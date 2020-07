اگزینوس ۹۹۰ در گلکسی نوت ۲۰ به اندازه اسنپدراگون ۸۶۵ قدرتمند خواهد بود

طبق گفته یکی از افشاگران حوزه فناوری، به نظر می‌رسد پردازنده اگزینوس ۹۹۰ در گلکسی نوت ۲۰ و نوت ۲۰ اولترا می‌تواند قدرتی به اندازه اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس داشته باشد.

سامسونگ مطابق معمول در برخی مناطق نظیر بازار اروپا، گوشی‌های پرچم‌دار خود را با پردازنده اگزینوس راهی بازار می‌کند. بسیاری از کاربران هم از این مسئله گله دارند و می‌خواهند سامسونگ دست از این کار برداشته و پرچم‌داران خود را با پردازنده قدرتمند کوالکام راهی بازار کند. با معرفی سری گلکسی اس ۲۰، این خواسته کاربران به شکل جدی مطرح شد اما ظاهرا سامسونگ بار دیگر قصد دارد از همان پردازنده در سری نوت ۲۰ نیز استفاده کند. با این تفاوت که ظاهرا این پردازنده قرار است قدرتی معادل اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس را ارائه دهد.

یکی از افشاگران حوزه فناوری با نام کاربری TheGalox در توییتر، متنی را به اشتراک گذاشت با این مضمون که اگزینوس ۹۹۰ جدید بسیار بهتر و بهینه‌اتر از قبل خواهد بود.

اگزینوس ۹۹۰ در گلکسی نوت ۲۰ و نوت ۲۰ اولترا نسخه بهبود یافته مدل بکار رفته در سری اس ۲۰ و بهینه‌تر از همتای خود از کوالکام است. این پردازنده می‌تواند با همان سرعت پردازنده اسنپدراگون و بدون تولید گرمای بیشتر، فعالیت کند. می‌توان آن را به نوعی اگزینوس ۹۹۰ پلاس در نظر گرفت.

سامسونگ مدت‌هاست که روی تبلیغ محصولات خود، به خصوص پردازنده‌های اختصاصی‌اش یعنی اگزینوس تمرکز کرده. معمولا استفاده از پردازنده‌های اختصاصی باعث بهینه‌تر شدن و بهبود تجربه کلی کار با یک محصول می‌شود، نظیر آنچه که در محصولات اپل شاهد هستیم اما این اتفاق اصلا در سری اس ۲۰ رخ نداد. البته غول کره‌ای بسیاری از مشکلات پیش آمده در این سری را با بروزرسانی‌های نرم‌افزاری حل کرد اما هنوز هم کاربران به اندازه کافی از عملکرد این پردازنده رضایت ندارند.

TheGalox در پست خود به صراحت ادعا کرد اگزینوس ۹۹۰ بکار رفته در گوشی‌های سری نوت ۲۰ با مدلی که در سری اس ۲۰ استفاده شده تفاوت خواهد داشت و بهینه‌تر خواهد بود. اما سوال اینجاست آیا واقعا سامسونگ توانسته پردازنده‌ اگزینوس ۹۹۰ را به گونه‌ای ارتقا دهد که حتی اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس را به چالش بکشد؟ البته اگزینوس ۹۹۰ واقعا پردازنده توانمندی است اما بعید به نظر می‌رسد این ادعا به حقیقت بدل شود. بنابراین در بهترین حالت امیدواریم حداقل عملکردی مشابه اسنپدراگون ۸۶۵ را از این پردازنده شاهد باشیم.

نکته جالب اما این جاست که غول کره‌ای قصد دارد نسخه‌ای از پردازنده‌های اگزینوس را برای کامپیوترهای ویندوزی نیز تولید کند و این مساله به خوبی نشان می‌دهد که این شرکت تا چه اندازه به توانایی‌های خود در زمینه تولید پردازنده اعتماد دارد. این در حالی است که تا به این لحظه انتقادهای زیادی به پردازنده‌های اگزینوس وارد شده.

با این حال باید منتظر ماند و دید در آینده چه پیش خواهد آمد. سامسونگ در تاریخ ۱۵ مرداد از گوشی‌های سری نوت ۲۰ رونمایی می‌کند. تقریبا می‌توان گفت تا به این لحظه تمام مشخصات فنی این محصولات فاش شده و تنها چیزی که باید به طور دقیق از آن مطلع شویم، قیمت نهایی آن‌هاست که ظاهرا مبلغ بسیار زیادی هم خواهد بود.

