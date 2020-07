شب گذشته در جریان ارائه‌ی گزارش مالی شرکت اپل، مدیر ارشد مالی این شرکت اعلام کرد آیفون‌های ۲۰۲۰ در تاریخ از پیش تعیین شده روانه‌ی بازار نخواهند شد. به گفته این مدیر، گوشی‌های آیفون ۱۲ با تاخیر چند هفته‌ای به دست مشتریان خواهند رسید.

طی سال‌های گذشته، اپل مدل‌های جدید آیفون را در اوایل ماه سپتامبر معرفی می‌کند و معمولا دو هفته پس از این رویداد و در اواخر سپتامبر، گوشی‌های موردنظر در قفسه فروشگاه‌ها قرار می‌گیرند. در این رابطه اپل اطلاعات بیشتری مطرح نکرده که البته با توجه به مخفی‌کاری گسترده شرکت اپل، اعلام همین خبر هم کمی عجیب به نظر می‌رسد.

اگرچه اپل دلیل این موضوع را اعلام نکرده، اما طی ماه‌های گذشته چندین گزارش در مورد احتمال تاخیر در عرضه آیفون ۱۲ منتشر شده است. به غیر از این گزارش‌ها، می‌توانیم به کوالکام هم اشاره کنیم که چند روز قبل اعلام کرد پرچم‌داران ۵G احتمالا با کمی تاخیر روانه‌ی بازار خواهند شد.

در هر صورت به نظر می‌رسد اپل مطابق معمول در ماه سپتامبر خانواده آیفون ۱۲ را معرفی خواهد کرد ولی برای عرضه آن‌ها احتمالا تا ماه اکتبر یا حتی دیرتر باید منتظر بمانیم. این اولین باری نیست که عرضه یک آیفون به تاخیر می‌افتد. در سال ۲۰۱۷، آیفون X در کنار آیفون ۸ معرفی شد ولی به دلیل مشکلات مربوط به تولید، عرضه آن در ماه نوامبر انجام شد. همچنین در سال ۲۰۱۸ هم آیفون XR بعد از معرفی در ماه سپتامبر مدتی بعد در ماه اکتبر در قفسه فروشگاه‌ها قرار گرفت که ظاهرا این تاخیر مربوط به مشکلات تولید پنل‌های LCD بوده است.

آیا معضل فروش گوشی‌های سری اس ۲۰ برای آیفون ۱۲ هم تکرار خواهد شد؟

منبع: The Verge

The post اپل تاخیر در عرضه آیفون ۱۲ را رسما تایید کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala