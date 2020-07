با توجه به همه‌گیری گسترده‌ی ویروس کرونا در شیوه‌ی برگزاری CES 2021 که یکی از بزرگ‌ترین نمایشگاه‌های فن‌آوری جهان است، بازنگری می‌شود.

نمایشگاه CES که از بزرگ‌ترین رویدادهای سالانه‌ی فن‌آوری در جهان محسوب می‌شود با توجه به همه‌گیری کرونا سال آینده‌ی میلادی (سال جاری خورشیدی) به صورت کاملا مجازی برگزار خواهد شد. انجمن فن‌آوری مصرف‌کننده (The Consumer Technology Association) امروز در حالی این تغییر را اعلام کرد که پیش از این از برگزاری این رویداد به صورت حضوری در کنار برنامه‌ها و تجربه‌های مجازی خبر داده بود.

گری شاپیرو، رییس و مدیر عامل این انجمن که مسئول برگزاری نمایشگاه است، در این باره گفت: «در میان همه‌گیری ویروس کرونا و نگرانی‌های روزافزون جهانی در زمینه‌ی سلامت و شیوع بیماری کووید ۱۹، به سادگی نمی‌توان در ماه ژانویه‌ی ۲۰۲۱ (دی ۱۳۹۹) اجتماع ده‌ها هزار نفری مردم را در لاس وگاس تشکیل داد تا به صورت حضوری در نمایشگاه شرکت کنند و به فعالیت اقتصادی بپردازند.»

گفتنی است این طور که استیو هیل، مدیر عامل مرکز همایش‌ها و بازدیدکنندگان لاس وگاس پیش از این گفته بود با تغییر در روند برگزاری نمایشگاه CES 2021 باید انتظار تعویق دیگر فعالیت‌های این مرکز را تا راه‌اندازی کامل پروژه‌ی لوپ ایلان ماسک داشته باشیم.

