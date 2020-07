بر اساس گزارش شرکت Canalys، هواوی برای نخستین بار موفق شده طی یک دوره سه‌ماهه در زمینه آمار فروش از سامسونگ سبقت بگیرد و به پرفروش‌ترین برند موبایل جهان تبدیل شود. هواوی از چند سال قبل برنامه‌های خود را برای تصاحب جایگاه سامسونگ آغاز کرده و طبق این گزارش، در بازه زمانی بین ماه‌های آوریل تا ژوئن این هدف محقق شده است.

البته این موفقیت به این معنی نیست که هواوی برای مدت طولانی در صدر می‌ماند زیرا این پیروزی ارتباط مستقیمی با بحران کرونا دارد. در گزارش شرکت Canalys آمده هواوی در این مدت موفق به عرضه ۵۵.۸ میلیون گوشی شده که ۵ درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته محسوب می‌شود. از طرف دیگر، آمار فروش گوشی‌های سامسونگ با کاهش ۳۰ درصدی به ۵۳.۷ میلیون رسیده است.

بیش از ۷۰ درصد گوشی‌های هواوی در بازار چین به فروش می‌رسند که بحران کرونا در مقایسه با سامسونگ تاثیر زیادی بر فروش آن‌ها نداشته است. از طرف دیگر، سامسونگ حضور چندانی در بازار چین ندارد.

در بخشی از بیانیه هواوی که در این ارتباط منتشر شده آمده: «کسب‌وکار ما در این دوران سخت، انعطاف‌پذیری استثنایی خود را نشان داده است. در دوران رکورد بی‌سابقه اقتصاد جهانی و چالش‌های مختلف، ما به رشد و ارتقای جایگاه رهبری خود با ارائه‌ی محصولات و تجربیات نوآورانه به مشتریان ادامه داده‌ایم.»

تحلیلگر ارشد شرکت Canalys در این رابطه می‌گوید: «چنین نتیجه‌ای یک موفقیت قابل توجه برای هواوی محسوب می‌شود که کمتر کسی آن را پیش‌بینی می‌کرد. این موفقیت به لطف بحران کرونا به دست آمده و هواوی از بهبود وضعیت اقتصادی چین برای روشن کردن موتور کسب‌وکار گوشی‌های هوشمند خود نهایت استفاده را برده است.»

با وجود اینکه گوشی‌های هواوی از لحاظ سخت‌افزاری گجت‌های بسیار جذابی هستند، اما به دلیل فقدان سرویس‌های گوگل فروش آن‌ها در کشورهای خارج از چین با مشکلات زیادی روبرو شده است. با پشت سر گذاشتن بحران کرونا، هواوی به احتمال زیاد نمی‌تواند این مقام را حفظ کند. در همین زمینه باید به گزارش مالی سامسونگ اشاره کنیم که در آن آمده در سه‌ماهه بعدی به لطف عرضه پرچم‌داران جدید، فروش گوشی‌های این شرکت افزایش پیدا می‌کند.

اما در هر صورت فروش بالای گوشی‌های هواوی‌ در چین نشان می‌دهد که علی‌رغم تحریم‌های فزاینده آمریکا، این شرکت می‌تواند بر روی این بازار حساب کند و حداقل در این کشور فروش گوشی‌های هواوی‌ با مشکل حادی روبرو نخواهد شد.

