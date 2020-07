رندرهای رسمی گوشی تاشو گلکسی Z Fold 2 فاش شد

اگرچه سامسونگ در زمینه مخفی نگه داشتن ویژگی‌های گلکسی فولد عملکرد خیلی خوبی داشت، ولی در مورد جانشین آن نتوانسته چنین موفقیتی را تکرار کند. طی هفته‌های گذشته اطلاعات زیادی در مورد گوشی تاشو گلکسی Z Fold 2 مطرح شده و شب گذشته به لطف یکی از افشاگران، نخستین رندرهای رسمی این گوشی منتشر شد.

با بهره‌گیری از این رندرها با خیال راحت می‌توانیم به جزییات طراحی این گوشی بپردازیم. روی هم رفته باید بگوییم که شاهد طراحی بسیار جذاب‌تری نسبت به نسل قبلی هستیم. همانطور که انتظار داشتیم، در پنل بیرونی نمایشگر بسیار بزرگ‌تری تعبیه شده و به جای بریدگی نمایشگر، از نمایشگر حفره‌دار استفاده شده است.





حذف بریدگی نمایشگر به سامسونگ اجازه داده بدون اینکه نیازی به افزایش قابل توجه اندازه گوشی داشته باشد، از نمایشگر بزرگ‌تر بهره ببرد. برای طرفداران حسگر اثر انگشت فیزیکی هم باید بگوییم که در لبه‌ی کناری بدنه این گوشی چنین حسگری تعبیه شده است. در پنل پشتی هم ماژول مستطیل شکل دوربین توجه را جلب می‌کند که درون آن سه دوربین قرار گرفته است. طراحی ماژول این دوربین یادآور ماژول دوربین گلکسی نوت ۲۰ است.

در تاریخ ۵ آگوست (۱۵ مرداد) سامسونگ در کنار گوشی‌های گلکسی نوت ۲۰ و چند گجت دیگر، از گوشی تاشو گلکسی Z Fold 2 رونمایی خواهد کرد. گفته می‌شود این گوشی مانند نسل قبلی خود با قیمت ۱۹۸۰ دلار روانه‌ی بازار می‌شود.

