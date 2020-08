قابلیت تشخیص چشم حیوان‌ها در سیستم فوکوس دوربین جدید «کانن» Canon EOS R5 به قدری خوب است که هر شخصی می‌تواند حتی بدون مهارت خاصی از این دوربین برای عکاسی حیات وحش استفاده کند.

بعد از بررسی کامل قابلیت‌ فوکوس بر روی چشم حیوان‌ها در سیستم فوکوس دوربین R5 در هنگام عکاسی حیات وحش، به نظر می‌رسد که کانن با معرفی دوربین بدون آینه R5 قصد داشته تا بازار عکاسان حرفه‌ای حیات وحش را کساد کند. قابلیت فوکوس بر روی چشم حیوان‌ها در این دوربین چیزی کمتر از معجزه نیست.

تاکنون، منابع مختلفی در رابطه با دوربین R5 کانن حرف‌های زیادی را گفته‌اند. اما در رابطه قدرت قابلیت تشخیص چشم حیوان‌ها توسط سیستم فوکوس این دوربین هر چه بگوییم واقعا کم است.

قبل از بررسی R5، ما انتظار این را داشتیم که بعد از کار کردن با این دوربین تحت تاثیر قرار بگیریم اما اصلا آمادگی این را نداشتیم که این دوربین و قابلیت‌هایش هوش را از سرمان بپراند! قابلیت تشخیص حیوانات و فوکوس بر روی چشم آنها در این دوربین به طور شگفت‌انگیزی خوب و دقیق است.

در گذشته، عکاسان حرفه‌ای حیات وحش بعد از سال‌ها تمرین و کلنجار رفتن با سیستم فوکوس نه چندان کارآمد دوربین خود، یاد گرفتن زمان بندی دقیق عکس و کشیدن استرس در نهایت موفق می‌شدند که از پرنده‌ی در حال پرواز عکاسی کنند. البته بعد از گرفتن عکس‌ها مشخص می‌شد که فوکوس در بسیاری از عکس‌ها به جای قرار داشتن بر روی سر یا چشم پرنده بر روی بال یا دم آن قرار دارد و عکس گرفته شده قابل استفاده‌ نیست.

البته اگر دوربین کانن R5 را داشته باشید نیاز به انجام هیچ یک از کار‌های بالا نیست و دوربین تمامی این کار‌ها به صورت خودکار برای شما انجام می‌دهد انگار که از کد تقلب در بازی عکاسی حیات وحش استفاده کرده باشید!

در رابطه با قابلیت فوکوس این دوربین ما اغراق نمی‌کنیم تنها باید در تنظیمات دوربین، در قسمت فوکوس، Subject: Animals را فعال کنید و سپس حالت عکاسی را در عکاسی پیاپی قرار دهید. بعد از انجام این کارها، فقط دوربین خود را به سمت حیوانی که قصد عکاسی از آن را دارید بگیرید تا R5 به صورت خودکار سوژه را تشخیص دهد و بر روی آن فوکوس کند. هیچ احتیاجی به تغییر نقطه فوکوس توسط شما نیست. فقط دوربین را به سمت سوژه بگیرید تا بقیه کارها را دوربین برای شما انجام دهد.

در هنگام عکاسی حیات وحش، دوربین کانن R5 به طور خودکار صورت حیوان را تشخیص می‌دهد و سپس بر روی چشم نزدیکتر به دوربین فوکوس می‌کند. دوربین کانن R5 این کار را با سرعت بسیار بالایی نسبت به خود عکاس انجام می‌دهد.

این دوربین حتی قادر است در صورت تغییر وضعیت سوژه، در سریع‌ترین حالت ممکن از خود واکنش نشان می‌دهد. به عنوان مثال زمانی که یک پرونده شروع به پرواز به صورت نامنظم در هوا می‌کند که برای عکاس این پرواز نامنظم قابل پیش بینی نیست، این R5 است که به بهترین شکلی دوباره فوکوس را بروی پرنده تنظیم می‌کند.

کانن تضمین کرده است که این سیستم فوکوس قابلیت تشخیص چشم را در حیوان‌هایی مانند سگ، گربه و پرنده حتی در هنگام پرواز را داراست.

آزمایش‌های ما بر روی این دوربین نشان می‌دهند که این دوربین قادر به تشخیص گونه‌های دیگر هم هست. در بررسی صورت گرفته این دوربین به راحتی تمامی حیوان‌ها مختلف مانند گوریل‌، میمون، لاک‌پشت، ایگوانا (Iguana)، ماهی، لمور (Lemur) و فک را تشخیص داد و بر روی آنها فوکوس کرد.

تنها نقطه ضعف این دوربین، گرم شدن بیش از حد آن در زمان فیلم برداری با رزولوشن ۴k یا ۸k است. البته باید گفت که R5 هیچ مشکلی در زمینه‌ی عکاسی حیات وحش و فوکوس بر روی چشم حیوان‌ها ندارد و این کار را به عالی‌ترین شکل ممکن انجام می‌دهد.

در پایان باید گفت که، سونی دیگر پادشاه سیستم فوکوس در دوربین‌های بدون آینه نیست بلکه کانن با رونمایی از دوربین بدون آینه R5 با افتخار بر تخت پادشاهی فوکوس نشسته است.

