‌اس‌بی نوع اِی (USB Type-A) منتقل می‌کند و این طور که شرکت سازنده می‌گوید می‌تواند تا ۱۳ متر هم‌چنان اتصال خود را به دستگاه حفظ کند. مانند مدل سیمی، همراه این مدل نیز گوشی‌هایی فومی با پوشش مخمل وجود دارد که قابل تعویض با گوشی‌های چرم-مانند پیش‌فرض آن است.

اما نکته‌ای که در این مدل هم مانند مدل سیمی به چشم می‌آید، این است که پرو ایکس لایت اسپید کمی محکم گوش را می‌گیرد که احتمالا برای شنیدن یک موسیقی در آرامش چندان راحت نخواهد بود و پس از مدتی احساس درد خواهیم کرد. هرچند این مدل اختصاصاً برای گیمینگ طراحی شده و گوش دادن به موسیقی اولویت آن نخواهد بود.

یک بخش دیگر که در این هدفون تفاوت دارد، دکمه‌های آن است. این محصول یک دکمه‌ی بی‌صدا (Mute) برای میکروفن و هم‌چنین یک دکمه‌ی حجم صدا در نزدیکی بخش اتصال میکروفن در گوشی سمت چپ دارد. اگرچه محصول سیمی نیز این دکمه‌ها را شامل می‌شد اما در برای آن روی سیم تعبیه شده بودند.

با توجه به تغییرات نسبت به نسخه‌ی سیمی ۱۲۹.۹۹ دلاری، نسخه‌ی بی‌سیم ۱۹۹.۹۹ دلار قیمت‌گذاری شده که کمی تکان‌دهنده است. شاید لاجیتک به دلیل این‌که این نسخه یو‌اس‌بی سی دارد ارزش ویژه‌ای برای آن قائل شده یا شاید فقط به این خاطر که محصولات رده لایت اسپید این شرکت نسبت به نسخه‌های سیمی اهمیت خاصی دارند. در هر صورت می‌توان هدفون‌هایی با کارایی و عمر باتری مشابه و قیمت پایین‌تر هم در بازار پیدا کرد اما به شرطی که بخواهیم از توان نرم‌افزاری بالا و البته یواس‌بی تایپ سی لاجیتک چشم‌پوشی کنیم.

