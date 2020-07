حدود دو هفته قبل گوشی میان‌رده وان پلاس Nord معرفی شد ولی حالا به نظر می‌رسد این شرکت نمی‌خواهد روند معرفی گوشی‌های میان‌رده را متوقف کند. متخصصین سایت XDA-Developers با بررسی رابط کاربری Oxygen OS 10.5 وان‌پلاس Nord به نام SM6350 برخورد کرده‌اند که این نام مربوط به تراشه اسنپدراگون ۶۹۰ است.

اسنپ‌دراگون ۶۹۰ اولین تراشه ۵G در بین سری اسنپ‌دراگون ۶۰۰ محسوب می‌شود و از پردازنده ۸ هسته‌ای بهره می‌برد و پردازنده گرافیکی آن تا ۶۰ درصد عملکرد بهتری نسبت به اسنپ‌دراگون ۶۷۵ دارد. برای فناوری ۵G هم صرفا از فرکانس‌های زیر ۶ گیگاهرتز پشتیبانی می‌کند.

همچنین در کدهای مورد بررسی قرار گرفته، مدارکی مبنی بر وجود یک گوشی با اسم مستعار Billie پیدا شده است و در این میان باید به ۴ شماره مدل مختلف هم اشاره کنیم. البته این موضوع به معنای عرضه ۴ مدل مختلف نیست بلکه احتمالا به معنای گوشی‌های مختص مناطق مختلف است.

متخصصین سایت XDA-Developers بر این باور هستند که اسم مستعار Billie احتمالا به خواننده معروف Billie Eilish اشاره دارد. باید خاطرنشان کنیم اسم مستعار گوشی Nord هم Avicii بود که نام یک DJ معروف فوت شده است.

این اولین باری نیست که گزارشی مبنی بر وجود یک گوشی وان پلاس میان‌رده مجهز به اسنپدراگون ۶۹۰ منتشر می‌شود. مدتی قبل بنچمارک مربوط به چنین گوشی هوشمندی منتشر شد ولی در هر صورت جعل چنین بنچمارک‌هایی کار چندان سختی نیست. البته وان‌پلاس مدتی قبل اعلام کرد که آن‌ها به ساخت گوشی‌های میان‌رده ادامه می‌دهند و در هر صورت در آینده نزدیک احتمالا اطلاعات بیشتری در مورد این گوشی فاش می‌شود.

