چند روز پیش یک گوشی ناشناخته از نوکیا با نام رمز «GamoraPlus» در گیک‌بنچ دیده شد که خوشبختانه امروز متوجه شدیم آن محصول، نوکیا C3 نام دارد. محصولی اقتصادی که احتمالا تا هفته دیگر معرفی خواهد شد.

نوکیا در سال‌های اخیر تمرکز ویژه‌ای روی ساخت گوشی‌های پایین‌رده و میان‌رده داشته و تعداد زیادی محصول با ویژگی و قیمت مناسب راهی بازار کرد. در حال حاضر گوشی‌های میان‌رده متعددی نظیر نوکیا ۶.۳، ۷.۳، ۸.۳ و حتی ۲.۴ در دست ساخت قرار دارند اما اینکه چه زمانی شاهد رونمایی از آن‌ها خواهیم بود مشخص نیست.

ساعاتی پیش اما یک گوشی دیگر از این شرکت در گیک‌بنچ دیده شد که نوکیا C3 نام داشته و در دسته محصولات اقتصادی قرار می‌گیرد. این گوشی از اندروید ۱۰ به عنوان سیستم عامل پیش فرض خود بهره می‌برد و یک پردازنده Unisoc با هشت هسته و فرکانس پایه ۱.۲ گیگاهرتز، به عنوان قلب تپنده آن ایفای نقش می‌کند. در کنار این پردازنده اما ۲ و ۳ گیگابایت رم هم در نظر گرفته شده تا به عنوان یک گوشی پایین‌رده بتوانیم روی نوکیا C3 حساب کنیم.

نوکیا ۹.۳ PureView، نوکیا ۷.۳ ۵G و نوکیا ۶.۳ فصل آخر سال جاری راهی بازار می‌شوند

در رابطه با این گوشی هنوز هیچ خبر رسمی منتشر نشده اما اخیرا یک گوشی دیگر از نوکیا با شماره مدل TA-1258، در وب‌سایت TENNA دیده شده که گفته می‌شود همان نوکیا C3 است. محصولی که از نمایشگر ۵.۹۹ اینچی +HD، پردازنده Unisoc SC9863، باتری ۳۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و ۳۲ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد.

در بخش دوربین اما این گوشی به یک سنسور اصلی ۸ مگاپیکسلی و یک دوربین سلفی ۵ مگاپیکسلی مجهز خواهد شد که نباید از آن‌ها انتظار کیفیت بالایی را داشته باشیم. برای باز کردن قفل گوشی نیز حسگر اثر انگشت در نظر گرفته شده که روی پنل پشتی و درست زیر ماژول دوربین قرار گرفته است.

با توجه به گزارشی که اخیرا منتشر شده، ظاهرا نوکیا علاوه بر برنامه‌ای که در نمایشگاه IFA برلین (۱۳-۱۵ شهریور) برای رونمایی از محصولات خود دارد، می‌خواهد در تاریخ ۴ آگوست (۱۴ مرداد) نیز رویدادی را در کشور چین برگزار کرده و در آن از گوشی‌های جدیدی رونمایی کند که احتمال معرفی محصول جدید در این روز بسیار بالاست. با این حال اگر این اتفاق رخ ندهد به احتمال فراوان در نمایشگاه IFA شاهد رونمایی از آن خواهیم بود.

نوکیا در تاریخ ۱۴ مرداد از محصولات جدید خود رونمایی می‌کند

منبع: GSMArena

The post گوشی اقتصادی نوکیا C3 در گیک‌بنچ دیده شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala