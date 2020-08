احتمال توقف تولید گلکسی نوت ۱۰ بعد از عرضه سری نوت ۲۰ به بازار

با توجه به گفته‌ یکی از افشاگران با نام کاربری MauriQHD@ در توییتر، سامسونگ قصد دارد تولید پرچم‌دارهای سال ۲۰۱۹ خود را با ورود سری گلکسی نوت ۲۰ به بازار متوقف کند. با توقف تولید گلکسی نوت ۱۰ و اس ۱۰، دیگر شاهد فروش آن‌ها نخواهیم بود تا بدین ترتیب تمرکز کاربران تنها روی سری‌های جدید منعطف شود.

طبق گزارشی که اخیرا منتشر شده، میزان فروش گوشی‌های سامسونگ در نیمه دوم سال جاری اصلا در حد انتظار نبود و همین مسئله موجب شد هواوی این شرکت را پشت سر بگذارد. در شرایط عادی این موضوع اصلا جای تعجب نداشت چون هواوی عملکرد بسیار عالی از خود به جای گذاشته بود و اتفاقا تصمیم داشت سامسونگ را نیز از لحاظ فروش گوشی‌های هوشمند پشت سر بگذارد. اما این اتفاق در شرایط عادی رخ نداد، چرا که هواوی به خاطر تحریم‌های گوگل اصلا در شرایط خوبی به سر نمی‌برد.

البته فروش کم گوشی‌های سامسونگ دلیل منطقی نیز دارد. در حالی که بسیاری از کشورهای دنیا به خاطر شیوع ویروس کرونا همچنان در قرنطینه به سر می‌برند، چین به وضعیت نرمال برگشته. هواوی هم در بازار چین حرف اول را می‌زند بنابراین توانسته فروش خود را به طرز چشمگیری افزایش دهد. از این سو سامسونگ در بسیاری از بازارهایی که می‌توانست موفق عمل کند با مشکل مواجه شد چون مردم همچنان نمی‌توانند مانند سابق به فروشگاه‌ها رفته و گوشی هوشمند خریداری کنند. این موضوع باعث شد غول کره‌ای در فصل دوم امسال ۳۰ درصد کاهش فروش را تجربه کند.

اما اگر بخواهیم شیوع ویروس کرونا را تنها عامل شکست سامسونگ بدانیم اشتباه کرده‌ایم. چرا که مثلا رقیب اصلی این شرکت یعنی اپل توانست در کشور چین، ۳۲ درصد به نسبت سال قبل عملکرد بهتری داشته باشد. بنابراین به نظر می‌رسد بخش بزرگی از مشکلات سامسونگ در سیاست این شرکت خلاصه می‌شود. برای مثال سری اس ۲۰ اصلا فروش خوبی را تجربه نکردند و سامسونگ هم ظاهرا نمی‌خواهد این موضوع را بپذیرد. بسیاری از گزارش‌ها از قیمت بالای سری اس ۲۰ گفتند و آن را اصلی‌ترین دلیل فروش کم آن‌ها دانستند اما سامسونگ نه تنها از موضع خود کوتاه نیامد بلکه می‌خواهد سری نوت ۲۰ را هم با قیمت بالایی راهی بازار کند.

سامسونگ با افزایش قیمت سری اس ۲۰ باعث شد کاربران و علاقه‌مندان به محصولات این شرکت به سمت پرچم‌دارهای قدیمی‌تر یا مدل‌های میان‌رده تمایل پیدا کنند که باز هم در مقایسه با میان‌رده‌های شرکت‌های دیگر گران‌تر هستند. اما اینطور که به نظر می‌رسد ظاهرا این شانس هم قرار است از کاربران گرفته شود چون گفته می‌شود غول کره‌ای برنامه توقف تولید گلکسی نوت ۱۰ و اس ۱۰ را در سر دارد.

با توجه به پستی که اخیرا یکی از افشاگران حوزه فناوری با نام کاربری MauriQHD@ در توییتر منتشر کرده، ظاهرا سامسونگ قصد انجام چنین کاری را دارد. اگر این اتفاق رخ دهد، کاربران دیگر به پرچم‌دارهای سال گذشته سامسونگ دسترسی نخواهند داشت. حتی دو مدل از گلکسی فولد با رنگ‌های متفاوت نیز در وب‌سایت سامسونگ آمریکا به وضعیت ناموجود در آمده‌اند و اینطور که به نظر می‌رسد با ورود گلکسی Z Fold 2، باید انتظار توقف تولید سری قبل را نیز داشته باشیم. اما این می‌تواند نتیجه‌ای متفاوت با آنچه که سامسونگ در سر دارد داشته باشد.

در حال حاضر پرچم‌دارهای به صرفه و با کیفیت خوبی در بازار وجود دارند و شرایط دیگر مانند گذشته نیست که تنها یک یا دو شرکت در ساخت گوشی‌های با کیفیت و قدرتمند سرآمد باشند. اکنون بسیاری از شرکت‌ها با نماینده‌های قدرتمند خود و قیمتی رقابتی، به آرامی نام خود را در بین شرکت‌های بزرگ مطرح کردند و به جایگاه خوبی هم دست پیدا کردند. نمونه بارز این شرکت‌ها شیائومی است که اکنون در بین ۵ شرکت برتر از لحاظ فروش قرار گرفته و دسته متنوعی از گوشی‌ها را با کیفیت و قیمت عالی راهی بازارهای مختلف می‌کند.

بنابراین اگر سامسونگ بخواهد چنین سیاستی را در پیش بگیرد احتمالا از سوی کاربران خود تحریم می‌شود. اینکه گوشی‌های قدیمی برای فروش سری جدید مشکل ایجاد کنند مسئله‌ای است که همه شرکت‌ها با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. اما برای سامسونگ ظاهرا این مشکل به شکل جدی‌تری پیش آمده چون اخیرا هم اعلام شده بود که سری A این شرکت حتی فروش پرچم‌دارهای سری اس ۲۰ را نیز تحت الشعاع قرار دادند.

با عملکرد خوب میان‌رده‌های سری A، سامسونگ تصمیم گرفت تمرکز زیادی را روی این بخش منعطف کند و با افزودن قابلیت‌های عالی به گوشی‌های اقتصادی، همچنان در بازار رقابتی گوشی‌ها باقی بماند. اما توقف تولید گلکسی نوت ۱۰ و اس ۱۰ صرفا به این خاطر که ممکن است فروش پرچم‌دارهای جدید را دچار مشکل کنند اصلا کار منطقی نیست.

بسیاری از شرکت‌ها نسخه ارزان قیمت‌تری هم برای پرچم‌دارهای خود در نظر می‌گیرند و یا به طور کلی آن‌ها را با قیمت مناسب‌تری راهی بازار می‌کنند. سامسونگ هم می‌تواند همین سیاست را در پیش بگیرد اما ظاهرا غول کره‌ای مسیر متفاوتی را در پیش گرفته؛ مسیری که تا به اینجای کار چیزی جز ضرر برای این شرکت در پی نداشته.

نظر شما در این رابطه چیست؟ آیا سامسونگ می‌تواند با همین سیاست خود، در بازار گوشی‌های هوشمند به عنوان یک شرکت موفق باقی بماند یا مانند HTC، نوکیا سونی و … به مرور به فراموشی سپرده می‌شود؟

