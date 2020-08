«سونی» قصد دارد که نمونه‌ی اولیه از خودرو Vision-S را در جاده‌های عمومی مورد آزمایش قرار دهد.

در نمایشگاه CES سال گذشته، سونی با رونمایی از نمونه‌ی اولیه خودرو الکتریکی Vision-S باعث شگفتی افراد شرکت کننده در این نمایشگاه شد. در آن زمان به نظر می‌رسید که خودرو سونی در حد یک نمونه مفهومی (Concept) باقی بماند و هیچ وقت شاهد حضور این وسیله نقلیه در خیابان‌ها نباشیم. اما اکنون بعد از گذشت شش ماه، سونی قصد دارد که این خودرو را به خیابان‌ها بیاورد.

شرکت سونی با منتشر کردن ویدیویی در «یوتیوب» (YouTube)‌ نشان داد که Vision-S برای انجام برخی بهبود‌ها بر روی حسگر‌ها و همچنین سیستم‌های صوتی به شهر توکیو آمده است. آنها همچنین نشان دادند که، امسال قصد بررسی عملکرد این خودرو در جاده‌هایی عمومی را دارند و برخی بهبودهای صورت گرفته بر روی این خودرو به منظور انجام همین آزمایش‌ها است.

سونی در رابطه با این خودرو گفت، آنها در زمان رونمایی از نمونه‌ی اولیه Vision-S فقط قصد داشته‌اند که تکنولوژی خود را به رخ دیگر سازندگان خودرو در جهان بکشند. البته به نظر می‌رسد که اکنون آنها برنامه‌های بیشتری را برای خودرو خود در نظر گرفته‌اند.

Vision-S برای حرکت کردن دارای دو موتور ۲۰۰kW است که یکی از این موتور‌ها در قسمت جلویی خودرو و دیگری در بخش عقبی آن قرار دارد. با استفاده از این دو موتور، این خودرو می‌تواند بعد از گذشت ۴.۸ ثانیه به سرعت ۶۲MPH (100 Km/h) برسد و ماکزیمم سرعت این خودرو در حدود ۱۴۹MPH (240 Km/h) است.

در زمان معرفی Vision-S مشخص شد که این خودرو دارای سطح دو در رانندگی به صورت خودران است یعنی اینکه قادر است خود کنترل فرمان، گاز و ترمز را بر عهده بگیرید. البته در زمان استفاده از این قابلیت، راننده باید در خودرو حضور داشته باشد تا در صورت نیاز، کنترل خودرو را بدست بگیرد. آنها در زمان معرفی Vision-S به نشریه Engadget گفته‌اند که اگرچه رسیدن به سطح‌های بالای رانندگی به صورت خودران (رانندگی به صوت خودران دارای پنج سطح است) شگفت‌انگیز است ولی این موضوع اولیت ما محسوب نمی‌شود.

سونی در خودرو Vision-S از ۳۳ سنسور برای فراهم کردن رانندگی به صورت خودران و دیگر قابلیت‌ها، مانند تشخیص افراد و اشیا چه در بیرون و خارج از خودرو، استفاده کرده است. تنظیمات موجود در این خودرو را می‌توان به گونه‌ای انجام داد که، خود خودرو فضای درون کابین را متناسب با علاقه‌ی شخصی که درون آن قرار دارد آماده کند.

به دلیل تولید این خودرو توسط سونی، این شرکت توجه ویژه‌ای را به سرگرمی سرنشینان Vision-S داشته است. سونی در این خودرو، با کار گذاشتن بلندگوها در قسمت پشت سری صندلی‌ها، از صدای ۳۶۰ درجه Reality Audio استفاده کرده است. سرنشینان می‌توانند برای تغییر وضعیت‌ این خودرو از نمایشگر لمسی وسیع قرار گرفته در Vision-S استفاده کنند که از رابط کاربری بسیاری خوبی بهره می‌برد.

Vision-S و ویژگی‌هایش در ماه ژانویه (دی ماه) توانست به طور کامل نظر ما را به خودش جلب کند. اما حالا با توجه به این خبر می‌توانیم امیدوار باشیم که روزی بتوانیم با این خودرو رانندگی کنیم.

