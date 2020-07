ایرپادز یا ایرپادز پرو | کدام یک ارزش خرید بیشتری دارد؟

ایرپادز و ایرپادز پرو دو گجت بسیار محبوب و با کیفیت بازار هستند که تا به این لحظه بخش بزرگی از درآمد اپل را به خود اختصاص داده‌اند. اما سوال اصلی که قبل از خرید ایرپادز یا ایرپادز پرو برای کاربران پیش می‌آید، ارزش خرید آن‌هاست. مدل پرو به قابلیت حذف نویز مجهز شده در حالی که مدل استاندارد از آن بی‌بهره است. حال فکر می‌کنید پرداخت ۱۰۰ دلار بیشتر صرفا برای این قابلیت، منطقی است؟

اپل در حال حاضر در خط تولید ایربادز خود، دو محصول بسیار خوب را در اختیار دارد؛ ایرپادز با قیمت حدودا ۱۵۰ دلار و ایرپادز پرو با قیمت ۲۵۰ دلار که از قابلیت حذف نویز بهره می‌برد. برای خرید ایرپادز، یک مدل با قابلیت پشتیبانی از شارژر بی‌سیم هم در دسترس قرار داشته که قیمت بیشتری دارد اما اگر دو محصول را در شرایط استاندارد با هم مقایسه کنیم، ۱۰۰ دلار بین آن‌ها تفاوت قیمت وجود دارد.

بسیاری از کاربران طراحی ایرپادز پرو را نمی‌پسندند و ترجیح می‌دهند از مدل استاندارد، بدون سری‌های سیلیکونی اضافه استفاده کنند. از طرفی این محصول قیمت بسیار بالایی هم دارد. با این حال بهتر است نگاهی داشته باشیم به مشخصات این دو روی کاغذ تا ببینیم اپل آن‌ها را با چه قابلیت‌هایی راهی بازار کرده و آیا در عمل این قابلیت‌ها می‌توانند تفاوت قیمتی ۱۰۰ دلاری را توجیه کنند؟

نام محصول ایرپادز ایرپادز پرو قابلیت حذف نویز اکتیو ندارد دارد کاهش نویز محیط (Noise-Isolating) ندارد دارد طول عمر باتری ۴.۵ ساعت ۵ ساعت شارژر بی‌سیم دارد – مدل ۲۰۰ دلاری دارد

همانطور که مشاهده کردید، ایرپادز پرو تقریبا تمام قابلیت‌های یک ایربادز خوب را داراست و به همین دلیل هم بسیاری از کاربران به قیمت بالای آن توجه نمی‌کنند. البته باید به این نکته هم اشاره کنیم که در حال حاضر در بازار، ایربادزهای بسیار خوبی با قیمتی کمتر از نماینده‌های اپل وجود دارند اما اگر جز آن دسته از کاربرانی هستید که به خرید گجت‌های اپل علاقه‌ داشته و قصد خرید ایرپادز یا ایرپادز پرو را دارید احتمالا این مطلب می‌تواند به شما عزیزان کمک کند.

ایرپادز ۲۰۱۹

در واقع بسیاری از کاربرانی که به خرید این مدل از ایربادز علاقه نشان می‌هند، قصد صرفه‌جویی در هزینه را دارند. مدل استاندارد این محصول با کیس شارژر معمولی با قیمت ۱۳۹ دلار و مدلی با کیس شارژر بی‌سیم با قیمت ۱۹۹ دلار به فروش می‌رسد (این قیمت در فروشگاه‌های مختلف می‌تواند متغیر باشد).

با این اوصاف به نظر می‌رسد وقتی در مورد راحتی قرارگیری در گوش حرف می‌زنیم، برخی از کاربران ایرپادز را می‌پسندند چرا که قرار گیری سری سیلیکونی درون گوش ممکن است برای کاربران آزاردهنده باشد. اگرچه اگر سری مورد نظر با اندازه گوش کاربر تناسب داشته باشد همه چیز بسیار عالی پیش خواهد رفت اما با این حال کاربران زیادی هستند که مدل استاندارد را راحت‌تر می‌دانند.

اما از طرفی عدم بهره‌مندی از سری سیلیکونی می‌تواند آزاردهنده باشد چون در این صورت ایربادز ممکن است به سادگی از گوشتان خارج شود. در این صورت کاربران به خرید سری‌های نگه‌ دارنده روی می‌آورند که خب باید برای قرار دادن ایربادز درون کیس آن را خارج کنند و این مسئله یک نقطه ضعف برای گجت ارزان‌تر اپل به حساب می‌آید.

مشکل دیگری که عدم بهره‌مندی از سری سیلیکونی برای ایرپادز بوجود می‌آورد، اجازه ورود صداهای محیطی به داخل است. اگرچه در محیط‌های ساکت، کیفیت صدا چه هنگام گوش دادن به موسیقی و چه هنگام مکالمه مثال ‌زدنی است، اما وقتی وارد محیط شلوغی می‌شوید، متوجه خواهید شد ایرپادز واقعا به نسبت مدل پرو حرفی برای گفتن ندارد.

ایرپادز پرو

اگرچه قرار گیری هندزفری با سری سیلیکونی در گوش برای مدت زمان طولانی می‌تواند آزاردهنده باشد اما نکته مثبت در رابطه با آن‌ها، قرارگیری ساده درون گوش است. ایرپادز هم از لحاظ قرار گیری در گوش عالی است و حتی برخی‌ها هنگام دویدن هم با آن مشکلی ندارند اما باز هم نمی‌توان آن را با حس اطمینانی که مدل پرو به کاربر القا می‌کند مقایسه کرد. به صورت کلی، ایرپادز پرو به لطف بهره‌مندی از سری سیلیکونی برای کاربران زیادی مناسب‌تر است.

با همه این موارد اگرچه سری سیلیکونی این محصول فوق‌العاده نرم و راحت است و در سه اندازه متفاوت راهی بازار می‌شود، باز هم حساسیت به فشار برای برخی از کاربران به حدی زیاد است که ایرپادز پرو نمی‌تواند گزینه مناسبی برایشان باشد. اما خب اگر به دنبال ایربادزی با قابلیت حذف نویز محیطی هستید باید موارد این چنینی را هم در نظر داشته باشید.

اولین چیزی که بعد از قرارگیری ایرپادز پرو در گوش حس می‌شود، کیفیت بالاتر آن به نسبت مدل استاندارد است چرا که بیس بیشتری دارند. یکی از دلایلی که مدل پرو بیس قوی‌تری دارد به خاطر طراحی جدید آن در راستای کاهش نویز محیط و درایورهای آن است که صرفا به این منظور طراحی و تنظیم شده‌اند.

ایرپادز استاندارد در محیط‌های ساکت، کیفیتی مشابه مدل پرو دارد اما اگر نویز محیطی وجود داشته باشد، قطعا مدل پرو عملکرد به مراتب بهتری از خود نشان می‌دهد.

بخش بزرگی از این کیفیت بالا، به خاطر وجود قابلیت حذف نویز اکتیو است که در کنار سری‌های سیلیکونی، شفافیت و وضوح صدای بی‌نظیری را حین مکالمه و گوش دادن به موسیقی برای کاربر به ارمغان می‌آورد.

اپل با عرضه نسل دوم ایرپادز استاندارد در سال گذشته، وضوح و کیفیت مکالمه را به شکل محسوسی افزایش داد و حتی تاثیر نویزهای محیطی نظیر باد هم به شدت کاهش یافته. ایرپادز پرو اما سه میکروفون در هر یک از سری‌های خود دارد که می‌توانند در زمینه تشخیص و حذف صدای مزاحم عملکرد بسیار خوبی از خود نشان دهند. این گجت همچنین به شما اجازه شنیدن صدای اطراف حین گوش دادن به موسیقی را هم می‌دهد که می‌تواند در مواقعی بسیار کاربردی باشد.

اینطور که به نظر می‌رسد، ایرپادز پرو به زودی به یک برتری دیگر هم دست پیدا خواهد کرد. اپل در کنفرانس توسعه دهندگان خود اعلام کرد در پاییز و همراه با انتشار رسمی سیستم عامل iOS 14، ایرپادز پرو بروزرسانی بزرگی تحت عنوان «spatial audio» دریافت خواهد کرد که به موجب آن می‌تواند مانند برخی از هدفون‌های قدرتمند، صدای فراگیر ارائه دهد. البته بروزرسانی دیگری هم وجود دارد که به صورت خودکار امکان سوئیچ کردن بین دستگاه‌های مختلف اپل را به هر دو ایرپادز می‌دهد اما قابلیت صدای فراگیر فقط برای مدل پرو عرضه خواهد شد.

ایرپادز یا ایرپادز پرو | نتیجه

به تمام مشخصه‌های این دو محصول در این بررسی پرداخته شده منتها هنوز پاسخ این پرسش مهم باقی می‌ماند که آیا همه این موارد ارزش پرداخت حداقل ۱۰۰ دلار اضافه را دارد؟ شکی نیست که گوش دادن به موسیقی و یا انجام مکالمات صوتی با ایرپادز پرو تجربه لذت‌بخش‌تری را به ارمغان می‌آورد اما اگر بخواهیم واقع بینانه نظر بدهیم، به نظر می‌رسد اپل کمی در قیمت گذاری آن زیاده روی کرده. ایرپادز پرو کیفیت انکارناپذیری دارد اما اینکه به خاطر قابلیت حذف نویز اکتیو، ۱۰۰ دلار بیشتر پرداخت کنیم شاید آنقدرها منطقی نباشد.

با این حال تصمیم نهایی کاملا به کاربر بستگی دارد. آنچه که از بررسی این دو محصول بدست آمده این است: ایرپادز پرو کیفیت بسیار بالایی دارد و تجربه لذت بخشی برایتان رقم خواهد زد. اما اگر شرایط کاری شما به گونه‌ای است که بیشتر در محل‌های شلوغ حضور پیدا می‌کنید، پیشنهاد می‌شود مدل پرو یا محصولات مشابه ارزان قیمت از شرکت‌های دیگر را تهیه کنید. در غیر این صورت اگر برای مصارف عادی قصد تهیه این گجت را دارید، قطعا مدل استاندارد فراتر از آنچه که تصور می‌کردید ظاهر خواهد شد و جای نگرانی وجود نخواهد داشت.

