اولین تصاویر واقعی گوشی موتورولا ریزر ۲۰۲۰ منتشر شد

سامسونگ اخیرا از گوشی تاشو گلکسی Z Flip 5G رونمایی کرد. محصولی بسیار قدرتمند با پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس که قیمت نسبتا بالایی نیز دارد (۱۴۵۰ دلار). حال اینطور که به نظر می‌رسد این محصول قرار است به زودی با یکی از جدی‌ترین رقبایش یعنی موتورولا ریزر ۲۰۲۰ روبرو شود.

کمتر از یک هفته پیش ایوان بلس، یکی از معروف‌ترین افشاگران حوزه فناوری که در توییتر فعالیت می‌کند تصاویری از شکل ظاهری موتورولا ریزر ۲۰۲۰ را منتشر کرده بود. اما تصاویری که اخیرا لو رفته، در واقع شکل ظاهری این محصول را در دنیای واقعی به تصویر می‌کشند.

نماینده جدید موتورولا مانند مدل نسل قبل خود یک میان‌رده به حساب می‌آید اما بسیار قدرتمندتر و با امکانات بیشتر. نام رمز این محصول موتورولا اودیسی است و قرار است با نام موتورولا ریزر ۲۰۲۰، اواخر امسال راهی بازار شود. مانند نسل قبل، این گوشی نیز به شکل گوشی‌های تاشو قدیمی طراحی شده و در واقع حس نوستالژی و در عین حال مدرنی را به کاربر القا می‌کند.

برای رقابت با رقبای قدرتمندی نظیر سامسونگ و شرکت‌هایی که به ورود به این عرصه تمایل دارند، موتورولا تغییرات ظاهری کوچک اما مهمی را ایجاد کرده که باعث شده کاربر حین گرفتن دستگاه جدید در دست حس بهتری داشته باشد. مثلا نمایشگر هنوز همان اندازه ۶.۲ اینچی خود را حفظ کرده اما به لطف حذف بیشتر حواشی، بزرگ‌تر از قبل نشان می‌دهد. البته تنها حواشی بالایی هستند که کاهش یافتند و در قسمت پایین هنوز هم شاهد حضور یک ناچ نسبتا بزرگ هستیم.

موتورولا اما تمام تلاش خود را بکار برد تا حاشیه پایینی را تا جای ممکن کاهش دهد اما ظاهرا همه این تلاش‌ها صرفا به حذف سنسور اثر انگشت ختم شد، در حالی که این قسمت همچنان از زیبایی گوشی کاسته است. البته بابت حذف حسگر اثر انگشت نگرانی خاصی وجود ندارد چون احتمالا موتورولا یا آن را درون نمایشگر گنجانده یا با کلید پاور ادغام کرده؛ در واقع بعید به نظر می‌رسد شرکت این حسگر را کاملا حذف کرده باشد. با این حال فعلا چیزی در این رابطه نمی‌دانیم و باید منتظر بمانیم ببینیم در آینده چه خبرهای بیشتری منتشر می‌شود.

موتورولا ریزر ۲۰۱۹ از نمایشگر ثانویه ۲.۷ اینچی نسبتا بزرگی برخوردار بود و اینطور که به نظر می‌رسد، مدل ۲۰۲۰ هم قرار است از همان نمایشگر بهره ببرد. با این حال تصاویر به خوبی گویای تغییر ماژول دوربین است. گفته می‌شود دوربین اصلی که اندازه قابل توجهی نیز دارد، از سنسوری به بزرگی ۴۸ مگاپیکسل بهره می‌برد که ظاهرا قرار است با یک دوربین ۲۰ مگاپیکسلی ثانویه همراهی شود اما اینکه این دوربین چه نقشی را ایفا خواهد کرد هنوز مشخص نشده. شما عزیزان می‌توانید در زیر تفاوت بین مدل ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ را در بخش دوربین مشاهده کنید.

در بخش نرم افزار هم چیزی جز اندروید ۱۰ را انتظار نداریم چون نسخه ۱۱ این سیستم عامل هنوز منتشر نشده و از آن جایی هم که موتورولا ریزر ۲۰۲۰ اواخر امسال معرفی می‌شود، بعید به نظر می‌رسد از اندروید ۱۱ به عنوان سیستم عامل پیش فرض خود استفاده کند. بدین ترتیب احتمال کمی وجود دارد که شاهد اضافه شدن قابلیت‌های جدید به نمایشگر ثانویه باشیم.

معمولا گوشی‌های بالارده و خاص از قابلیت‌های منحصر بفرد و سخت‌افزار قدرتمندی بهره می‌برند. برای مثال گلکسی Z Flip 5G از پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس بهره می‌برد که در حال حاضر قدرتمندترین پردازنده ساخته شده توسط کوالکام است. اما همین مسأله قیمت تمام شده آن را به ۱۴۵۰ دلار رساند که خب هر کاربری قدرت خرید آن را پیدا نمی‌کند.

بخشی از ویژگی‌های نسل جدید گوشی تاشو موتورولا ریزر لو رفت

در طرف مقابل موتورولا قرار دارد که نماینده سال قبل خود را با مشخصا سخت‌افزاری پایین اما قیمت بسیار بالا روانه بازار کرد. بنابراین به نظر می‌رسد امسال هم قرار نیست شاهد رونمایی از یک گوشی تاشو مقرون به صرفه باشیم. در این محصول از پردازنده قدرتمند اما میان‌رده ۷۶۵G استفاده شده که در کنار توانایی بالا در پردازش فعالیت‌های سنگین، پشتیبانی از اینترنت ۵G را نیز به نماینده جدید این شرکت می‌آورد. از آن جایی که در مدل ۲۰۱۹ از پردازنده اسنپدراگون ۷۱۰ استفاده شده بود، به نظر می‌رسد باید انتظار افزایش قیمت محسوسی را داشته باشیم.

در کنار این پردازنده اما ۸ گیگابایت رم استفاده شده که به نسبت ۶ گیگابایت بکار رفته در نسل قبل پیشرفت خوبی به حساب می‌آید. همچنین ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی هم برای این محصول در نظر گرفته شده که دو برابر میزان حافظه نسخه ۲۰۱۹ است. با توجه به شنیده‌ها، منبع تغذیه این گوشی را یک باتری با ظرفیت بیشتر تشکیل می‌دهد چون در سری اول به این بخش آنطور که باید توجه نشد و موتورولا از یک باتری ۲۵۱۰ میلی‌آمپر ساعتی استفاده کرد. اما ظاهرا در مدل جدید یک باتری ۲۸۴۵ میلی‌آمپر ساعتی بکار گرفته خواهد شد که خب فعلا نمی‌توانیم در رابطه با عملکرد آن نظر قطعی داشته باشیم.

موتورولا ریزر ۲۰۲۰ به احتمال زیاد در ماه سپتامبر سال جاری معرفی شده و در ربع چهارم در دسترس قرار خواهد گرفت. در رابطه با قیمت آن هنوز اطلاعات زیادی در اختیار نداریم اما مدل ۲۰۱۹ با پردازنده اسنپدراگون ۷۱۰ و ۶ گیگابایت رم، ۱۴۹۹ دلار قیمت گذاری شده بود اما اگر موتورولا بخواهد قافله را به رقیب قدرتمندی چون سامسونگ نبازد، باید قیمت این گوشی را به ۱۴۵۰ دلار یا حتی کمتر کاهش دهد چرا که نماینده تاشو سامسونگ با این قیمت امکانات، جذابیت و قدرت سخت‌افزاری به مراتب بیشتری دارد.

آیا گوشی‌ تاشو جایگزین خوبی برای گوشی و تبلت‌های فعلی است؟

منبع: PhoneArena

The post اولین تصاویر واقعی گوشی موتورولا ریزر ۲۰۲۰ منتشر شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala