پنج سال از معرفی دوربین محبوب A7S Mark II می‌گذرد یا به عبارتی دیگر، پنج سال از آخرین باری که سونی جدی‌ترین تلاش خود برای عرضه یک دوربین بدون آینه مخصوص فیلم‌برداری را به نمایش گذاشت، می‌گذرد. رقابت بر سر بهترین دوربین بدون آینه برای فیلم‌برداری در این سال‌ها حسابی داغ بوده و اخیرا کانن هم با معرفی EOS R5 خودی نشان داد. حالا امروز، سونی A7S III بالاخره معرفی شد و رسما می‌توانیم بگوییم این بهترین دوربین بدون آینه سونی در زمینه فیلم‌برداری است.

پیش از هر چیز بگذارید بگوییم که مشخصات A7S III در زمینه فیلم‌برداری، مثل کانن EOS R5 فوق‌العاده نیست اما برای این موضوع توجیه منطقی هم وجود دارد. سونی A7S III در زمینه فیلم‌برداری می‌تواند حداکثر با رزولوشن ۴K فیلم‌برداری داشته باشد و این، حداکثر رزولوشنی است که می‌توان از سنسور ۱۲ مگاپیکسلی و فول‌فریم این دوربین دریافت کرد.

لرزگشیر داخلی این دوربین هم به گفته سونی می‌تواند تا ۵.۵ پله، لرزش‌ها را بگیرد. این مشخصات روی کاغذ درست مثل A7S Mark II از پنج سال پیش هستند و برای مقایسه، باید بگوییم که کانن EOS R5 می‌تواند با سنسور ۴۵ مگاپیکسلی خود، با رزولوشن ۸K فیلم‌برداری داشته باشد. لرزشگیر سنسور آن دوربین هم می‌تواند تا ۸ پله لرزش‌ها را بگیرد.

سونی مشخصا از این مقایسه کاملا آگاه است و برای همین، تمام تمرکز خود را گذاشته تا بهترین خروجی ۴K از این دوربین را ارائه کند. فیلم‌برداری ۴K با این دوربین هم ۱۵ استاپ دامنه دینامیکی دارد و هم می‌توان در حین فیلم‌برداری، ISO را تا ۴۰۹,۶۰۰ افزایش داد! از آن طرف بزرگ‌ترین مشکلی که گریبان‌گیر کانن EOS R5 است، گرمای بیش‌از حد آن دوربین است که می‌تواند زمان فیلم‌برداری پیاپی را محدود کند. سونی اما امروز گفت که A7S III می‌تواند با رزولوشن ۴K و سرعت ۶۰ فریم در ثانیه، تا یک ساعت به صورت مداوم و بدون مشکل گرمای بیش از حد، فیلم‌برداری داشته باشد.

درواقع سیستم انتقال گرمای سنسور و پردازنده‌ها به بیرون در این دوربین تغییر کرده و همین باعث شده تا فیلم‌برداری پیای با سونی A7S III بدون مشکل انجام شود. جدا از این موضوع، این دوربین به دلیل رزولوشن پایین سنسور و اندازه بزرگ پیکسل‌ها، در نور بسیار کم هم می‌تواند تصاویر روشنی ثبت کند و به طور خلاصه، بهترین عملکرد در عکاسی و فیلم‌برداری در نور کم را دارد.

محدودیت رزولوشن فیلم‌برداری به ۴K فقط و فقط به خاطر سنسور ۱۲ مگاپیکسلی است و از جهت نداشتن فیلم‌برداری ۸K یا ۶K، نمی‌توان به این دوربین خرده گرفت. در مورد اندازه بزرگ پیکسل‌ها در این سنسور ۱۲ مگاپیکسلی گفتیم و بد نیست برای مقایسه بگوییم که به گفته سونی، اندازه هر پیکسل در این سنسور، چهار برابر بزرگ‌تر از سنسوری مشابه با رزولوشن ۴۲ مگاپیکسلی است. این یعنی حساسیت به نور در این سنسور می‌تواند بسیار بالاتر برود و به همین جهت نرخ ISO تا ۴۰۹ هزار هم بالا می‌رود.

برای فیلم‌برداری ۸K، سونی باید حداقل از یک سنسور ۳۳ مگاپیکسلی استفاده کند. کاربرانی هم که فیلم‌برداری ۸K و عکاسی با رزولوشن بالا را می‌خواهند، باید امیدوار باشند تا در سونی A7 IV و یا نسل بعدی A7R شاهد این ویژگی‌های باشند. اما برگردیم به یکی دیگر از ویژگی‌های سونی A7S III و آن فیلم‌برداری صحنه آهسته با این دوربین است.

A7S III می‌تواند در همان رزولوشن ۴K، با حداکثر سرعت ۱۲۰ فریم در ثانیه فیلم‌برداری کند. در رزولوشن ۱۰۸۰P هم سرعت فیلم‌برداری می‌تواند تا ۲۴۰ فریم در ثانیه بالا برود که فوق العاده است و در تمام این موارد، هیچ کراپی در فیلم‌برداری وجود ندارد. سونی A7S III هم از فرمت H.264 و هم فرمت کم‌حجم‌تر H.265 در فیلم‌برداری پشتیبانی می‌کند. امکان فیلم‌برداری با کدک ۱۰ بیتی ۴:۲:۲ در پروفایل HLG HDR هم وجود دارد.

همچنین می‌توان با استفاده از یک ریکوردر جانبی، خروجی فیلم‌برداری ۱۶ بیتی RAW دریافت کرد که این مورد هم فوق‌العاده است. برای چنین خروجی، یک پورت HDMI استاندارد در کنار دوربین قرار گرفته است. سنسور backside-illuminated این دوربین عملکرد بهتری در ایزو بالا دارد و روی آن هم ۷۵۹ نقطه فوکوس فازی قرار گرفته است. فوکوس خودکار لحظه‌ای روی چشم افراد و حیوانات نیز در تمامی حالت‌های فیلم‌برداری و عکاسی این دوربین قابل استفاده است.

سونی در زمینه چشمی الکترونیکی نیز دوربین‌های جدید کانن و البته بسیاری از دوربین‌های بدون آینه دیگر را شکست داده است. چشمی این دوربین رزولوشن ۹.۴۴ میلیون نقطه‌ای دارد که دو برابر رقبای این دوربین است. همچنین بالاخره سونی سراغ نمایشگرهای کاملا چرخان رفته و اولین بار است که چنین نمایشگری را در دوربین‌های بدون آینه خانواده آلفا می‌بینیم.

در سمت راست این دوربین جایگاه دو کارت حافظه هم قرار گرفته که هردوی آن‌ها، هم می‌توانند کارت‌های معمول SD Card را میزبانی کنند و هم کارت‌های حافظه جدید CF Express Type A. در زمینه اس دی کارت هم باید بگوییم که این دوربین از فناوری UHS-II پشتیبانی می‌کند. باتری A7S III هم با دوربین‌های A7R III و A7 III یکسان است و سونی می‌گوید که این باتری، زمان فیلم‌برداری با این دوربین را تا ۶۰ درصد نسبت به نسل قبلی بهبود می‌بخشد.

سونی A7S III بیش از آنکه محصولی انقلابی باشد، روی بهبود قسمت‌های مختلف نسل قبلی‌اش تمرکز کرده

یک نکته هیجان‌انگیز دیگر که کاربران دوربین‌های سونی را حتما خوشحال می‌کند، این است که بالاخره سونی منوهای این دوربین را باز طراحی کرده و رابط کاربری جدید، با لمس نمایشگر هم قابل کنترل است. تنظیمات حالا بهتر در دسترس هستند و امکان تفکیک تنظیمات فیلم‌برداری از عکاسی هم به سادگی امکان‌پذیر شده است.

قطعا A7S III یک دوربین فوق‌العاده برای فیلم‌برداری است و آن‌هایی که سال‌ها است منتظر جایگزینی A7S II با چنین دوربینی بودند را خوشحال می‌کند. اما در نهایت این دوربین مثل نسل اول و دوم خود، دوربینی انقلابی به حساب نمی‌آید. هر دو نسل قبلی این دوربین، عملکرد فوق‌العاده‌ای در نور کم داشتند که در آن زمان واقعا بی‌رقیب بود. A7S III اما سعی می‌کند تمام کارهایی که دو دوربین قبلی انجام می‌دادند را بهتر و امروزی‌تر انجام دهد و به همین جهت، بیش از آنکه محصولی نوآور باشد، تنها یک بروزرسانی خیلی خوب نسبت به A7S II است.

کانن هم قطعا چالش‌های خاص خودش را با دوربین R5 دارد و در مودر آن دوربین هم این نقد که «اصلا در مقطع کنونی به فیلم‌برداری ۸K نیاز داریم یا نه» وجود دارد. سونی که روی عدم نیاز به ۸K شرط بسته و مطمئن هم هست که A7S III بهترین دوربین برای فیلم‌برداری ۴K در این دسته‌بندی از دوربین‌ها به حساب می‌آید. اینکه چقدر سونی در این زمینه درست فکر می‌کند را باید به بررسی‌های این دوربین بسپاریم. سونی A7S III از ماه سپتامبر و با قیمت ۳۴۹۹ دلار برای بدنه عرضه خواهد شد. شما درباره این دوربین چه فکر می‌کنید؟

منبع: The Verge

The post سونی A7S III پس از مدت‌ها انتظار بالاخره معرفی شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala