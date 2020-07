گوشی گیمینگ بلک شارک ۳S با نمایشگر ۱۲۰ هرتزی و پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ معرفی شد

ساعاتی پیش شیائومی از گوشی گیمینگ بلک شارک ۳S رونمایی کرد. محصول قدرتمندی که به نمایشگر ۱۲۰ هرتزی و پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ مجهز شده و قیمت بسیار مناسبی هم دارد.

سری بلک شارک یکی از محبوب‌ترین گوشی‌های گیمینگ بازار به حساب می‌آیند که در کنار عملکرد سخت‌افزاری عالی و امکانات بالا، از قیمت معقول‌تری به نسبت سایر رقبا بهره می‌برند که نماینده جدید هم از این قاعده مستثنی نیست. بلک شارک ۳S به نمایشگر بزرگ ۶.۶۷ اینچی از نوع امولد با وضوح تصویر +۱۰۸۰p مجهز شده که از نرخ تازه سازی تصویر (رفرش ریت) ۹۰ و ۱۲۰ هرتزی نیز پشتیبانی می‌کند.

درون این نمایشگر بزرگ دو بخش حساس به فشار تعبیه شده که کاربر می‌تواند آن را برای فعالیت‌های گوناگون تنظیم کند. همچنین سنسور ژیروسکوپ تعبیه شده در آن می‌تواند ضربه‌‌های ملایم را تشخیص دهد؛ بنابراین کاربر می‌تواند ماکروهای مختلفی برای انجام کارهای خود تعریف کند. علاوه بر این‌ها، فرامین صوتی هم در این گوشی پشتیبانی می‌شوند؛ در نتیجه کاربر بدون اینکه نیازی به برداشتن دست از روی نمایشگر یا خارج شدن از بازی یا برنامه مورد نظر داشته باشد، عملیات مورد نظر را با فرامین صوتی انجام دهد.

بلک شارک ۳S اما در بخش پردازنده پیشرفت خاصی به نسبت قبل نداشته و همچنان شاهد استفاده از پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ در آن هستیم. در کنار این پردازنده اما ۱۲ گیگابایت رم از نوع LPDDR5 و ۱۲۸/۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی از نوع UFS 3.1 حضور خواهد داشت تا این محصول در انجام هیچ فرایندی کم نیاورد.

قیمت تعیین شده برای دو مدل این گوشی به ترتیب ۴۰۰۰ و ۴۳۰۰ یوآن است که اگر بخواهیم آن را به دلار تبدیل کنیم دو رقم شگفت انگیز ۵۷۵ و ۶۲۰ دلار بدست می‌آید. البته یک مدل ۵۱۲ گیگابایتی با قیمت ۴۸۰۰ یوآن (۶۹۰ دلار) هم وارد بازار خواهد شد اما فعلا برای پیش خرید در دسترس قرار ندارد. در بخش قیمت با توجه به بهبود مشخصات سخت‌افزاری، افزایش زیادی را شاهد نبودیم. برای مثال بلک شارک ۳ با ۱۲ گیگابایت حافظه رم از نوع LPDDR5 و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی از نوع UFS 3.0 حدودا ۳۶۰۰ یوآن (۵۱۵ دلار) قیمت گذاری شده بود.

با خرید بلک شارک ۳S، کاربران به نرم‌افزار JOYUI12 نیز دسترسی خواهند داشت که از قابلیت screen mirroring پشتیبانی می‌کند. با این قابلیت کاربر می‌تواند تصویر گوشی خود را از طریق کابل USB-C به مانیتور کامپیوتر خود ارسال کرده و با موس و کیبرد به تجربه بازی‌ها بپردازد. البته در این صورت همه بازی‌ها با رفرش ریت ۶۰ هرتز و با زمان تاخیر ۴۰ میلی‌ثانیه اجرا خواهند شد.

باقی مشخصات در این محصول تقریبا بدون تغییر مانده‌اند. مثلا همان باتری ۴۷۲۰ میلی‌‌آمپر ساعتی با پشتیبانی از شارژر سریع ۶۵ واتی در بلک شارک ۳S نیز بکار رفته که می‌تواند شارژ گوشی را در مدت زمان ۱۲ دقیقه، از ۰ به ۵۰ درصد و در مدت ۳۸ دقیقه به ۱۰۰ درصد برساند. همچنین یک آداپتور مغناطیسی هم برای این گوشی در نظر گرفته شده که به شکل مثلثی قسمت پایین پنل پشتی متصل شده و کاربر می‌تواند بدون مزاحمت سیم، در حالی که گوشی با سرعت ۱۸ وات شارژ می‌شود، به انجام بازی بپردازد.

در بخش دوربین هم تغییر خاصی را شاهد نبودیم. همان دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی با اندازه پیکسل ۰.۸ میکرومتر و گشودگی دیافراگم f/1.8 به همراه دوربین ۱۳ مگاپیکسلی فوق عریض با زاویه ۱۲۰ درجه و یک سنسور سنجش عمق ۵ مگاپیکسلی، وظیفه عکاسی و فیلم‌برداری در این محصول را بر عهده داشته و با توجه به عملکرد بلک شارک ۳، می‌توان گفت کیفیت خوبی هم دارند. در بخش دوربین سلفی نیز شاهد تعبیه یک سنسور ۲۰ مگاپیکسلی در حواشی بالایی گوشی هستیم که اندازه مشابهی با دوربین سلفی بکار رفته در نسخه قبلی دارد.

شیائومی مانند گذشته برای این گوشی هم سیستم خنک کننده داخلی در نظر گرفته که شامل یک لوله انتقال حرارت می‌شود و گرمای تولید شده توسط پردازنده گوشی را دفع می‌کند. البته کاربر می‌تواند با اتصال فن خارجی که به عنوان لوازم جانبی این محصول به فروش می‌رسد نیز آن را خنک نگه دارد که نمونه آن را در سری قبل دیده بودیم.

این گوشی در تاریخ ۴ آگوست (۱۴ مرداد) راهی بازار خواهند شد. شما عزیزان می‌توانید ویدئوی معرفی این محصول را در زیر تماشا کنید.

