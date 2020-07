بالاخره بعد از ماه‌ها انتظار، گوگل با بهره‌گیری از یک روش خلاقانه تاریخ معرفی گوشی پیکسل ۴a را اعلام کرد. همانطور که چند روز قبل یکی از افشاگران اعلام کرده بود، این گوشی قرار است در تاریخ ۳ آگوست (۱۳ مرداد) رسما معرفی شود.

گوگل برای این کار، یک صفحه وب راه انداخته که اگر به آن سر بزنید (که البته برای این کار باید IP خود را تغییر دهید)، می‌توانید تصویری از یک گوشی فاقد جزییات مشاهده کنید که درون آن طرح شطرنجی قرار گرفته است. همچنین یک متن مشابه lorem ipsum در این صفحه توجه را جلب می‌کند که درون آن به طور غیرمستقیم به بخش‌هایی مانند عکاسی در محیط‌های کم‌نور، افکت بوکه و عمر باتری طولانی اشاره شده است. باید خاطرنشان کنیم lorem ipsum یک متن فاقد معنا است که در صفحات وب و طرح‌های گرافیکی برای پر کردن آن‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اگر بر روی مستطیل‌های موجود در این صفحه کلیک کنید، می‌بینید که رنگ آن‌ها تغییر می‌کند. در صورتیکه ترتیب رنگ آن‌ها را مانند ترتیب رنگ لوگوی گوگل قرار دهید (آبی، قرمز، زرد، آبی، سبز، قرمز) عبارت Just what you’ve been waiting for (دقیقا همان چیزی که منتظرش بودید) و کمی پایین‌تر از آن تاریخ ۳ آگوست پدیدار می‌شود.

در این صفحه گوگل به مشخصات پیکسل ۴a اشاره‌ای نکرده ولی به لطف گزارش‌های مختلف با خیال راحت می‌توانیم به جزییات این گوشی اشاره کنیم. به عنوان مثال این گوشی از اسنپ‌دراگون ۷۳۰، از حافظه داخلی مبتنی بر تکنولوژی UFS، نمایشگر ۵.۸ اینچی ۱۰۸۰p با دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی بهره می‌برد. در پنل پشتی این گوشی کماکان یک دوربین ۱۲ مگاپیکسلی قرار دارد که از البته از ویژگی‌های جذاب دوربین پیکسل ۴ مانند عکاسی آسمان شب پشتیبانی می‌کند.

برخلاف سال گذشته، گوگل قصد ندارد مدل ایکس‌ال این گوشی را روانه‌ی بازار کند. در رابطه با قیمت این گوشی هنوز گزارش چندان موثقی منتشر نشده ولی احتمالا با قیمت پایه مدل قبلی یعنی ۳۹۹ دلار به دست کاربران می‌رسد. در این میان، برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که مدل ۶۴ گیگابایتی این گوشی با قیمت ۳۴۹ دلار در قفسه فروشگاه‌ها قرار می‌گیرد.

در هر صورت این گوشی باید با گوشی‌هایی مانند وان‌پلاس Nord و آیفون SE رقابت کند. این دسته از گوشی‌ها طرفداران زیادی دارند و باید ببینیم پیکسل ۴a آیا می‌تواند بخش قابل توجهی از این بازار را از آن خود کند یا نه.

آیا تمام گوشی‌های گوگل در سال ۲۰۲۰ با شکست مواجه می‌شوند؟

