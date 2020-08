سونی بالاخره از منو با طراحی جدید در دوربین A7S III استفاده کرد

در کنار ویژگی‌های جدید عکاسی و فیلم برداری، یکی از هیجان‌انگیز‌ترین ویژگی‌های دوربین جدید سونی A7S III استفاده از منو با طراحی جدید در این دوربین است. در این دوربین علاوه بر استفاده از منو با طراحی جدید، شما قادر هستید که تنظیمات مختلف دوربین را به وسیله‌ی لمس صفحه‌ی لمسی این دوربین انجام دهید.

بعد از مدت‌ها، سونی بالاخره از نسل جدید دوربین A7S III رونمایی کرد (نسل قبلی این دوربین یعنی A7S II در سال ۲۰۱۵ معرفی شده بود). دوربین جدید سونی با وجود بهره‌مندی از سنسوری با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل (همانند نسل قبلی خود) یکی از قوی‌ترین دوربین‌ها برای فیلم برداری با رزولوشن ۴K است و این کار را بر خلاف دیگر رقبای خود بدون مشکل گرم شدن بیش از حد انجام می‌دهد.

یک ویژگی‌ شگفت‌انگیز این دوربین، نه خود دوربین و قابلیت‌های عکاسی و فیلم‌برداریش بلکه استفاده از منوی با طراحی جدید در این دوربین است. استفاده از منو با طراحی جدید در این دوربین برای کاربران دوربین‌های سونی که از زمان دوربین‌های NEX این شرکت، قبل از رونمایی از دوربین‌های سری آلفا سونی، در حال سر و کله زدن با منوی‌ نه چندان کارامد این دوربین‌ها هستند، مسلما خبر خوشحال کننده‌ای خواهد بود.

سونی در این دوربین نه تنها از منو با طراحی جدید استفاده کرده بلکه قابلیت استفاده از لمس صفحه برای گشتن در منو‌ها و تنظیم دوربین را در اختیار کاربر قرار داده است!

طراحی ناکارامد منوی دوربین‌های بدون آینه سونی سال‌هاست واکنش منفی و ناامیدی کاربران این دوربین‌ها را بدنبال داشته است. منو قبلی در این دوربین‌ها آنقدر بد بود که حتی طراحی بد این منو‌ها تبدیل به یک نکته‌ی جالب توجه برای خود نمایندگان سونی در مراسم‌های رسمی شده بود.

خوشبختانه، سونی با توجه به حرف کاربرانش بسیاری از مشکلات موجود در این منو را بر طرف کرده است. منوی جدید ساختاری عمودی را در سه صفحه نمایش می‌دهد که با رفتن بر روی هر آیتم موجود در منوی اصلی، هفت زیر مجموعه در صفحه‌ی وسطی منو ظاهر می‌شوند. با انتخاب هر یک از این زیر مجموعه‌ها می‌توان تنظیمات مورد نیاز برای گرفتن عکس یا ضبظ فیلم را تغییر داد.

در منوی جدید، تنظیمات مهم برای عکاسی بسیار راحت‌تر از قبل قابل دسترسی هستند. این طراحی جدید همچنین احساس منطقی‌تری را در نحوه‌ی قرار‌گیری آیتم‌ها بر اساس اولویت‌شان را، به کاربر القا می‌کند (در طراحی قدیمی منو، بعضی از تنظیمات ضروری مورد نیاز کاربر در زیر مجموعه‌هایی از منو قرار داشتند که مکان آنها محال بود به فکر کاربر برسد).

البته این منو جدید هم خالی از اشکال نیست و هنوز هم برخی اشکال‌ها مانند مخفف سازی‌های عجیب و غریب به عنوان نمونه Emph dips dur REC در این منو به چشم ‌می‌خورد.

علاوه‌بر طراحی جدید در منو، این دوربین از ویژگی‌های شگفت‌انگیزی دیگری مانند ضبط فیلم با رزولوشن ۴K بدون مشکل داغ شدن بیش از حد بهره ‌می‌برد. کاری که رقیب‌های اصلی این دوربین مانند FujiFilm X-T4 ،Canon EOS R5 و Canon EOS R6 در انجام آن با مشکل رو‌به‌رو هستند. علاوه‌بر این، استفاده از کارت‌های جدید CFexpress Type A و سنسور ۱۲ مگاپیکسلی در این دوربین، آن را به گزینه‌ی ایدئالی برای فیلم برداری و همچنین عکاسی در شب تبدیل کرده است.

البته برای ما استفاده از منو با طراحی جدید توسط سونی یکی از اتفاق‌های مهم در این دوربین است و با اطمینان می‌توانیم یگوییم که سونی از این طراحی در منو‌ی دوربین‌های بعدی خود هم استفاده خواهد کرد.

منبع متن: digikala