وجود سنسور سنجش اکسیژن خون در اپل واچ سری ۶ تایید شد

در رابطه با اپل واچ سری ۶ خبرهای زیادی شنیده‌ایم و انتظار داریم اپل این ساعت مورد انتظار را برخلاف سال‌های گذشته در ماه اکتبر و به همراه سری آیفون ۱۲ رونمایی کند که تاخیر در زمان معرفی آن‌ها توسط خود شرکت هم تایید شده. قرار بود ساعت هوشمند اپل به قابلیت‌های سلامتی زیادی مجهز شود اما از صحت آن‌ها اطمینانی نداشتیم تا اینکه روز گذشته خبری منتشر شد که وجود سنسور سنجش اکسیژن خون را در آن تایید کرد.

ساعت‌های هوشمند اپل با قابلیت‌های سلامتی خوب خود تاکنون جان بسیاری از افراد را نجات داده‌اند. در حال حاضر ۵ سری از اپل واچ رسما وارد بازار شده‌ که دو سری آخر با تجهیز به امکانات فراوان، فروش فوق‌العاده‌ای را تجربه کردند. کوپرتینویی‌ها اما امسال از نسل ششم ساعت‌های خود با نام اپل واچ سری ۶ رونمایی می‌کنند که گفته می‌شود به قابلیت‌های نجات بخش بیشتری مجهز خواهد شد.

به گزارش وب‌سایت Digitimes، ظاهرا اپل قصد دارد ساعت هوشمند جدید خود را به قابلیت سنجش میزان اکسیژن خون مجهز کند. در سال‌های اخیر، کوپرتینویی‌ها قابلیت‌هایی نظیر ECG (نوار قلب) و سنسور تشخیص افتادن را به اپل واچ سری ۴ و ۵ اضافه کردند و همین مسئله موجب شد بسیاری از افراد از مرگ حتمی نجات پیدا کنند. حال با اضافه شدن این سنسور جدید، ظاهرا اپل واچ ۶ قرار است به عنوان یک پزشک همراه برای کاربران ایفای نقش کند.

۵ مورد از قابلیت‌های بسیار مهم و کاربردی اپل واچ ۶ لو رفت

در ماه مارس امسال، شایعه اضافه شدن سنسور سنجش میزان اکسیژن خون به اپل واچ سری ۶ روی زبان‌ها افتاد و در ماه مه نیز دو افشاگر معروف صحت آن را تایید کردند. بنابراین تقریبا می‌توان مطمئن بود که ساعت جدید اپل به این سنسور مجهز خواهد شد. این قابلیت که با نام pulse oximeter نیز شناخته می‌شود می‌تواند میزان درصد اشباع اکسیژن خون را اندازه گیری کند. (به خاطر داشته باشید اکسیژن سنج و فشارسنج سنسورهای کاملا متفاوتی بوده و دو مقوله جدا از هم را می‌سنجد.)

اینکه اپل در اپل واچ سری ۶ از هر دو سنسور یاد شده استفاده می‌کند یا خیر مشخص نیست اما امیدواریم این اتفاق رخ دهد تا مجموعه‌ای کامل از آنچه که برای سلامت عمومی یک فرد نیاز است در اختیارش قرار بگیرد. این دو سنسور در کنار هم می‌توانند گزارش دقیق‌تر و مطمئن‌تری از سلامت فیزیکی فرد ارائه دهند و اپل حتما به آن‌ها نیاز خواهد داشت.

در حال حاضر رقبای قدرتمندی چون گارمین و فیت بیت ساعت‌های هوشمند خود را با قابلیت سنجش اکسیژن خون راهی بازار کرده‌اند و گلکسی واچ اکتیو ۲ هم در کره جنوبی قابلیت اندازه گیری فشار خون را داراست. بنابراین اپل باید تمام تلاش خود را بکار گیرد تا از لحاظ دقت عملکرد همه رقبای خود را پشت سر بگذارد چون محصولات این شرکت معمولا قیمت بالاتری از سایر محصولات داشته و یک لغزش کوچک می‌تواند کاربران را به سمت گجت‌های به صرفه‌تر سوق دهد.

۹ مورد از کاربردی‌ترین و بهترین برنامه‌های اپل واچ که باید از آن‌ها استفاده کنید

علاوه بر سنسور اکسیژن سنج اما قابلیت مورد انتظار دیگری هم وجود دارد که مدت‌های زیادی است کاربران منتظر حضور آن در اپل واچ خود بوده‌اند؛ یعنی قابلیت پایش خواب که در ساعت‌های هوشمند اندرویدی تقریبا به یک استاندارد تبدیل شده. البته محصول آمریکایی باید برای افزودن چنین قابلیتی، باتری قدرتمندی را هم در نظر بگیرد که از قابلیت شارژ سریع پشتیبانی کند. بدین ترتیب کاربر نه تنها قادر خواهد بود مدت زمان بیشتری از ساعت خود استفاده خواهد کند بلکه می‌تواند بعد از اتمام باتری به سرعت نیز آن را شارژ کند.

شنیده بودیم اپل قصد دارد نسل بعدی ساعت هوشمند خود را به سنسور آب و قابلیت تشخیص وحشت زدگی نیز مجهز کند که اوایل دوره شیوع ویروس کرونا و ترس و اضطراب مردم از این بیماری خطرناک بسیار بیشتر روی زبان‌ها افتاده بود. با این حال تجهیز یک گجت پوشیدنی به همچین قابلیت‌هایی زمان زیادی نیاز داشته و احتمالا قیمت تمام شده آن را نیز به شدت افزایش می‌دهد. خصوصا اینکه گجت مورد نظر از شرکت اپل است. بنابراین انتظار نداریم حتما چنین قابلیت‌هایی را در اپل واچ سری ۶ شاهد باشیم.

در حال حاضر در رابطه با قابلیت پایش خواب، تشخیص وحشت زدگی، سنسور آب و باتری بزرگ‌تر اطلاعات زیادی در اختیار نداریم اما مسلما در اپل واچ سری ۶ از پردازنده قدرتمندتری استفاده خواهد شد. نکته مهم دیگر که از آن بی‌خبریم، زمان رونمایی و عرضه این ساعت به بازار است. ۲۰۲۰ سال بسیار عجیب و پر حادثه‌ای بود. خصوصا برای اپل که گفته می‌شود قرار است تاریخ عرضه محصولات خود را یک ماه به تاخیر بیندازد (از سپتامبر به اکتبر).

اپل معمولا از گوشی‌ها و ساعت‌های جدید خود به صورت همزمان رونمایی می‌کرد اما حالا که رونمایی از آیفون‌ها به تاخیر افتاده، به احتمال زیاد اپل واچ سری ۶ هم به همین سرنوشت دچار خواهد شد. تنها نکته مثبت در رابطه با زمان معرفی محصولات جدید اپل این است که قرار نیست مدت زمان زیادی منتظر بمانیم و اگر همه چیز طبق برنامه و به همین صورت پیش برود، تنها یک ماه تاخیر را شاهد خواهیم بود.

۷ قابلیت watchOS 7 که سیستم عامل Wear OS گوگل به آن‌ها نیاز دارد

منبع: PhoneArena

The post وجود سنسور سنجش اکسیژن خون در اپل واچ سری ۶ تایید شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala