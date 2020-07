اینتل Core i9-10850K با عملکردی نزدیک به i9-10900K معرفی شد

بعد از شایعه‌های مختلف در رابطه با معرفی زود هنگام Intel Core i9-10850K، شرکت «اینتل» بلاخره از این پردازنده رونمایی کرد. این پردازنده‌ی جدید، تقریبا تمامی ویژگی‌های پردازنده‌ی پرچم‌دار نسل دهم اینتل، Core i9-10900K، را با قیمتی ارزان‌تر ارائه می‌دهد. علاوه بر قیمت، تفاوت دیگر میان Core i9-10850K و Core i9-10900K فرکانس کاری کمتر پردازنده‌ی جدید است.

در اوایل این ماه، بنچ‌مارک GeekBench منتشر شده در رابطه با پردازنده‌ی Core i9-10850K نشان داد که، این پردازنده عملکردی در حد پردازنده‌ی Core i9-10900K دارد. این برابری در عملکرد دو پردازنده در حالی است، که پردازنده‌ی جدید دارای ۱۰۰MHz فرکانس کاری کمتر برای همه‌ی هسته‌ها، چه در حالت پایه یا توربو، است.

تیم آبی در پردازنده‌ی Core i9-10850K همانند نسخه‌ی پرچم‌دار نسل دهم از تعداد ۱۰-core و ۲۰-thread همراه با ویژگی Thermal Velocity Boost استفاده کرده است. در این پردازنده از واحد گرافیکی Intel UHD 630 هم استفاده شده و توان مصرفی این پردازنده برابر با ۱۲۵W است. این اختلاف فرکانس کاری در مقایسه با پردازنده‌ی i9-10900K باعث شده است که، عملکرد پردازنده‌ی جدید در حدود ۳% در مقایسه با i9-10900K ضعیف‌تر باشد.

تا قبل از رونمایی اصلی، خبر‌های موجود احتمال از ارزان‌تر بودن پردازنده‌ی Core i9-10850K در مقایسه با برادر بزرگتر خود Core i9-10900K می‌دانند. با رونمایی رسمی اینتل، مشخص شد که تمامی این اخبار صحت داشته و پردازنده‌ی تازه نفس تیم آبی دارای قیمت ۴۵۳ دلار است. قیمت پردازنده‌ی جدید در حدود ۳۰ دلار از قیمت عمده فروشی Core i9-10900K ارزان‌تر است.

با مشخص شدن قیمت این پردازنده، انتظار ما مبنی بر ارزان‌تر بودن این پردازنده به حقیقت پیوست. پردازنده‌ی Core i9-10850K تنها مختص استفاده توسط شرکت‌های سازنده‌ی سخت افزار نیست بلکه برای استفاده‌ی همه کاربران عرضه خواهد شد.

به نظر می‌رسد که علت تولید پردازنده‌ی جدید با عملکرد و ویژگی‌های بسیار شبیه به پردازنده‌ی رده بالای Core i9-10900K تلاش برای پر کردن کمبود در تولید پردازنده‌های Comet Lake باشد. شاید هم علت تولید این پردازنده‌ها، صرفا فروش پردازنده‌هایی باشد که نتوانسته‌اند به استاندارد‌های موجود در پردازنده‌های i9-10900K برسند.

