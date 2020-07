اینطور که به نظر می‌رسد، شیائومی قصد دارد به زودی گوشی شیائومی می ۱۰ پرو پلاس را با پردازنده اورکلاک شده اسنپدراگون ۸۶۵ راهی بازار کند. امروز اما خبر جالبی منتشر شد مبنی بر اینکه محصول جدید از قابلیت شخصی‌سازی تنظیمات گرافیکی بهره می‌برد.

تاکنون در رابطه با شیائومی می ۱۰ پرو پلاس خبرهای گوناگونی منتشر شده. هفته گذشته این گوشی را در بنچمارک AnTuTu شاهد بودیم که حتی توانست گوشی گیمینگ ایسوس راگ فون ۳ را هم از لحاظ امتیازی پشت سر بگذارد. این در حالی است که از چیپ اورکلاک شده اسنپدراگون ۸۶۵ و نه اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس در آن استفاده خواهد شد.

اما امروز یکی از معروف‌ترین و مشهور‌ترین افشاگران حوزه فناوری یعنی Ice Universe، پستی را در توییتر منتشر کرد که در آن به یک قابلیت بسیار عجیب و البته فوق‌العاده شیائومی می ۱۰ پرو پلاس اشاره شد؛ تنظیمات گرافیکی قابل شخصی سازی.

شیائومی می ۱۰ پرو پلاس قابلیت منحصر بفردی دارد؛ Game Turbo، حالتی که در نتیجه همکاری تیم گرافیک کوالکام و شیائومی طراحی شده و بی‌نظیر است. به کمک این قابلیت، کاربر می‌تواند حالت‌ها و پارامتر‌های مختلف گرافیک گوشی را شخصی سازی کند. برای مثال فرکانس آن را تغییر دهد.

شیائومی به زودی از جذاب‌ترین قابلیت رابط کاربری MIUI 12 رونمایی می‌کند

بنابراین اینطور که به نظر می‌رسد، شیائومی برای این محصول با کوالکام وارد همکاری شده تا بتواند گوشی جدید خود را با قابلیت تغییر پارامترهای گرافیکی راهی بازار کند. بدین ترتیب کاربر قدرت گرافیکی گوشی خود را متناسب با نیاز هر بازی تغییر می‌دهد و این می‌تواند یک نقطه عطف بزرگ برای نماینده جدید شیائومی به حساب بیاید. در تصاویر زیر می‌توانید تنظیمات مختلف از قبیل anti-aliasing ،anisotropic filters و texture را مشاهده کنید که همگی توسط کاربر قابل تنظیم هستند.

نماینده مورد انتظار شیائومی به احتمال فراوان با نمایشگر ۱۲۰ هرتزی، دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی و باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با پشتیبانی از شارژ سریع ۱۲۰ واتی راهی بازار خواهد شد. جالب اینجاست که گفته می‌شود نسخه اورکلاک شده پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ از لحاظ سرعت فرکانس، حتی اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس را هم پشت سر خواهد گذاشت. با این حال باید منتظر ماند و دید چه پیش خواهد آمد.

اینطور که به نظر می‌رسد، شیائومی قصد دارد یک گوشی گیمینگ را راهی بازار کند. چرا که برای یک پرچم‌دار معمولی، بهره‌مندی از چنین قابلیت‌هایی آنقدرها طبیعی نیست. در واقع با افزودن این قابلیت، تجربه انجام بازی روی گوشی‌های هوشمند یک قدم دیگر به تجربه بازی روی کامپیوتر و لپ تاپ نزدیک می‌شود و این نبرد می‌تواند در سال‌های آینده و با عرضه گوشی‌های پیشرفته‌تر، جذاب‌تر از آنچه که اکنون شاهد آن هستیم شود.

نظر شما در این رابطه چیست؟ آیا گوشی‌های هوشمند می‌توانند روزی جای کامپیوتر را برای انجام بازی در زندگی کاربران پر کنند؟

منتظر رونمایی از شیائومی می ۱۰ پرو پلاس باشید؛ گران‌ترین و قدرتمندترین گوشی شیائومی

منبع: GSMArena

The post شیائومی می ۱۰ پرو پلاس با قابلیت شخصی‌سازی تنظیمات گرافیکی راهی بازار می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala