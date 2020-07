سال گذشته سامسونگ با عرضه اولین گوشی تاشو خود به نام گلکسی فولد توانست سروصدای زیادی راه بیندازد. البته این گوشی از همان ابتدا با حاشیه‌های زیادی مواجه شد و حالا این شرکت برای نسل دوم آن یعنی گلکسی Z Fold 2 از این مسائل درس گرفته است.

پس از گلکسی فولد شاهد گلکسی Z Flip بودیم که طبق گزارش‌ها، مورد توجه تعداد زیادی از کاربران قرار گرفته است. در هر صورت به لطف انتشار گزارش‌ها و اطلاعات مختلف، با خیال راحت می‌توانیم در مورد گلکسی Z Fold 2 اظهارنظر کنیم. در ادامه همراه ما باشید.

گلکسی فولد ۲ یا گلکسی Z Fold 2؟

سامسونگ از جمله شرکت‌هایی است که روند مشخصی برای نامگذاری گوشی‌های خود دارد و بنابراین در ابتدا انتظار داشتیم این گوشی با نام گلکسی فولد ۲ معرفی شود. اما طی هفته‌های گذشته روزبه‌روز شواهد مربوط به نام گلکسی Z Fold 2 بیشتر شده است.

اگرچه این نام جدید جذابیت کمتری نسبت به گلکسی فولد ۲ نام دارد، ولی ظاهرا سامسونگ به دلایلی می‌خواهد برای این گوشی از برند مشابه گوشی موفق گلکسی Z Flip استفاده کند. زیرا در هر صورت عرضه گلکسی فولد با حاشیه‌های زیادی همراه بود ولی Z Flip بدون هیچ دردسری روانه‌ی بازار شد.

در رابطه با تاریخ عرضه این گوشی هنوز نمی‌توانیم به تاریخ دقیقی اشاره کنیم. اگرچه این گوشی قرار است همراه با گوشی‌های گلکسی نوت ۲۰ معرفی شود، ولی بر اساس اطلاعات فاش شده به نظر می‌رسد در همان ماه به دست مشتریان نمی‌رسد. در هر صورت مطمئنا در مراسم رونمایی از این گوشی به تاریخ عرضه آن اشاره خواهد شد.

طراحی گلکسی Z Fold 2

مکانیسم کلی این گوشی تاشو مانند نسل قبلی خواهد بود اما از لحاظ جزییات طراحی باید انتظار تغییرات متعددی را داشته باشیم. اول از همه باید بگوییم سامسونگ بریدگی نمایشگر را از این گوشی حذف کرده و در عوض ترجیح داده از نمایشگر حفره‌دار بهره ببرد.

بر اساس دیگر گزارش‌ها، گلکسی Z Fold 2 در بخش داخلی و بیرونی از نمایشگرهای امولد ۷.۷ و ۶.۲۳ اینچی بهره می‌برد؛ برای مقایسه باید بگوییم نسل قبلی این گوشی به مجهز به نمایشگرهای ۷.۳ و ۴.۶ اینچی بود. این یعنی حتی در حالت بسته بودن گوشی هم کاربران به لطف نمایشگر بیرونی بزرگ می‌توانند تجربه کاربری بهتری داشته باشند.

شایعات حاکی از بهره‌گیری نمایشگر داخلی از شیشه فوق نازک یا UTG هستند. به لطف این مشخصه، دوام این نمایشگر تاشو بیشتر از نسل قبلی خواهد بود که از پلاستیک برای محافظت بهره می‌برد. همچنین نباید تعبیه حسگر اثر انگشت در لبه‌ی کناری بدنه را از قلم بیندازیم. طبق گزارش‌های مختلف، این گوشی در رنگ‌های برنزی و مشکی روانه‌ی بازار می‌شود و هنوز معلوم نیست آیا مانند نسل قبلی شاهد مدل نقره‌ای رنگ خواهیم بود یا نه.

در همین رابطه باید به تصاویر رندر منتشر شده اشاره کنیم که تمام این جزییات را تایید می‌کنند. همچنین در پنل پشتی آن ماژول مستطیل شکل دوربین وجود دارد که سه دوربین درون آن تعبیه شده و طراحی این ماژول مشابه ماژول دوربین گوشی‌های گلکسی نوت ۲۰ است.

ویژگی‌های هر دو نمایشگر

همان‌طور که گفتیم، این گوشی از دو نمایشگر به اندازه‌های ۷.۷ و ۶.۲۳ اینچ بهره می‌برد. ظاهرا رزولوشن نمایشگر داخلی به ۲۲۱۳ در ۱۶۸۹ و رزولوشن نمایشگر بیرونی به ۲۲۶۷ در ۸۱۹ می‌رسد. روی هم رفته این یعنی نسبت به نسل قبلی شاهد افزایش رزولوشن نمایشگرها هستیم.

علاوه بر این، برای نمایشگر داخلی باید انتظار رفرش ریت ۱۲۰ هرتز را داشته باشیم که در کل جذابیت آن را دوچندان می‌کند و انواع محتوا به‌صورت روان‌تری نمایش داده می‌شود. برای نمایشگر بیرونی هم بار دیگر با رفرش ریت ۶۰ هرتز مواجه خواهیم شد.

مشخصات سخت‌افزاری

در پنل پشتی این گوشی دوربین سه‌گانه دیده می‌شود که از دوربین تله‌فوتو ۶۴ مگاپیکسلی، دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسلی و اولترا واید ۱۲ مگاپیکسلی تشکیل شده است. این یعنی کاربران برای عکس‌برداری از مناظر مختلف دست بازی خواهند داشت.

قلب تپنده این گوشی تراشه اسنپ‌دراگون ۸۶۵ یا ۸۶۵ پلاس خواهد بود که تراشه‌های ۵G محسوب می‌شوند. البته از آنجایی که مدل ۵G گلکسی Z Flip با تراشه اسنپ‌دراگون ۸۶۵ پلاس معرفی شده، احتمالا سامسونگ برای این گوشی هم از مدل پلاس اسنپ‌دراگون ۸۶۵ استفاده کرده است.

گفته می‌شود انرژی این گوشی از جانب ۲ باتری با مجموع ظرفیت ۴۳۶۵ میلی‌آمپر ساعت تامین می‌شود. با توجه به اینکه این گوشی از دو نمایشگر غول‌پیکر بهره می‌برد، باید ببینیم عمر باتری گلکسی Z Fold 2 چگونه خواهد بود. برای شارژ این باتری هم می‌توان از سرعت شارژ ۲۵ وات بهره برد و برای مقایسه باید بگوییم سرعت شارژ نسل قبلی این گوشی ۱۵ وات بود.

همچنین در ابتدا گفته می‌شد این گوشی از قلم S Pen پشتیبانی می‌کند. ولی ظاهرا به دلیل ظریف بودن شیشه محافظ UTG، سامسونگ در نهایت تصمیم گرفته این مشخصه را ارائه نکند.

قیمت گلکسی Z Fold 2

به نظر می‌رسد این گوشی با قیمت بین ۱۷۸۰ تا ۱۹۸۰ دلار روانه‌ی بازار می‌شود که تقریبا در همان محدوده قیمت نسل قبلی قرار دارد. اگر قیمت این گوشی ۱۷۸۰ دلار باشد، پس ۲۰۰ دلار ارزان‌تر از نسل قبلی خواهد بود که البته عرضه با چنین قیمتی بعید به نظر‌ می‌رسد. اما در هر صورت این گوشی قرار نیست با قیمت بسیار ارزان‌تر از نسل قبلی به دست کاربران برسد.

تفاوت‌های انواع گوشی‌ها و گجت‌های تاشو

