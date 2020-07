با توجه به تیزری که امروز توسط نوکیا منتشر شده، ظاهرا این شرکت قصد دارد در تاریخ ۴ آگوست (۱۴ مرداد) یک رویداد معارفه در کشور چین برگزار کرده و از گوشی‌های زیادی رونمایی کند.

روز گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه HMD Global قصد دارد در نمایشگاه IFA برلین، از گوشی‌های پایین‌رده و میان‌رده جدید خود رونمایی کند. این رویداد از تاریخ ۳ تا ۵ سپتامبر (۱۳-۱۵ شهریور) ادامه خواهد داشت و محصولات زیادی از شرکت‌های مختلف طی آن رونمایی می‌شود اما اینطور که به نظر می‌رسد، شرکت چینی می‌خواهد ۴ روز دیگر (۴ آگوست) یک رویداد معارفه در چین نیز برگزار کند.

در این تیزر تصویر یک گوشی به نمایش گذاشته شده به این معنی که ظاهرا در رویداد پیش رو شاهد رونمایی از گوشی‌های جدیدی خواهیم بود اما اینکه این محصولات در چه سطحی از عملکرد و قیمت قرار می‌گیرند و یا تعدادشان چقدر است مشخص نشده.

نوکیا ۹.۳ PureView، نوکیا ۷.۳ ۵G و نوکیا ۶.۳ فصل آخر سال جاری راهی بازار می‌شوند

با توجه به شایعاتی که اخیرا پیرامون HMD و محصولات جدید این شرکت منتشر شده می‌توانیم انتظار رونمایی از گوشی نوکیا TA-1258 را داشته باشیم که اخیرا در وب‌سایت TENNA نیز رویت شد. این محصول یک پایین‌رده به حساب می‌آید که از نمایشگر ۵.۹۹ اینچی +HD، یک دوربین ۸ مگاپیکسلی و باتری ۳.۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد. پردازنده Unisoc SC9863 به عنوان قلب تپنده این گوشی ایفای نقش می‌کند که همراه با ۳ گیگابایت رم و ۳۲ گیگابایت حافظه داخلی، بخش سخت‌افزاری را تشکیل می‌دهند. همچنین مطابق انتظار، اندروید ۱۰ سیستم عامل پیش فرض نوکیا TA-1258 خواهد بود.

همانطور که اشاره شده، نمی‌توانیم با قاطعیت در رابطه با دیگر محصولات که در این رویداد معرفی می‌شوند صحبت کنیم چون در حال حاضر گوشی‌هایی نظیر نوکیا ۹.۳ PureView و نوکیا ۸.۳ هم در دست ساخت قرار دارند و اینکه می‌بینیم خبر زیادی در رابطه با آن‌ها منتشر نمی‌شود به خاطر تعویق دوباره زمان عرضه آن‌ها به بازار است.

علاوه بر این‌ها، پیش‌تر اعلام شده بود گوشی‌های نوکیا ۶.۳ و ۷.۳ به همراه یک گوشی پایین‌رده با نام نوکیا ۲.۴، در نمایشگاه IFA رونمایی می‌شوند. حال باید تا ۴ آگوست منتظر بمانیم ببینیم HMD چه برنامه‌ای برای عرضه محصولات خود در سر دارد.

گوشی نوکیا ۶.۳ با اسنپدراگون ۷۳۰ راهی بازار خواهد شد

