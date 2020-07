شرکت Arm مهم‌ترین طراح تراشه‌های موبایل محسوب می‌شود و شرکت‌هایی مانند کوالکام، اپل، سامسونگ و هواوی برای تراشه‌های خود از طراحی‌های این شرکت بهره می‌برند. مدتی قبل گزارش‌هایی مبنی بر احتمال فروش این شرکت از طرف هلدینگ SoftBank مطرح شد. حدودا یک هفته قبل اعلام شد که انویدیا مشغول مذاکره با SoftBank برای خرید شرکت Arm است و حالا به نظر می‌رسد این مذاکره به‌صورت جدی همچنان ادامه دارد.

بر اساس گزارش بلومبرگ، مذاکره انویدیا بر سر خرید Arm تا حالا پیشرفت خوبی داشته و این شرکت با پرداخت مبلغ بیش از ۳۲ میلیارد دلار می‌خواهد Arm را از آن خود کند. گفته می‌شود انویدیا تنها شرکتی است که در این زمینه با هلدینگ SoftBank به توافقات اولیه دست پیدا کرده و احتمالا تا چند هفته آینده این معامله نهایی خواهد شد. اگر این معامله انجام شود، یکی از بزرگ‌ترین معاملات در تاریخ تراشه‌ها خواهد بود و بدون شک نهادهای نظارتی این معامله را مورد بررسی گسترده‌ای قرار خواهند داد.

در سال ۲۰۱۶ هلدینگ SoftBank با پرداخت ۳۱ میلیارد دلار شرکت Arm را خریداری کرد و از آن زمان، تراشه‌های مبتنی بر معماری این شرکت روزبه‌روز محبوبیت بیشتری پیدا کرده‌اند. به غیر از گوشی‌های اندرویدی و آیفون‌ها، مایکروسافت هم سرفیس‌های مبتنی بر تراشه‌های ARM را روانه‌ی بازار کرده است. اپل همچنین مدتی قبل اعلام کرد که برای کامپیوترهای خود قصد دارد از تراشه‌های اختصاصی مبتنی بر معماری Arm بهره ببرد. هلدینگ SoftBank اخیرا با مشکلات مالی زیادی روبرو شده و فروش Arm می‌تواند کمک بزرگی برای این هلدینگ باشد.

نام انویدیا برای تقریبا تمام کاربران یادآور کارت‌های گرافیکی است و در زمینه‌ی طراحی پردازنده فعالیت چندان گسترده‌ای ندارد. البته باید به تراشه‌های سری Tegra اشاره کنیم که توسط نینتندو سوییچ و انویدیا Shield مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

در هر صورت از آنجایی که خود انویدیا از معماری Arm برای تراشه‌های مختلف خود استفاده می‌کند، تصاحب آن می‌تواند منجر به بروز نگرانی‌هایی شود؛ به همین خاطر باید ببینیم در صورت توافق بین انویدیا و Arm، آیا نهادهای نظارتی با نهایی شدن این معامله موافقت می‌کنند یا نه.

منبع: The Verge

The post انویدیا یک قدم دیگر به تصاحب شرکت Arm نزدیک‌تر شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala