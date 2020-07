گفته می‌شود تمام مدل‌های آیفون ۱۲ با نمایشگر اولد روانه‌ی بازار خواهند شد و اگرچه اکثریت پنل‌های اولد این گوشی‌ها توسط سامسونگ ارائه می‌شود، اما در این میان قرار است ال جی پنل های مدل ۶.۱ اینچی آیفون ۱۲ را تامین کند.

شایعات حاکی از آن است از چهار مدل جدید که به زودی معرفی می‌شوند، سامسونگ پنل‌های سه مدل را تامین می‌کند: مدل ۵.۴ اینچی، مدل ۶.۱ و ۶.۷ اینچی آیفون ۱۲ پرو. طبق گزارش‌ها، سامسونگ در حال برنامه‌ریزی برای ارائه ۳۰ تا ۳۵ میلیون نمایشگر برای مدل ۵.۴ اینچی آیفون ۱۲ است و برای هر یک از مدل‌های بالارده ۶.۱ و ۶.۷ اینچی هم ۱۵ تا ۲۰ میلیون نمایشگر ارائه می‌شود. در این میان، ال‌جی قرار است حدود ۲۰ میلیون نمایشگر اولد برای مدل ارزان‌تر ۶.۱ اینچی به اپل تحویل دهد.

طبق گزارش سایت Nikkei، این یعنی حجم نمایشگرهای ال‌جی نسبت به سال گذشته حدود ۵ برابر شده است. این یک خبر خوب برای LG Display محسوب می‌شود که بازوی نمایشگرسازی این شرکت محسوب می‌شود و طی حدودا دو سال گذشته ضررهای زیادی متحمل شده است.

همچنین اپل علاقه‌ی زیادی به متنوع کردن زنجیره تامین خود دارد و با این کار می‌تواند قطعات مختلف را با قیمت پایین‌تری دریافت کند. باید خاطرنشان کنیم بعد از اینکه فروش آیفون‌ها در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۰ به حد پیش‌بینی موردنظر نرسید، اپل جریمه ۹۵۰ میلیون دلاری به سامسونگ پرداخت کرده زیرا کمتر از قرارداد مشخص شده از این شرکت پنل‌های اولد خریداری کرده است.

در گزارش سایت Nikkei آمده که معلوم نیست این همکاری بین ال‌جی و اپل ادامه‌دار باشد. گفتنی است سال گذشته ال‌جی پنل‌های LCD آیفون ۱۱ را تامین کرده ولی کیفیت پنل‌های اولد این شرکت نتوانسته نظر اپل را جلب کند. در این رابطه باید به شرکت چینی BOE اشاره کنیم که موفق شده کیفیت پنل‌های اولد خود را افزایش دهد و می‌خواهد با اپل همکاری کند.

مدتی قبل گزارشی منتشر شد که در آن آمده بود شرکت BOE چند میلیون پنل اولد برای مدل ارزان‌تر ۶.۱ اینچی آیفون ۱۲ ارائه می‌کند که ظاهرا قرار نیست امسال چنین اتفاقی بیفتد و این همکاری به سال بعد موکول شده است. این یعنی نقش ال‌جی در سال آینده به‌عنوان گزینه جایگزین سامسونگ کمرنگ‌تر از گذشته می‌شود.

