کانال The Mobile Central روز گذشته در یوتیوب ویدئوی جعبه گشایی گلکسی واچ ۳ سامسونگ را با کاربران به اشتراک گذاشت که در آن نه تنها شکل ظاهری این محصول بلکه فرایند جفت شدن آن با گوشی سامسونگ را هم می‌توانیم مشاهده کنیم.

سامسونگ قصد دارد در رویداد آنپکد پیش رو، در کنار سری گلکسی نوت ۲۰، از ساعت هوشمند جدید خود با نام گلکسی واچ ۳ نیز رونمایی کند. تا به این لحظه در رابطه با این محصول نه تنها خبرهای زیادی منتشر شده بلکه ویدئوهای زیادی را هم شاهد بودیم که مشخصات فنی و طراحی ظاهری آن را به طور کامل فاش کرد.

اما روز گذشته ویدئوی جعبه گشایی گلکسی واچ ۳ منتشر شد و اینطور که به نظر می‌رسد، حتی یکی از خرده فروش‌های عربی این محصول را به یکی از کاربران فروخته! این در حالی است که هنوز سامسونگ از ساعت هوشمند خود رونمایی نکرده و از قیمت آن خبری نداریم.

نسخه‌ای که در این ویدئو جعبه گشایی شده، به رنگ خاص امسال سامسونگ یعنی برنزی مزین شده و ۴۱ میلی‌متری است. اینطور که به نظر می‌رسد، این ساعت قرار است با بند چرمی راهی بازار شود اما اینکه چرم بکار رفته مصنوعی است یا طبیعی مشخص نیست. با این حال از نگاه اول می‌توان به خوبی متوجه این موضوع شد که مواد بکار رفته در این محصول از کیفیت بسیار بالایی برخوردارند.

پیش‌تر خبری منتشر شده بود مبنی بر اینکه سامسونگ قصد دارد در ساعت گلکسی واچ ۳، بزل چرخان را بار دیگر برگرداند که در دقیقه ۰۶:۰۰، این شخص به شکل کاملا واضحی کار با آن را به نمایش می‌گذارد. در رابطه با قیمت این محصول هنوز خبر خاصی منتشر نشده و ظاهرا باید برای مشخص شدن این موضوع تا زمان رونمایی از آن منتظر بمانیم.

سامسونگ گلکسی واچ ۳ در تاریخ ۱۵ مرداد، به همراه گوشی‌های نوت ۲۰ و گلکسی Z Fold 2 رونمایی می‌شود. شما عزیزان می‌توانید ویدئوی جعبه گشایی این محصول را در زیر تماشا کنید.

دانلود mp4

منبع: GSMArena

The post ویدئوی جعبه گشایی ساعت هوشمند گلکسی واچ ۳ با رنگ برنزی منتشر شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala