فقط ۴ روز دیگر در تاریخ ۱۵ مرداد، سامسونگ با برگزاری یک رویداد آنلاین از جدیدترین محصولات خود رونمایی می‌کند. طی هفته‌های اخیر به لطف اطلاعات افشا شده، با خیال راحت می‌توانیم به جزییات این محصولات بپردازیم. به همین خاطر قصد داریم این موضوع را مطرح کنیم که در این رویداد، سامسونگ به غیر از گوشی‌های گلکسی نوت ۲۰ از چه گجت‌هایی رونمایی می‌کند و این گجت‌ها چه ویژگی‌هایی دارند.

گلکسی نوت ۲۰

گل سرسبد این مراسم، بدون شک گوشی‌های گلکسی نوت ۲۰ هستند که در دو مدل ۶.۴۲ اینچی و ۶.۹ اینچی معرفی خواهند شد. گفته می‌شود مدل استاندارد از نمایشگر مبتنی بر رفرش ریت ۶۰ هرتز و رزولوشن ۱۰۸۰p بهره می‌برد ولی مدل اولترا رفرش ریت ۱۲۰ هرتز را برای کاربران به ارمغان می‌آورد که به لطف بهره‌گیری از پنل جدید، فشار چندانی بر روی باتری وارد نمی‌شود.

هر دو گوشی از تراشه اسنپ‌دراگون ۸۶۵ پلاس یا اگزینوس ۹۹۰ بهره می‌بردند. گفته می‌شود مدل استاندارد گلکسی نوت ۲۰ مجهز به ۸ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی است و مدل اولترا هم با ۱۲ گیگابایت حافظه رم و ۲۵۶ یا ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی به دست کاربران می‌رسد. به نظر می‌رسد فقط گلکسی نوت ۲۰ اولترا از کارت حافظه microSD پشتیبانی می‌کند و مدل استاندارد فاقد چنین مشخصه‌ای است.

همانطور که انتظار داشتیم، این دو گوشی از نمایشگر حفره‌دار کم‌حاشیه بهره می‌برند و در پنل پشتی آن‌ها ماژول مستطیل شکل دوربین دیده می‌شود. گزارش‌ها حاکی از آن است که مدل استاندارد گلکسی نوت ۲۰ از دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسلی، دوربین تله‌فوتو ۶۴ مگاپیکسلی و اولترا واید ۱۲ مگاپیکسلی بهره می‌برد. برای مدل اولترا هم باید انتظار تعبیه دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی، دوربین پریسکوپی ۱۲ مگاپیکسلی و اولترا واید ۱۲ مگاپیکسلی را داشته باشیم. اگر گزارش‌ها صحت داشته باشند، دوربین گلکسی نوت ۲۰ اولترا برخلاف اس ۲۰ اولترا از حداکثر زوم ۵۰ برابری پشتیبانی می‌کند.

ویژگی شاخص گوشی‌های گلکسی نوت، قلم لمسی آن‌ها است و برای این نسل هم سامسونگ بهبودهایی را عملی کرده است. گفته می‌شود میزان تاخیر این قلم به ۹ میلی‌ثانیه رسیده که این موضوع می‌تواند تجربه کاربری آن را لذت‌بخش‌تر کند.

گلکسی بادز لایو

این اولین باری نیست که سامسونگ دست به ساخت هدفون بی‌سیم می‌زند ولی به هرحال گلکسی بادز لایو برای نخستین بار از قابلیت نویز کنسلینگ یا حذف صدای محیط بهره می‌برد و طراحی آن مشابه لوبیا است.

این ایرباد از بدنه لمسی بهره می‌برد که مثلا با ضربه زدن بر آن می‌توانید آهنگ در حال پخش را تغییر دهید. از دیگر امکانات آن می‌توانیم به تعبیه سه میکروفون اشاره کنیم که می‌توانند برای دریافت فرمان‌های صوتی مربوط به دستیار هوشمند بیکسبی مورد استفاده قرار بگیرند. به نظر می‌رسد عمر باتری گلکسی بادز لایو با هر بار شارژ ۴.۵ تا ۷.۵ ساعت خواهد بود.

طبق گزارش‌های منتشر شده، به نظر می‌رسد گلکسی بادز لایو با توجه به مشخصه حذف صدای محیط رقیب قدری برای ایرپادها خواهد بود زیرا احتمالا با قیمت ۱۷۰ دلاری روانه‌ی بازار می‌شود. باید خاطرنشان کنیم ایرپاد پرو مجهز به قابلیت حذف صدای محیط ۲۵۰ دلار قیمت دارد.

گلکسی واچ ۳

سامسونگ حدود دو سال قبل از ساعت هوشمند گلکسی واچ رونمایی کرد و بعد از مدت‌ها قرار است جانشین آن را معرفی کند. گلکسی واچ ۳ در دو اندازه ۴۵ میلی‌متری با نمایشگر ۱.۴ اینچی و ۴۱ میلی‌متری با نمایشگر ۱.۲ اینچی روانه‌ی بازار می‌شود.

کاربران برای هر دو مدل از بین بدنه‌ها و بندهای مختلف حق انتخاب دارند ولی تمام این مدل‌ها مجهز به حاشیه چرخان فیزیکی هستند که این مشخصه طرفداران زیادی دارد. از دیگر اطلاعات فاش شده می‌توانیم به داشتن گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گردوغبار و همچنین وجود ۸ گیگابایت حافظه داخلی اشاره کنیم.

طبق اعلام یکی از افشاگران، همان سنسورهای موجود در بدنه گلکسی واچ اکتیو ۲، برای این گجت مورد استفاده قرار گرفته‌اند و ظاهرا باقی قطعات سخت‌افزاری هم تا حد زیادی بدون تغییر مانده‌اند. سایت SamMobile هم گزارش داده هر دو مدل گلکسی واچ ۳ از همان باتری‌های گلکسی واچ اکتیو ۲ بهره می‌برند و این یعنی می‌توانیم انتظار عمر باتری ۲ روزه را داشته باشیم.

بر اساس برخی گزارش‌های منتشر شده، کاربران با باز و بسته کردن مچ خود می‌توانند به تماس‌ها پاسخ دهند و برای رد تماس‌ها هم کافی است دستشان را تکان بدهند. از همه مهم‌تر باید به قابلیت تشخیص سقوط اشاره کنیم. به همین خاطر اگر کاربر سقوط کند و تا ۶۰ ثانیه به پیام نمایش داده شده واکنشی نشان ندهد، این ساعت موقعیت مکانی کاربر و یک فایل صوتی ۵ ثانیه‌ای را برای مخاطبین مربوط به شرایط اضطراری ارسال می‌کند. همچنین به لطف تعبیه سنسورهای مربوط به الکتروکاردیوگرافی، گلکسی واچ ۳ بهتر از نسل‌های قبلی می‌تواند وضعیت قلب را مورد بررسی قرار دهد.

گلکسی تب اس ۷

سامسونگ از معدود شرکت‌هایی است که همچنان به ساخت تبلت‌های اندرویدی رده‌بالا ادامه می‌دهد. در این رویداد قرار است سامسونگ از دو مدل تبلت گلکسی تب اس ۱۷ رسما رونمایی کند که ظاهرا از تراشه اسنپ‌دراگون ۸۶۵ پلاس و حداقل ۶ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برند.

مدل کوچک‌تر از نمایشگر ۱۱ اینجی LCD بهره می‌برد و مدل بزرگ‌تر با نمایشگر ۱۲.۴ اینچی امولد معرفی می‌شود. احتمالا مدل استاندارد این تبلت به دلیل فقدان نمایشگر امولد با قیمت مناسبی معرفی خواهد شد. گفته می‌شود نمایشگر هر دو مدل از رفرش ریت ۱۲۰ هرتز پشتیبانی می‌کنند و نسل جدید قلم S Pen هم تاخیر را به ۹ میلی‌ثانیه رسانده که بهره‌گیری از آن را جذاب‌تر می‌کند. روی هم رفته به نظر می‌رسد این تبلت‌ها رقیب قدری برای آیپد پرو خواهند بود.

گلکسی Z Fold 2

در این رویداد قرار است جانشین گلکسی فولد به نام گلکسی Z Fold 2 معرفی شود که طبق تصاویر و گزارش‌های منتشر شده، با گجت تاشو بسیار جذابی سروکاری داریم. سامسونگ به جای بریدگی نمایشگر از صفحه نمایش حفره‌دار استفاده کرده و در بخش داخلی با نمایشگر تاشو ۷.۷ اینچی مواجه خواهیم شد. در بخش بیرونی هم نمایشگر ۶.۲۳ اینچی تعبیه شده است.

گفته می‌شود شیشه فوق نازک موسوم به UTG از نمایشگر تاشو این گوشی محافظت می‌کند که می‌تواند دوام آن را تا حد زیادی افزایش بدهد. گفتنی است گلکسی Z Flip هم از چنین شیشه محافظی بهره می‌برد. از بین دیگر مشخصات این گوشی می‌توانیم به تراشه اسنپ‌دراگون ۸۶۵ پلاس، ۱۲ گیگابایت حافظه رم و ۲۵۶ یا ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی اشاره کنیم. در ابتدا گفته می‌شد این گوشی از قلم S Pen بهره می‌برد که ظاهرا به دلیل ظریف بودن شیشه UTG، سامسونگ این مشخصه را کنار گذاشته است.

