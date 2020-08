پیکسل ۴a قرار بود ماه‌ها قبل معرفی شود ولی معرفی آن چند بار به تعویق افتاده و حالا قرار است بعد از مدت‌ها انتظار، فردا (۳ مرداد) این گوشی رسما معرفی شود. طی چند ماه گذشته تمام جزییات این گوشی فاش شده و نکته ناگفته‌ای در مورد آن باقی نمانده است. اما در هر صورت، بار دیگر رندرهای رسمی و مشخصات این گوشی لو رفته است.

این اطلاعات همان خبرهای قبلی را تایید می‌کند و شاهد نکته‌ی جدیدی نیستیم. پیکسل ۴a از تراشه اسنپ‌دراگون ۷۳۰G، ۶ گیگابایت حافظه رم، ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی و باتری ۳۱۴۰ میلی‌آمپر ساعتی با سرعت شارژ ۱۸ وات بهره می‌برد. برخلاف سال گذشته، خبری از مدل ایکس‌ال این گوشی نیست.

گوگل برای این گوشی از نمایشگر اولد ۵.۸۱ اینچی با نسبت تصویر ۱۹.۵:۹ استفاده کرده است. از دیگر ویژگی‌های شاخص آن می‌توانیم به بهره‌گیری از اسپیکرهای استریو در بخش پایینی بدنه اشاره کنیم. در پنل پشتی این گوشی، یک ماژول دوربین مربع شکل مشابه پیکسل ۴ توجه را جلب می‌کند که درون آن یک دوربین ۱۲.۲ مگاپیکسلی تعبیه شده است. این دوربین قادر به فیلمبرداری ۴K با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه است.

همچنین طبق رندرهای منتشر شده، این اولین گوشی گوگل است که از نمایشگر حفره‌دار بهره می‌برد. گفته می‌شود درون این حفره یک دوربین ۸ مگاپیکسلی تعبیه شده است. طبق اطلاعات فاش شده، این گوشی با قیمت پایه ۳۴۹ دلار روانه‌ی بازار آمریکا می‌شود. همچنین قرار است در کنار پیکسل ۵، از مدل ۵G پیکسل ۴a رونمایی شود که ظاهرا با قیمت ۴۹۹ دلار به دست کاربران خواهد رسید.

منبع: ۹To5Google

The post تصاویر و مشخصات گوگل پیکسل ۴a یک روز پیش از معرفی فاش شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala