در سال ۲۰۲۰، فروش گوشی‌های هوشمند به شدت تحت تاثیر بیماری کرونا قرار گرفت. از طرفی در این شرایط سخت شرکت‌ها قیمت پرچم‌دارهای خود را نیز به شدت افزایش دادند و همین مسئله موجب شد بسیاری از کاربران به سمت گوشی‌های میان‌رده یا پرچم‌دارهای مقرون به صرفه تمایل پیدا کنند. به این خاطر فروش گوشی‌های بالارده با مشکل مواجه شد. نظیر اتفاقی که با سری اس ۲۰ و سری A سامسونگ افتاد. حال این سوال پیش می‌آید که آیا این اتفاق برای نماینده‌های جدید اپل هم پیش خواهد آمد؟

به گزارش شرکت تحلیل داده کانتار (kantar)، شیوع ویروس کرونا تاثیر شدیدی روی روند فروش گوشی‌های هوشمند داشت و بسیاری از شرکت‌ها را با مشکل مواجه کرد. برای مثال سامسونگ درست در زمان شیوع این ویروس از گوشی‌های سری اس ۲۰ رونمایی کرد؛ بنابراین این پرچم‌دارها نتوانستند آنطور که باید در بازار بدرخشند. البته قیمت بسیار بالایی را هم که سامسونگ‌ برای آن‌ها در نظر گرفت در این مسئله بی‌تاثیر نبود. از طرفی سامسونگ با عرضه گوشی‌های میان‌رده و قدرتمند از سری A با ویژگی‌های فراوان در حد پرچم‌دارها، توانست همچنان بخش بزرگی از بازار را در اختیار خود داشته باشد. اما این موضوع تا حدی پیش رفت که سری A حتی جلوی فروش پرچم‌دارها را نیز گرفتند.

در فصل دوم امسال، گوشی‌های اقتصادی سری A سامسونگ موفق شدند محصولات منتشر شده در سال ۲۰۲۰ را از لحاظ فروش پشت سر بگذارند. این شاید خبر خوبی برای غول کره‌ای باشد که میان‌رده‌های آن عملکرد خوبی از خود نشان داده‌اند اما در واقع این موضوع از بخش دیگری به آن‌ها لطمه وارد کرده. بدیهی است پرچم‌دارها قابلیت‌های فوق‌العاده‌ای دارند و نمی‌توان برتری آن‌ها به نسبت میان‌رده‌ها را انکار کرد اما سامسونگ با مجهز کردن میان‌رده‌های خود به قابلیت‌های عالی، فاصله آن‌ها را با پرچم‌دارها بسیار کمتر از گذشته کرده.

کاهش شدید فروش گوشی‌های هوشمند در نیمه اول سال ۲۰۲۰

مثلا سامسونگ گوشی A71 و A51 را که در حال حاضر از بهترین میان‌رده‌های این شرکت به حساب می‌آیند به قابلیت‌هایی مجهز کرده که پیش‌تر در سری اس ۲۰ شاهد بودیم. این در حالی است که اختلاف قیمت بسیار زیادی هم بین آن‌ها وجود دارد. همچنین شنیدیم گوشی‌های میان‌رده این شرکت در سال‌های آتی به قابلیت لرزشگیر اپتیکال نیز مجهز خواهند شد. همه این‌ها باعث شده کاربران تمایلی به خرید پرچم‌دارهای گران قیمت نداشته باشند. برای درک این موضوع باید بدانید در بازارهای بزرگ اروپا، گلکسی اس ۲۰ تنها در انگلستان در بین ۱۰ گوشی پرفروش قرار گرفته که این اصلا آمار خوبی نیست.

در حال حاضر اما شرکت‌هایی نظیر اپل و شیائومی توانستند در فصل دوم سال جاری، با عرضه گوشی‌های قدرتمند و ارزان قیمت، آمار خوبی را از خود به جای بگذارند. این در حالی بود که هواوی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های سازنده گوشی‌های هوشمند به دلیل تحریم‌های سفت و سخت آمریکا، در وضعیت خوبی به سر نمی‌برد و در بازارهای جهانی با مشکل مواجه شده.

کوپرتینویی‌ها اما بر خلاف سال‌های قبل، سیاست درست و به موقعی را در پیش گرفتند. آن‌ها آیفون SE 2020 را مجهز به پردازنده قدرتمند A13 و آخرین نسخه از سیستم عامل iOS، با قیمت زیر ۶۰۰ دلار راهی بازار کردند و قیمت آیفون ۱۱ را نیز تا پایین‌ترین حد ممکن کاهش دادند. همین مسأله موجب شد در کشورهایی نظیر آمریکا، استرالیا، ژاپن، فرانسه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا و انگلستان، این دو محصول به ترتیب در رتبه اول و دوم از لحاظ فروش قرار بگیرند.

شیائومی هم به عنوان یکی دیگر از شرکت‌های موفق در این زمینه عمل کرد و توانست به نسبت سال گذشته، در پنج کشور بزرگ اروپایی ۶ درصد از لحاظ فروش رشد داشته باشد. بدین ترتیب آن‌ها توانستند بزرگ‌ترین شرکت چینی یعنی هواوی را پشت سر گذاشته و سومین فروشنده برتر گوشی هوشمند در فصل دوم سال جاری شوند. در طرف مقابل هواوی نه تنها در بازار اروپا بلکه در استرالیا و ژاپن نیز با کاهش فروش مواجه شد. حتی در کشور چین که این شرکت حدودا ۵۰ درصد سهم فروش را در اختیار داشت، آیفون ۱۱ توانست با تخفیف فوق‌العاده‌ای که اپل برای آن در نظر گرفت، به رتبه اول صعود کند.

البته بخش بزرگی از مشکلات هواوی به خاطر تحریم گوگل است. به موجب این تحریم، کاربران نمی‌توانند به هیچ یک از سرویس‌ها و برنامه‌های گوگل دسترسی داشته باشند. این مسئله باعث شد شرکت‌هایی نظیر شیائومی، وان پلاس، اوپو و … به مرور جایگاه این شرکت را در بازارهای جهانی تصاحب کنند.

فروش گوشی‌های چینی در نیمه دوم ۲۰۲۰ کاهش می‌یابد

کانتار همچنین طی یک نظرسنجی، در رابطه با تاثیر ویروس کرونا روی تصمیم‌ گیری کاربران برای خرید گوشی هوشمند سوالاتی پرسید که بخش بزرگی از آن‌ها اعلام کردند قصد خرید گوشی مورد نظر را نداشتند. به لطف این نظر سنجی می‌توانیم تغییر عقیده مردم از خرید گوشی‌های گران قیمت به گوشی‌های ارزان قیمت را نیز به وضوح مشاهده کنیم. (نظر سنجی مربوط به نیمه دوم سال جاری است).

کاملا مشخص است کاربران برای خرید گوشی‌های میان‌رده و اقتصادی تمایل بیشتری از خود نشان می‌دهند و این مسئله می‌تواند در نهایت به فروش کمتر گوشی‌های بالارده شرکت‌هایی نظیر اپل و سامسونگ بیانجامد که قیمت بسیار زیادی دارند. اینطور که به نظر می‌رسد پرچم‌دارهای سری نوت ۲۰ و آیفون ۱۲ نیز قرار است با قیمت بالایی راهی بازار شوند. بدین ترتیب گوشی‌هایی نظیر آیفون SE، گلکسی A71 5G، گلکسی اس ۱۰ لایت و احتمالا اس ۲۰ لایت، ارزش خرید بسیار بیشتری پیدا کرده و این موضوع شاید کمی خطرناک باشد.

نظر شما در این رابطه چیست؟ آیا مشکلی که سامسونگ در فروش سری اس ۲۰ با آن مواجه شد، گریبان گیر سری آیفون ۱۲ هم می‌شود؟ به طور کلی فکر می‌کنید مجهز کردن میان‌رده‌ها با قابلیت‌های فراوان، باعث کاهش فروش پرچم‌دارها و در نهایت لطمه وارد شدن به شرکت می‌شود؟

علی‌رغم کاهش ظرفیت باتری آیفون ۱۲، اپل به میزان شارژدهی این سری امیدوار است

