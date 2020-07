مقایسه دوربین وان پلاس نورد با آیفون SE 2020

وان پلاس اخیرا از گوشی میان‌رده خود با نام وان پلاس نورد رونمایی کرد. یکی از بهترین گوشی‌های بازار که کاربران با بودجه متوسط می‌توانند از قابلیت‌های خوب آن بهره‌مند شوند. بنابراین تصمیم گرفتیم در این مطلب به مقایسه دوربین این محصول با یکی دیگر از میان‌رده‌های قدرتمند بازار یعنی آیفون SE 2020 بپردازیم تا ببینیم در نهایت کدام یک از آن‌ها می‌توانند عملکرد بهتری از خود نشان دهند.

وان پلاس گوشی‌های سری وان پلاس ۸ را با امکانات بسیار خوب اما قیمت بالا معرفی کرد. از آن جایی که در سال ۲۰۲۰ بسیاری از کاربران به گوشی‌های ارزان قیمت تمایل پیدا کردند، این شرکت تصمیم گرفت میان‌رده‌ای را با نام وان پلاس نورد راهی بازار کند که از اینترنت ۵G پشتیبانی کرده و قابلیت‌های خوبی نیز دارد.

اپل اما کمی قبل‌تر از نسل دوم گوشی آیفون SE رونمایی کرد. میان‌رده کوچکی که در بطن خود، قابلیت‌های بسیار زیادی دارد که از جمله این قابلیت‌ها می‌توان به پردازنده A13، سیستم عامل iOS با امکان بروزرسانی حداقل ۴ سال و ۳ گیگابایت رم اشاره کرد که آن را از لحاظ سرعت و قدرت، هم‌تراز با پرچم‌دارهای اندرویدی قرار می‌دهد.

هر دوی این محصولات از دوربین قدرتمندی بهره می‌برند اما یکی از تفاوت‌های عمده آن‌ها نیز دقیقا در همین بخش خلاصه می‌شود. جایی که نماینده وان پلاس به ۴ دوربین و نماینده اپل هم تنها به یک دوربین مجهز شده‌اند. از آن جایی که هر دو محصول تقریبا در یک محدوده قیمتی قرار دارند (آیفون حدودا ۱۰۰ دلار گران‌تر است) و نمی‌توان آن‌ها را از لحاظ سخت‌افزاری مقایسه کرد، بنابراین تصمیم گرفتیم به بررسی دوربین‌ آن‌ها پرداخته تا ببینیم کدام یک در این بخش عملکرد بهتری خواهد داشت.

اما قبل از پرداختن به مقایسه بهتر است نگاهی داشته باشیم به مشخصات دوربین این دو محصول روی کاغذ. آیفون SE در مجمع تنها دو دوربین دارد و وان پلاس نورد ۶ دوربین. از طرفی نماینده اپل پردازنده بسیار قدرتمندتری دارد و بارها ثابت شده آیفون‌ها در فرایند پردازش تصویر عملکردی خارق‌العاده دارند.

نام محصول وان پلاس نورد ۵G آیفون SE 2020 دوربین اول ۴۸ مگاپیکسلی با لرزشگیر اپتیکال و گشودگی دیافراگم f/1.8 ۱۲ مگاپیکسلی با لرزشگیر اپتیکال و گشودگی دیافراگم f/1.8 دوربین دوم ۸ مگاپیکسلی فوق عریض با گشودگی دیافراگم f/2.3 و زاویه ۱۱۹ درجه – دوربین سوم ۵ مگاپیکسلی سنجش عمق با گشودگی دیافراگم f/2.4 – دوربین چهارم ۲ مگاپیکسلی ماکرو با گشودگی دیافراگم f/2.4 – دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی در کنار سنسور فوق عریض ۸ مگاپیکسلی با زاویه ۱۰۵ درجه ۷ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/2.2 کیفیت فیلم‌برداری ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰/۶۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه ۴K با سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه / ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه کیفیت فیلم‌برداری دوربین سلفی ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه

مقایسه دوربین وان پلاس نورد با آیفون SE 2020

در این مقایسه، با هر دو گوشی در محیط داخل و خارج خانه عکاسی شده تا عملکرد آن‌ها به طور دقیقی مورد بررسی قرار گیرد. آیفون SE و وان پلاس نوردی که در این مقایسه روبروی هم قرار گرفتند، از آخرین بروزرسانی نرم‌افزاری بهره‌مند بوده و در حالت استاندارد و پرتره تست شدند.

توجه داشته باشید در نهایت این شما عزیزان هستید که تصمیم می‌گیرید کدام محصول عملکرد بهتری از خود به نمایش گذاشت. نتیجه اعلام شده بعد از بررسی هر تصویر صرفا شخصی است و کاربران می‌توانند نظر متفاوتی در رابطه با آن داشته باشند.

در تصاویر بالا، دو گوشی در نور روز مورد بررسی قرار گرفتند. همانطور که مشاهده می‌کنید، در حالی که هر دو محصول از لحاظ حفظ جزئیات و محدوده دینامیکی عملکرد خوبی از خود به جای گذاشته‌اند، اما آیفون SE در سایه، رنگ‌ها و جزئیات بیشتری را به نمایش گذاشت.

تصویر اول، در محیط داخل خانه به ثبت رسیده تا عملکرد دو گوشی در شرایط نوری تیره‌تری بررسی شود. منبع نور در این تصویر، پنجره و لامپ روشن درون خانه بود. وان پلاس نورد در تلاش برای کاهش نویز، تصویر نرم‌تری را ثبت کرده در حالی که آیفون SE توانست آن را در حالت متوازن نگه دارد. تصویر گل صورتی نیز برای تست توانایی دوربین این دو گوشی در نمایش رنگ‌ها به ثبت رسید و در نهایت این آیفون بود که توانست هم از لحاظ جزئیات و هم از لحاظ نمایش طبیعی رنگ‌ها، عملکرد بهتری از خود نشان دهد.

هدف از تصویر اول که از یک پل در راه بسیار دور به ثبت رسیده، توانایی دو دوربین در نمایش جزئیات بوده که ظاهرا نماینده وان پلاس توانست بالاخره رقیب خود را با اختلاف بسیار ناچیزی پشت سر بگذارد. تصویر دوم صرفا برای بررسی محدوده دینامیکی وان پلاس و آیفون به ثبت رسید که در نهایت نماینده اپل توانست با میزان عالی از نوردهی، در تیره‌ترین نقطه تصویر هم جزئیات را به خوبی به تصویر بکشد. البته تصویر ثبت شده توسط وان پلاس نورد هم کیفیت و نمایش رنگ فوق‌العاده‌ای داشته و حتی می‌تواند از نظر بسیاری‌ها، بهتر از نمونه ثبت شده توسط SE باشد.

مقایسه دوربین سلفی وان پلاس نورد با آیفون SE 2020

در نهایت اما به دوربین سلفی می‌رسیم. جایی که وان پلاس نورد نه تنها از لحاظ مگاپیکسل، بلکه از لحاظ تعداد هم رقیب خود را پشت سر می‌گذارد. اما آیا این موضوع تاثیری روی کیفیت هم داشته؟

با نگاهی به تصاویر بالا می‌توان به خوبی دریافت که بافت صورت در نمونه ثبت شده توسط آیفون SE بهتر به نمایش درآمده اما رنگ پوست در تصویر ثبت شده توسط وان پلاس نورد، دقیق‌تر و به حالت طبیعی نزدیک‌تر است.

وان پلاس نورد یا آیفون SE 2020؟ شما بگویید!

اگرچه وان پلاس با در اختیار داشتن دوربین‌های اضافی، در شرایط گوناگون قطعا کاربردی‌تر خواهد بود اما این نتیجه‌ای است که صرفا با مقایسه دوربین‌های اصلی هر دو بدست آمده. آیفون SE اما شاید دوربین‌های زیادی نداشته باشد و در شرایط گوناگون دست کاربر بسته بماند، اما از لحاظ کیفیت واقعا عالی است و نمی‌توان کار خوب و تحسین‌برانگیز اپل را نادیده گرفت.

همچنین چون دو گوشی از لحاظ فیلم‌برداری هم مورد بررسی قرار نگرفته‌اند نمی‌توانیم با توجه به این بررسی برنده قطعی داشته باشیم. اما با توجه به تصاویر ثبت شده توسط دوربین اصلی این دو محصول، فکر می‌کنید کدام یک از آن‌ها عملکرد بهتری از خود به نمایش گذاشت؟

