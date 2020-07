اوپو رینو ۴ پرو با قیمت ۴۷۰ دلار معرفی شد

شرکت اوپو امروز از گوشی رینو ۴ پرو برای عرضه در بازارهای جهانی رونمایی کرد. هنوز یک سال از معرفی نسل قبلی این گوشی نگذشته که نسل جدیدش از راه رسیده است. نکته جالب دیگر این است که اوپو رینو ۴ پرو تفاوت زیادی از نظر مشخصات سخت‌افزاری با گوشی وان پلاس نورد ندارد. با این تفاسیر، بار دیگر اوپو و وان پلاس گوشی‌هایی مشابه یکدیگر ساخته‌اند و به بازار عرضه کرده‌اند.

بخش پشتی اوپو رینو ۴ پرو رنگ جذاب با پوششی مات دارد و دوربین‌های آن درون محفظه‌ای براق قرار گرفته‌اند. این گوشی با ضخامت ۷.۷ میلی‌متر و وزن ۱۶۱ گرم، جزو سبک‌ترین‌ها و باریک‌ترین گوشی‌های بازار قرار دارد. تنها نکته منفی که شاید به طراحی و ساخت این محصول وارد کرد، این است که فریم دور گوشی و بخش پشتی، پلاستیکی هستند و خبری از شیشه و فلز نیست.

زیبایی اوپو رینو ۴ فقط به بخش پشتی محدود نمی‌شود و جذابیت ظاهری آن در جلوی گوشی و نمایشگر ۶.۵ اینچی‌اش ادامه دارد. این صفحه نمایش فول‌اچ‌دی و OLED، نرخ تجدید ۹۰ هرتزی هم دارد و در کناره‌ها هم دارای خمیدگی است. همچنین دوربین سلفی هم در یک حفره در بالای نمایشگر قرار گرفته و به طور کل به نظر می‌رسد این پنل شباهت زیادی به پنل وان پلاس ۸ دارد.

مشخصات سخت‌افزاری این گوشی با پردازنده اسنپدراگن ۷۲۰G شروع می‌شود. برای مقایسه باید یادآوری کنیم که وان پلاس نورد از پردازنده اسنپدراگن ۷۶۵G استفاده می‌کند. ۸ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی هم از دیگر مشخصات این گوشی است. باتری اوپو رینو ۴ پرو نیز ۴۰۰۰ میلی‌آمپری است که شاید به ظاهر کم ظرفیت باشد اما در عوض اوپو تکنولوژی SuperVOOC 2.0 را برای این باتری به ارمغان آورده!

به طور خلاصه، SuperVOOC 2.0 تکنولوژی شارژ سریع اوپو است و با شارژر ۶۵ واتی که در بسته‌بندی این گوشی قرار داده شده، می‌توان باتری آن را از صفر تا صد درصد تنها در ۳۶ دقیقه شارژ کرد که فوق العاده است. تازه این سریع‌ترین تکنولوژی شارژ سریع اوپو نیست اما همچنان از بسیاری از گوشی‌های دیگر سریع‌تر است. در نهایت باید بگوییم مثل دیگر گوشی‌های اوپو، در این محصول هم خبری از پشتیبانی از شارژ بی‌سیم نیست.

دوربین‌های چهارتایی این گوشی با سنسور اصلی ۴۸ مگاپیکسلی آغاز می‌شوند. دوربین‌های دیگر شامل یک سنسور ۸ مگاپیکسلی با لنز اولترا واید، یک دوربین دو مگاپیکسلی ماکرو و یک دوربین دو مگاپیکسلی مونوکروم می‌شوند. دوربین مونوکروم که درواقع فاقد فیلتر رنگی است و تنها به صورت سیاه و سفید عکاسی و فیلم‌برداری می‌کند، یک نوع افکت فیلم‌برداری را در این گوشی فراهم کرده که در آن رنگ پوست و لباس‌های افراد ثبت می‌شود اما هرچیز دیگری که در تصویر است، به رنگ سیاه سفید در می‌آیند. دوربین سلفی اوپو رینو ۴ نیز سنسوری ۳۲ مگاپیکسلی دارد.

این گوشی تنها در یک نسخه و با رم و حافظه داخلی ۸/۱۲۸ گیگابایتی عرضه می‌شود و قیمت آن هم حدود ۴۷۰ دلار خواهد بود.

