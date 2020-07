بالاخره بعد از انتشار شایعات و گزارش‌های مختلف، ساعاتی قبل سامسونگ در هند از گوشی گلکسی M31s رسما رونمایی کرد. این گوشی علی‌رغم قیمت پایینی که دارد، از ویژگی‌های جذابی بهره می‌برد.

گلکسی M31s در بین دیگر گوشی‌های میان‌رده و پایین‌رده سری گلکسی M برای نخستین بار از شارژ سریع ۲۵ وات پشتیبانی می‌کند. این گوشی مجهز به نمایشگر سوپر امولد ۶.۵ اینچی با رزولوشن FHD+ است که بر روی آن شیشه محافظ گوریلا گلس ۳ قرار گرفته. همچنین قلب تپنده آن تراشه اگزینوس ۹۶۱۱ است و در کنار آن باید به ۶ و ۸ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی اشاره کنیم.

در پنل پشتی دوربین چهارگانه توجه را جلب می‌کند. این ماژول از دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی، اولترا واید ۱۲ مگاپیکسلی، سنسور تشخیص عمق ۵ مگاپیکسلی و دوربین ماکرو ۵ مگاپیکسلی تشکیل شده است. در حفره نمایشگر هم یک دوربین سلفی مگاپیکسلی تعبیه شده و دوربین اصلی و دوربین سلفی قادر به فیلمبرداری با رزولوشن ۴K هستند.

انرژی این گوشی از جانب باتری ۶۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود و همانطور که گفتیم، از شارژ سریع ۲۵ وات پشتیبانی می‌کند. شارژر موجود در جعبه این گوشی هم از نوع ۲۵ وات است و برای بهره‌گیری از این سرعت لازم نیست مبلغ جداگانه‌ای بپردازید. به گفته سامسونگ، در عرض ۹۷ دقیقه شارژ این گوشی از ۰ به ۱۰۰ درصد می‌رسد.

حسگر اثر انگشت این گوشی در لبه‌ی کناری بدنه تعبیه شده که خبر خوبی برای طرفداران حسگرهای اثر انگشت فیزیکی محسوب می‌شود. مدل مبتنی بر ۶ و ۸ گیگابایت حافظه رم این گوشی به ترتیب ۲۰۰ و ۲۱۳ قیمت دلار قیمت دارند. همانطور که گفتیم، هر دو مدل مجهز به حافظه داخلی ۱۲۸ گیگابایت هستند. گلکسی M31s از تاریخ ۶ آگوست (۱۶ مرداد) روانه‌ی بازار هند می‌شود.

