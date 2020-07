به نظر می‌رسد با عرضه گوشی‌های گلکسی نوت ۲۰، حواشی مربوط به تراشه اسنپ‌دراگون و اگزینوس همچنان ادامه پیدا می‌کند. همانطور که احتمالا می‌دانید، گوشی‌های گلکسی نوت ۲۰ و نوت ۲۰ اولترا مانند خانواده اس ۲۰ در بیشتر بازارهای جهانی همراه با تراشه اگزینوس ۹۹۰ عرضه خواهند شد. اما این بار، برای بازار کشورهایی مانند آمریکا و چین به جای تراشه اسنپ‌دراگون ۸۶۵ از مدل پلاس آن استفاده می‌شود.

همین موضوع اعتراض برخی کاربران را به دنبال داشته و حالا با توجه به انتشار اولین بنچمارک گلکسی نوت ۲۰ اولترا مجهز به اگزینوس ۹۹۰، می‌توانیم ببینیم که قدرت پردازش آن مشابه گذشته است. البته باید خاطرنشان کنیم چنین بنچمارکی نمی‌تواند تشخیص دهد آیا مهم‌ترین مشکلات این تراشه مانند ایجاد گرمای زیاد، مشکلات پردازنده گرافیکی هنگام اجرای طولانی مدت بازی و مصرف انرژی بالا هنگام فعال‌سازی high performance برطرف شده یا نه. اخیرا شایعه‌ای منتشر شده که طبق آن، سامسونگ این تراشه را بهینه‌سازی کرده ولی در نهایت باید ببینیم آیا واقعا چنین کاری انجام شده یا نه.

طبق این بنچمارک، عملکرد کلی این تراشه در گوشی‌های گلکسی نوت ۲۰ مشابه خانواده گلکسی اس ۲۰ است.

در هر صورت طبق این بنچمارک، عملکرد کلی این تراشه در گوشی‌های گلکسی نوت ۲۰ مشابه خانواده گلکسی اس ۲۰ است که البته چنین موضوعی اصلا جای تعجب ندارد. اگرچه تنها با استناد به یک بنچمارک نمی‌توان نتیجه‌گیری کرد، ولی در کل تراشه‌های اگزینوس در زمینه‌ی عملکرد چند هسته‌ای ضعیف‌تر از رقیب اسنپ‌دراگونی خود هستند و با توجه به وجود اسنپ‌دراگون ۸۶۵ پلاس در گوشی‌های نوت ۲۰، این فاصله بیشتر هم خواهد شد.

در هر صورت فقط ۵ روز دیگر در تاریخ ۱۵ مرداد، گوشی‌های گلکسی نوت ۲۰ در کنار گلکسی Z Fold 2، تبلت‌های گلکسی تب اس ۷، ساعت هوشمند گلکسی واچ ۳ و هدفون بی‌سیم گلکسی بادز لایو معرفی خواهند شد.

